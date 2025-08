Lecsap a piacra az Inter: nagy terveket szőnek a kék-feketék, de mire lesz elég ez?

Az Inter elnöke, Beppe Marotta megerősítette, hogy a klub tulajdonosa, az Oaktree Capital kész jelentős összegeket befektetni a nyári átigazolási időszakban, és hangsúlyozta, hogy Cristian Chivu kinevezése nem másodlagos választás volt - jelentette az OneFootball.

Az Inter már eddig is aktív volt a nyári átigazolási piacon. Júniusban Simone Inzaghi négy év után távozott a vezetőedzői pozícióból, helyét Cristian Chivu vette át. A klub három jelentős igazolást is bejelentett: Petar Sucic, Luis Henrique és Ange-Yoan Bonny személyében, miközben a hírek szerint Ademola Lookman megszerzésén is dolgoznak.

A nyári stratégia egyértelműen a csapat átlagéletkorának csökkentésére irányul. A korábbi jelentések, miszerint az Oaktree Capital kész befektetni olyan fiatal játékosokba, akiknek fejlődési és újraeladási potenciáljuk van, most megerősítést nyertek.

"A tulajdonosok nagyon elkötelezettek a klub fejlesztése és értékének növelése mellett. Az új stadion az Inter és az Oaktree szívügye" - nyilatkozta Marotta az előszezon sajtótájékoztatóján.

Az elnök a sportszakmai célokról is beszélt: "A múlt szezonban minden sorozatban a végsőkig küzdöttünk. Elvesztettük a Bajnokok Ligája döntőjét, és hajszállal lettünk másodikok a bajnokságban. Most megpróbáljuk ledolgozni ezt a hátrányt."

Marotta hangsúlyozta: "Az Internek történelme és hírneve van, amit meg kell védenünk. Nincs értelme olyan közhelyeket hangoztatni, hogy 'a top négyben kell végeznünk'. Nyerni akarunk, ez mindannyiunk célja."

Az új edzővel kapcsolatban határozottan kijelentette: "Olvastam, hogy Chivu tartalék megoldás, második választás volt. Semmi sem állhatna távolabb az igazságtól. Amikor az Oaktree-vel felvázoltuk a csapatépítési modellünket, megpróbáltuk azonosítani a megfelelő edzőtípust. Az, hogy más jelölttel is tárgyaltunk, nem csökkenti Chivu jelentőségét, sőt megerősítette elképzelésünket egy fiatal edzőről. Előnye, hogy ismeri a környezetet és érti a klub értékeit."

Az Inter üzleti modelljével kapcsolatban Marotta elismerte: "A modell megváltozott. Az Oaktree előrelátóan jelezte, hogy kész jelentős összegeket biztosítani az igazgatók számára, hogy meghatározott korprofilú játékosokba fektessenek. Már végrehajtottunk néhány igazolást, és az átigazolási időszak még nyitva áll, még egy hónap van hátra. Tehát folytatjuk a munkát."