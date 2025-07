Elképesztő, micsoda stadiont tervez építeni az Újpest: futurisztikus terveket tettek közzé

Az Újpest két év múlva már az új stadionban kezdené a szezont, a terveket a szukolók nagy lelkesedéssel fogadták.

Az Újpestet tulajdonló MOL-csoport a hét elején mutatta be az első olyan terveket, amelyek az új stadionra vontkoznak - egy korábbi kijelentés szerint a klub a 2027-es szezont már az új arénában szeretné megkezdeni. Bár nem végleges koncepciótervekről van szó, mégis sokak álla leesett ezektől is.

Az új arénára a vezetőség szerint több okból is szükség van. Ezek közül az egyik az, hogy a több mint 100 éve épült Megyeri úti pálya meglehetősen elöregedett, még annak ellenére is, hogy még az utóbbi években is felújították. Emellett a klub tulajdonosi köre szerint a jelenlegi kapacitást is hamarosan kinőheti a klub, az új arénát pedig 18 ezresre terveznék - és ez még bővíthető lenne szükség esetén.

KATT! Friss hírek, élő eredmények a Pénzcentrum Sportonline oldalán!

A Magyar Építők honlapján a terveket is megnézhetjük. Ezekből kiderül, hogy a most közzétett első tervekben szerepel, hogy ne csak satadiont, hanem bevásárlási lehetőségeket, sporttelepet és sportparkot, közparkot is létesítsenek a Fóti úton kinézett területen.

címlapkép: Vasvári Tamás, MTI/MTVA