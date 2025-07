Itt a nagy visszatérés: két év után újra Angliában a veterán középpályás

Xhaka két év után hagyja el a Leverkusent, és ismét az angol élvonalban láthatjuk majd játszani.

Visszatér a Prmier League-be Granit Xhaka, a 32 éves svájci állampolgárságú középpályás - ezt FAbrizio Romano jelentette be az X-en. A korábban az Arsenalban is éveken át játszó futballistát a PL-be évek után visszajutott Sunderland igazolta le a Bayer Leverkusentől.

Xhaka az elmúlt két évet töltötte a német klubnál, ahol még Bundesliga-győzelmet is ünnepelhetett. A hírek szerint a korábbi United-edző Erik ten Hag nem számol vele ebben a szezonban, így történhetett meg, hogy a Sunderland 20 millió euró körüli összeget fizet érte.

Xhaka hét évet töltött az Arsenalnál, ez idő alatt többször is nyert FA-kupát a csapattal. Fontos oszlopa volt a svájci válogatottnak is, a 2021-es Eb-n gólt is szerzett a csoportkörben Szerbia ellen.