A bukott BL-döntő után veszélyben Inzaghi állása: búcsút vehet tőle az Inter?

A szezon elejétől az volt a csapat célja, hogy történelmet írjon - mondta Luis Enrique, a Paris Saint-Germain labdarúgócsaptának vezetőedzője szombaton késő este Münchenben, miután együttese a döntőben kiütéses, 5-0-ás győzelmet aratott az Internazionale felett, s ezzel a klub története során először megnyerte a labdarúgó Bajnokok Ligáját.

A spanyol szakember, aki 2015-ben az FC Barcelonával is diadalmaskodott a legrangosabb európai klubsorozatban, a váratlanul sima találkozót követően arról is beszélt, hogy játékosai tökéletesen reagáltak a döntő okozta feszültségre.

"Az elmúlt napokban próbáltam levenni a terhet a játékosokról. Az edzőnek az a dolga, hogy nyugalmat sugározzon a játékosai felé és azon dolgoztunk, hogy az izgatottságuk ne legyen negatív hatással rájuk" - jegyezte meg az idén a bajnokságot és a Francia Kupát is megnyerő tréner. - "A játékosaim pedig képesek voltak a nyomást és a feszültséget a lehető legjobb módon kezelni, ez volt a kulcs."

Luis Enrique szerint a győzelemhez elengedhetetlen volt, hogy folyamatosan nyomást gyakoroljanak az Interre. "A csapat fantasztikusan teljesített. Magasan, nagyon intenzíven letámadtuk őket, Ousmane Dembele folyamatosan táamadta a védőiket és a kapusukat. Nagyszerűen kezdtünk, viszont később is azt kértem, hogy támadjunk és szerezzünk gólokat, hogy biztosan megnyerjük a meccset."

A lefújás után a párizsi szurkolók egy hatalmas drapériával emlékeztek meg a szakember 2019-ben 9 évesen elhunyt lányáról, a gesztust pedig Luis Enrique külön megköszönte nekik az interjúk során.

A mérkőzés legjobbja a két gólt szerző Desire Doué lett, aki nem nagyon találta a szavakat a találkozót követően. "Ez hihetetlen, egyszerűen hihetetlen. Bocsánat, nem tudok mást mondani" - nyilatkozta a 19 éves francia csatár, majd Luis Enrique érdemeit hangsúlyozta. - "Két éve van itt és történelmet írt. Taktikailag és mentálisan is nagyon jó edző és emberként is fantasztikus, öröm vele dolgozni."

A Paris Saint-Germain az elmúlt másfél évtizedben szinte folyamatosan a BL-győzelem céljával kezdte meg szezonjait, sztárjátékosok egész sora játszott az együttesben, akikkel nem sikerült feljutni a csúcsra. A korábbi időszakból Marquinhos tartozik azon kevesek közé, akik a klubnál maradtak és a csapatkapitány Münchenben nem felejtette el megemlíteni a klub korábbi klasszisait.

Rengeteg érzelem van most bennem. Korábban sok csalódást megéltem, de úgy érzem, mostanra felnőttem ezzel a klubbal. Rengeteg olyan játékos volt itt, akik szintén megérdemelték volna ezt a trófeát, de nem jártak sikerrel. De mi most itt vagyunk és hazavisszük a serleget

- mondta boldogan Marquinhos.

A finálé előtt a szakemberek szoros mérkőzésre számítottak, különösen azok után, hogy az Internazionale az elődöntőben az FC Barcelonát búcsúztatta, az olaszok viszont messze elmaradtak attól, amit várni lehetett tőlük és Simone Inzaghi vezetőedző is elismerte, hogy tudásuk alatt teljesítettek labdarúgói.

"Ma egyáltalán nem olyanok voltunk, mint amilyen az én Interem lenni szokott és ezt a játékosok mindenkinél jobban tudják" - nyilatkozta szomorúan a tréner. - "Mégis azt mondom, nagyon büszke vagyok arra az útra, amit ebben a szezonban megtettünk. Ma egy nálunk erősebb csapattal játszottunk, amelyik teljesen megérdemelten nyerte meg a Bajnokok Ligáját."

Inzaghit a jövőjéről is kérdezték, ám nem tudta megmondani, marad-e a csapatnál, mellyel idén az olasz bajnokságban is a második helyen végzett, ahogy az olasz Szuperkupa döntőjét is elveszítette, míg az Olasz Kupában az elődöntőben búcsúzott.

Trófea nélkül zártuk a szezont, ám ezt leszámítva nagyon jól teljesítettünk. A jövőmmel kapcsolatban most nem tudok mit mondani. A következő napokban meglátjuk. Egy ilyen döntő után most nagy a csalódottság bennem, nem tudok a folytatáson gondolkodni. Néhány napon belül lesz majd lehetőség arra, hogy nyugodtan beszéljünk erről a klub vezetőivel

- mondta Inzaghi

A BL-t legutóbb 2010-ben megnyerő Internazionale két éven belül második fináléját bukta el a Bajnokok Ligájában Inzaghi vezetésével, akinek azonban az állása nincs veszélyben, legalábbis Giuseppe Marotta klubigazgató a döntő után úgy nyilatkozott, hogy ha a szakember folytatni akarja a munkát a csapatnál, akkor a továbbiakban is ő vezetheti majd az együttest.