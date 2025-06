Álomszép szettben pózol Telegdy-Kapás Bogi: nézd meg, hol töltötte a hétvégét a visszavonult úszó + fotók

Az úszónő és férje most barátaik esküvőjén vettek részt a csodaszép nyári hétvégén, és ez rendkívül meg is hatotta őket.

Barátaik esküvőjén jártak a magyar sport üdvöskéi, a tavaly visszavonult Európa-bajnok úszó Kapás Boglárka, és férje, Telegdy Ádám. A pár a múlt héten még annak ünnepelte kilencedik évfordulóját, hogy nem sokkal a riói olimpia előtt összejöttek, most pedig egy lagzira voltak hivatalosak.

Bogi elég alaposan dokumentálta az eseményeket, és mint Instagramra feltöltött képválogatásában is megjegyezte, a szertartás és az egész hétvége olyan megható volt, hogy "azóta is sír". A volt úszó egy könnyű nyári ruhát választott az alkalomra - amit persze nem is lehet csodálni ebben a hőségben.

A képeket itt nézheted meg:

címlapkép: Derencsényi István, MTI/MTVA