2025. augusztus 14. csütörtök Marcell
31 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A Tottenham Hotspur stadion légi felvétele, London, Anglia, 2025. május 4.
Sport

Ez nem pálya: rasszista üzeneteket kapott a Spurs büntetőt hibázó játékosa

Pénzcentrum
2025. augusztus 14. 16:13

A Tottenham csapata elítélte a Mathys Tel ellen irányuló rasszista támadásokat, amelyek a játékost az UEFA Szuperkupa-döntőben kihagyott tizenegyese után érték a közösségi médiában - tudósított a The Guardian.

A Tottenham hivatalos közleményben fejezte ki felháborodását, miután Mathys Tel rasszista gyalázkodások célpontjává vált a Paris Saint-Germain elleni szerdai UEFA Szuperkupa-mérkőzést követően. A nyáron a Bayern Münchentől 30 millió fontért igazolt támadó a tizenegyespárbajban hibázott, ami után a közösségi médiában számos elfogadhatatlan komment jelent meg.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

"Undorodunk a Mathys Tel ellen irányuló rasszista gyalázkodásoktól, amelyek a tegnap esti UEFA Szuperkupa-vereség után jelentek meg a közösségi médiában" - közölte a klub. "Mathys bátorságról tett tanúbizonyságot, amikor vállalta a tizenegyest, míg azok, akik bántalmazzák, nem mások, mint gyávák - névtelen felhasználónevek és profilok mögé bújva terjesztik undorító nézeteiket."

Friss sporthírek, élő eredmények és statisztikák a Sportonlineon: KATT IDE!

A Tottenham ígéretet tett arra, hogy együttműködik a hatóságokkal és a közösségi média platformokkal a lehető legszigorúbb intézkedések meghozatala érdekében az azonosítható elkövetőkkel szemben. Tel a legújabb futballista, aki ilyen jellegű támadások célpontjává vált, miközben a közösségi média vállalatok kevés hajlandóságot mutatnak a probléma megoldására.

A rasszista incidens beárnyékolta a Tottenham egyébként biztató teljesítményét. A londoni csapat a mérkőzés nagy részében jobban játszott a PSG-nél, Micky van de Ven és Cristian Romero góljaival vezetett is, és támadásban több veszélyes helyzetet alakított ki.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A West Hamtől nyáron igazolt Mohamed Kudus, aki Richarlison mellett csatárként szerepelt, elismerően nyilatkozott a csapat teljesítményéről: "Nagyon büszke vagyok a csapatra a munkájuk és energiájuk miatt, mert a mérkőzés nagy részében mi irányítottunk, csak az utolsó szakaszban kell javulnunk. A világ egyik legjobb csapata ellen versenyeztünk, és megmutattuk, hogy képesek vagyunk azon a szinten játszani."

A ghánai játékos, aki két szezon alatt 19 gólt szerzett a West Hamben, hozzátette: "Nagyon izgatott vagyok, hogy csatlakozhattam ehhez a gyönyörű klubhoz. Még mindig beilleszkedem, próbálok alkalmazkodni és megszokni az edzőimet, de a klub segítségével eddig minden nagyon gördülékenyen ment. Még sok mindent meg kell mutatnom."
Címlapkép: Getty Images
#telefon #foci #sport #közösség #szuperkupa #gyűlöletbeszéd #rasszizmus #uefa #tottenham #angol foci

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:01
16:53
16:41
16:30
16:13
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 14.
Itt a legnagyobb Otthon Start buktató, ezzel kevesen számoltak: pofáraesés lehet a vége
2025. augusztus 14.
Ennyi pénzt keresnek a magyar cukrászok havonta: miért egy vagyon már minden sütemény?
2025. augusztus 14.
Így jutnak extra pénzhez az élelmes magyar nyugdíjasok 2025 őszén: rengetegen vágnak bele
2025. augusztus 14.
Rengeteg diákot kínoznak iskolakezdéskor: itt rontják el a szülők, csúnya árat fizet a gyerek
2025. augusztus 14.
Azonnal lép a BKV a kigyulladt buszok ügyében: teljes flottavizsgálatot rendeltek el
A közösségi piactér
Temérdek magyar él óriási tévhitben: azt hiszik, olcsón vásárolnak, pedig így sokkal jobban megérné

"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.

Megelégelték a fővárost, a Mátrába költöztek: lesajnált csodakertet próbál megmenteni a fiatal pár

Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?

Csatlakozz Magyarország legnagyobb zöld térképéhez és találd meg a környezetbarát helyeket könnyedén a beeco app segítségével (x)

A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.

Három kiló ruháért másik három kilót kapsz - így forgasd fel a ruhatáradat! (x)

Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 14. csütörtök
Marcell
33. hét
Sport legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Itt aztán van mit figyelni: hiperszexi pózba vágta magát a tornászlány + fotók
2
4 napja
Eladó a magyar focilegenda balatoni háza: Puskás és Hidegkuti is járt itt, most bárki megveheti
3
3 hete
Formula-1 Magyar Nagydíj: itt a F1 menetrend, a Forma 1-versenynaptár Hungaroring, Magyarország helyszínen
4
2 hete
A Forma-1 sötét titkairól vallott Wéber Gábor: ezt kevesen sejtették a Magyar Nagydíjról
5
2 hete
Nincs remény, nem élhette túl: meghalt az olimpiai bajnok, aki a hegyekben tűnt el
PÉNZÜGYI KISOKOS
Teljes Költség Mutató (TKM)
A Teljes Költség Mutató (TKM mutató) a tájékoztatását szolgáló, egyszerű mutató, amely egy százalékos érték vagy értéktartomány segítségével fejezi ki a típuspéldában bemutatott biztosítás költségeit, amelyek tartalmazzák – többek között - a termékbe beépített biztosítási kockázati fedezetek ellenértékét is. A TKM megmutatja, hogy adott paraméterek mentén közelítőleg mekkora hozamveszteség ér egy elméleti, költségmentes befektetés hozamához képest amiatt, hogy a hozamot az adott unit linked terméken érte el.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 14. 16:30
Azonnal lép a BKV a kigyulladt buszok ügyében: teljes flottavizsgálatot rendeltek el
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 14. 16:04
Ennyi pénzt keresnek a magyar cukrászok havonta: miért egy vagyon már minden sütemény?
Agrárszektor  |  2025. augusztus 14. 16:28
Durva, miért termelik sokan ezeket a növényeket: ők már tudják a titkot