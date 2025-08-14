Valter Attila hosszú évek óta először egyik háromhetesen sem kap lehetőséget, annak ellenére, hogy a Vueltára eddig mindig nevezte a csapata.
Ez nem pálya: rasszista üzeneteket kapott a Spurs büntetőt hibázó játékosa
A Tottenham csapata elítélte a Mathys Tel ellen irányuló rasszista támadásokat, amelyek a játékost az UEFA Szuperkupa-döntőben kihagyott tizenegyese után érték a közösségi médiában - tudósított a The Guardian.
A Tottenham hivatalos közleményben fejezte ki felháborodását, miután Mathys Tel rasszista gyalázkodások célpontjává vált a Paris Saint-Germain elleni szerdai UEFA Szuperkupa-mérkőzést követően. A nyáron a Bayern Münchentől 30 millió fontért igazolt támadó a tizenegyespárbajban hibázott, ami után a közösségi médiában számos elfogadhatatlan komment jelent meg.
"Undorodunk a Mathys Tel ellen irányuló rasszista gyalázkodásoktól, amelyek a tegnap esti UEFA Szuperkupa-vereség után jelentek meg a közösségi médiában" - közölte a klub. "Mathys bátorságról tett tanúbizonyságot, amikor vállalta a tizenegyest, míg azok, akik bántalmazzák, nem mások, mint gyávák - névtelen felhasználónevek és profilok mögé bújva terjesztik undorító nézeteiket."
A Tottenham ígéretet tett arra, hogy együttműködik a hatóságokkal és a közösségi média platformokkal a lehető legszigorúbb intézkedések meghozatala érdekében az azonosítható elkövetőkkel szemben. Tel a legújabb futballista, aki ilyen jellegű támadások célpontjává vált, miközben a közösségi média vállalatok kevés hajlandóságot mutatnak a probléma megoldására.
A rasszista incidens beárnyékolta a Tottenham egyébként biztató teljesítményét. A londoni csapat a mérkőzés nagy részében jobban játszott a PSG-nél, Micky van de Ven és Cristian Romero góljaival vezetett is, és támadásban több veszélyes helyzetet alakított ki.
A West Hamtől nyáron igazolt Mohamed Kudus, aki Richarlison mellett csatárként szerepelt, elismerően nyilatkozott a csapat teljesítményéről: "Nagyon büszke vagyok a csapatra a munkájuk és energiájuk miatt, mert a mérkőzés nagy részében mi irányítottunk, csak az utolsó szakaszban kell javulnunk. A világ egyik legjobb csapata ellen versenyeztünk, és megmutattuk, hogy képesek vagyunk azon a szinten játszani."
A ghánai játékos, aki két szezon alatt 19 gólt szerzett a West Hamben, hozzátette: "Nagyon izgatott vagyok, hogy csatlakozhattam ehhez a gyönyörű klubhoz. Még mindig beilleszkedem, próbálok alkalmazkodni és megszokni az edzőimet, de a klub segítségével eddig minden nagyon gördülékenyen ment. Még sok mindent meg kell mutatnom."
Tom Brady, az egykori hétszeres bajnok NFL-irányító őszintén beszélt a Fox Sports NFL-elemzőjeként átélt kezdeti nehézségeiről.
A PSG esélyesebbnek számít, de a Szuperkupában gyakori a meglepetés, így izgalmas meccsre van kilátás ma este.
Távozhat a sikerkovács olasz kapus a PSG-től: nagyon összeveszett az edzővel, menthetetlen a helyzet?
Luis Enrique, a Paris Saint-Germain vezetőedzője megerősítette, hogy a klub támogatja döntését Gianluigi Donnarumma kapus mellőzéséről.
146 alkalommal viselhette a címeres mezt, négyszer nyert magyar bajnoki címet a most eltávozott Pálffy Tamás.
Szeles Mónika, a kilencszeres Grand Slam-győztes teniszező nyilvánosságra hozta, hogy három évvel ezelőtt myasthenia gravis diagnózist kapott.
A játékvezető a közösségi médiában sértő megjegyzéseket tett Jürgen Klopp volt Liverpool-menedzser nemzetiségére vonatkozóan.
Robbie Keane elárulta, szerinte mi kell a továbbjutáshoz, amit a Fradi ma este akar kiharcolni hazai pályán.
Alexander Isak újabb drasztikus lépést tett a Liverpooli átigazolása érdekében: bérbe adta Newcastle-i otthonát, és közölte a klubbal, hogy nem kíván többet játszani a csapatban.
Jen Pawol történelmet írt, amikor az első női játékvezetőként debütált a Major League Baseball-ban az Atlanta Braves és a Miami Marlins közötti mérkőzésen.
Tíz év alatt hat bajnoki címet nyert az Újpesti Dózsával, de játszott világbajnokságon is Káposzta Benő, a legendás jobbhátvéd.
A lengyel sztár egy interjúban elárulta, hogy 2012-ben igent mondott a Manchester Unitednek, de a Borussia Dortmund nem engedte el.
Az Újpest ebben a szezonban először kapott ki, de a szurkolók egyelőre kitartanak a csapat mellett - ez látszik a nézőszámon is.
Leteszed a hajad, milyen gyűrűvel kérte meg szerelme kezét Cristiano Ronaldo: ilyet nem látsz mindennap
Cristiano Ronaldo nyolc év együtt élés után kérte meg menyasszonya kezét, és nem spórolt a gyűrűvel.
Szelle Norbert a jelenlegi információk szerint autójával hajtott egy fának, a motor kiszakadt az autóból.
Az e-sport iparág robbanásszerűen növekedett az elmúlt években, amit a mobilplatformok terjedése, valamint a professzionális versenyek köré épülő ökoszisztéma erősödése hajt.
Federer utolsó profi mérkőzését 2022 szeptemberében játszotta a Laver-kupán, ahol Rafael Nadal oldalán lépett pályára párosban.
A United már az első öt meccsen kaphat nagy pofonokat, de bíznak a jó kezdésben az erős ellenfelekkel szemben is.
Az UFC 7,7 milliárd dolláros megállapodást kötött a Paramount és CBS csatornákkal, amely 2026-tól megszünteti a pay-per-view modellt.
