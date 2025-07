Felzabálják az amerikaiak a sportvilágot? Újabb nagy múltú klub lett az övék, ezúttal Mexikóban

Egy amerikai befektetői csoport több mint 120 millió dollárért vásárolta meg a mexikói Querétaro futballklubot, ami a Liga MX átalakulásának első lépése lehet - számolt be a Forbes.

Még egy héttel ezelőtt a Marc Spiegel által vezetett, atlantai székhelyű Innovatio Capital befektetési cég lezárta a Querétaro F.C. megvásárlását a Grupo Caliente korábbi tulajdonosától. Az üzlet értéke meghaladja a 120 millió dollárt, ami jelentős mérföldkő a 75 éves, bajnoki címet még nem nyert klub történetében.

Az Innovatio, amely két éve alakult és ez az első befektetése, nem nevezte meg az összes befektetőt a Fonseca Group ügynökségen kívül, de jelezte, hogy több tapasztalt észak-amerikai sport- és szórakoztatóipari vezető is részt vesz a projektben. Spiegel, aki korábban a Rubicon hulladékgazdálkodási céget alapította, a Querétaro elnökeként fog tevékenykedni.

"Több mint 200 különböző befektetési lehetőséget vizsgáltunk meg világszerte, és a mexikói ligában láttuk a legnagyobb potenciált az összes általunk elemzett liga közül" - nyilatkozta Spiegel.

KATT! Friss hírek, élő sporteredmények a Pénzcentrum Sportonline oldalán!

A Querétaro eladása várhatóan három további Liga MX csapat értékesítését előzi meg, amelyek mindegyike magasabb áron kelhet el. A klubokat azért kínálják eladásra, hogy megszüntessék a Liga MX-en belüli kereszttulajdonlási problémákat, ahol négy csoport egyidejűleg két-két rivális csapatban rendelkezett jelentős részesedéssel.

A tulajdonosi konfliktusok megszüntetése segítene megfelelni a FIFA szabályainak, amelyek nem engedik, hogy közös tulajdonban lévő csapatok részt vegyenek a nemzetközi versenyeken. Az értékesítések fő motivációja azonban az Apollo Global Management befektetési cég által tárgyalt Liga MX befektetéssel függ össze.

Az Apollo 2022-ben körülbelül 1,25 milliárd dolláros befektetést ajánlott a Liga MX-nek a liga nem mexikói médiajogokon alapuló nyereségének 20%-áért cserébe a következő 50 évre. Bár a decemberi tulajdonosi ülésen nem szavaztak az üzletről, egy ligán belüli forrás szerint a tárgyalások folytatódnak, és a módosított megállapodásról várhatóan a következő téli tulajdonosi ülésen szavaznak.

Az erősebb vállalatirányítás – beleértve a kereszttulajdonlás megszüntetését – továbbra is hangsúlyos pont a tárgyalásokon, ami arra ösztönzi a csapatokat, mint a Querétaro, hogy most adjanak el, ne pedig várjanak egy későbbi kötelező eladásra, amikor már kevesebb alkupozíciójuk lehet.

Az Apollo másik fő célja a Liga MX médiajoginak és szponzorációinak átszervezése. Jelenleg a Liga MX-ben – eltérően más vezető futballligáktól – nincs országos médiacsomag, ehelyett minden csapat közvetlenül szerződik a televíziós társaságokkal.

"A jelenlegi helyzet egy töredezett piac, ami nem segíti sem a szurkolókat, sem a csapatokat, sem a ligát" - mondja Ed Malyon, az Innovatio partnere. "A médiajogiok központosítása hatalmas fordulópont lenne a liga történetében."

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Egy új médiacsomag drámaian átalakíthatná a Liga MX üzleti modelljét, különösen most, amikor az MLS az Apple TV-vel kötött, széles körben csalódást keltőnek tartott partnerségben ragadt, és sok európai futballliga díjai stagnálnak vagy csökkennek.

Az Apollo-ügylet tartós előnyt biztosíthatna a Liga MX befektetőinek Európával szemben, ha véglegesen megszüntetné a liga kiesési-feljutási rendszerét. 2020-ban a mexikói szövetség hat szezonra felfüggesztette a kiesést a Covid-19 járvány miatt, és az Apollo állítólag a rendszer végleges megszüntetését követeli befektetése feltételeként.

Ebben a környezetben a Liga MX új befektetői érdeklődést vonzott. Például egy Eva Longoria színésznőt is magában foglaló, amerikai vezetésű csoport 2021-ben megvásárolta a Club Necaxa körülbelül felét, és egy évvel később egy újabb részesedés eladása több mint 200 millió dollárra értékelte a klubot. Ryan Reynolds és Rob McElhenney, a Wrexham AFC tulajdonosai 2024-ben szálltak be, és most ők és Longoria egy FXX dokumentumsorozatot készítenek a klubról.

A Liga MX értékelései még mindig messze elmaradnak az MLS mögött, amelynek 29 csapata mind legalább 415 millió dollárt ér, átlagosan 690 millió dollárt a Forbes becslései szerint. A Liga MX klubok még inkább jó befektetésnek tűnnek, figyelembe véve, hogy a Forbes 2025-ös MLS-csapatértékelései átlagosan 9,3-szoros bevételi szorzót mutattak; ezzel szemben a Querétarót a 2024-25-ös bevételének körülbelül 5-szörösére értékelték.

A Liga MX-nek más előnyei is vannak az MLS-szel szemben. Egyrészt kétségtelenül a legfontosabb sportliga a futballőrült hazai piacán, és még az Egyesült Államokban is – a zavaros médiajogi környezet ellenére – a Liga MX több tévénézőt vonz, mint az MLS. És míg a Forbes becslései szerint 16 MLS-csapat veszteséggel működött az elmúlt szezonban, a Liga MX klubok többsége pozitív cash flow-t termel.

Spiegel csoportja optimista a Querétaro helyi kilátásait illetően is, amely hazai mérkőzéseit egy gyorsan növekvő, 1,5 milliós metropoliszban játssza, amely gyártási és adatközpont-központ. Bár az interneten elterjedt egy pletyka, hogy az eladás a klub más városba költözéséhez vezethet, Malyon szerint az új tulajdonosok soha nem is beszéltek költözésről.

"Jó termék, alacsonyabb költséggel" - mondja Adrian Madero, a Fonseca Group alelnöke. "Az infrastruktúrával kezdődik – Mexikóban kevesebb mint 50 millió dollárért építhetsz egy csúcstechnológiás, 25 000 férőhelyes stadiont. Amerikában ez lehetetlen lenne."

Madero szerint a Querétaro könnyen fejleszthető területekkel rendelkezik a merchandising, a szponzorációk és a licencelés terén. "Ez egy unikornisszerű lehetőség" - mondja, "mert a Liga MX-be a fordulóponton fektetünk be, amikor a megfelelő vállalatirányítás, a megfelelő növekedési szemlélet és az üzletvitel helyes módja kialakul."