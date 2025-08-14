Ez nem pálya: rasszista üzeneteket kapott a Spurs büntetőt hibázó játékosa

A Tottenham csapata elítélte a Mathys Tel ellen irányuló rasszista támadásokat, amelyek a játékost az UEFA Szuperkupa-döntőben kihagyott tizenegyese után érték a közösségi médiában - tudósított a The Guardian.

A Tottenham hivatalos közleményben fejezte ki felháborodását, miután Mathys Tel rasszista gyalázkodások célpontjává vált a Paris Saint-Germain elleni szerdai UEFA Szuperkupa-mérkőzést követően. A nyáron a Bayern Münchentől 30 millió fontért igazolt támadó a tizenegyespárbajban hibázott, ami után a közösségi médiában számos elfogadhatatlan komment jelent meg.

"Undorodunk a Mathys Tel ellen irányuló rasszista gyalázkodásoktól, amelyek a tegnap esti UEFA Szuperkupa-vereség után jelentek meg a közösségi médiában" - közölte a klub. "Mathys bátorságról tett tanúbizonyságot, amikor vállalta a tizenegyest, míg azok, akik bántalmazzák, nem mások, mint gyávák - névtelen felhasználónevek és profilok mögé bújva terjesztik undorító nézeteiket."

A Tottenham ígéretet tett arra, hogy együttműködik a hatóságokkal és a közösségi média platformokkal a lehető legszigorúbb intézkedések meghozatala érdekében az azonosítható elkövetőkkel szemben. Tel a legújabb futballista, aki ilyen jellegű támadások célpontjává vált, miközben a közösségi média vállalatok kevés hajlandóságot mutatnak a probléma megoldására.

A rasszista incidens beárnyékolta a Tottenham egyébként biztató teljesítményét. A londoni csapat a mérkőzés nagy részében jobban játszott a PSG-nél, Micky van de Ven és Cristian Romero góljaival vezetett is, és támadásban több veszélyes helyzetet alakított ki.

A West Hamtől nyáron igazolt Mohamed Kudus, aki Richarlison mellett csatárként szerepelt, elismerően nyilatkozott a csapat teljesítményéről: "Nagyon büszke vagyok a csapatra a munkájuk és energiájuk miatt, mert a mérkőzés nagy részében mi irányítottunk, csak az utolsó szakaszban kell javulnunk. A világ egyik legjobb csapata ellen versenyeztünk, és megmutattuk, hogy képesek vagyunk azon a szinten játszani."

A ghánai játékos, aki két szezon alatt 19 gólt szerzett a West Hamben, hozzátette: "Nagyon izgatott vagyok, hogy csatlakozhattam ehhez a gyönyörű klubhoz. Még mindig beilleszkedem, próbálok alkalmazkodni és megszokni az edzőimet, de a klub segítségével eddig minden nagyon gördülékenyen ment. Még sok mindent meg kell mutatnom."