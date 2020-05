Nyitnak a strandok: de mégis hogy lehetséges, hogy a koronavírus nem terjed a vízben?

Egy hét múlva, a pünkösdi hétvégén nyílik meg a vidéki strandok, fürdők többsége a koronavírus-járvány miatt elrendelt biztonsági előírások betartásával, a fürdőkben egyelőre csak a kültéri medencéket lehet használni. De vajon tényleg biztonságosak a strandok? Hogy lehet az, hogy nem terjed a vízben a koronavírus?

A balatoni települések közül Balatonalmádiban jövő pénteken, május 29-én nyitnak ki a strandok, Alsóörsön és Csopakon másnapra tervezik a nyitást, ahol a korlátozó intézkedések miatt a belépő árának emelkedését tervezik. Szigligeten a belépők árát 25 százalékkal emelték. A hévízi tófürdő már megnyitott, a zalakarosi és a lenti fürdő május 29-étől várja a vendégeket, csak a kültéri medencéket lehet használni.

A Harkányi Gyógyfürdő strandja ugyancsak május 29-én nyit meg. A gyógymedencék és egyes szolgáltatások még nem vehetők igénybe, és korlátozzák a látogatók számát. A Siklósi Termálfürdő szintén aznaptól várja vendégeit.

A Velencei-tó települései egyelőre nem döntöttek a strandnyitásról. Pest megyében a budakalászi Lupa Beach már pénteken megnyílt, a Termálfürdő Leányfalu jövő péntektől, a Nagykátai Gyógy és Termálfürdő június 12-től várja a strandolókat.

Más lesz idén a nyár

Azonban a világot letaroló, és sok helyen még mindig tomboló járványnak köszönhetően az idei strandszezon másképp fog kinézni, mint az eddigiek. Jó hír, hogy az amerikai Járványügyi Központ mind a mai napig nem talált bizonyítékot arra, hogy a koronavírus vízben is terjed, így elviekben nincs veszélyben az, aki strandokon, medencékben, tengerparton, édesvízi tóban, folyóban fürdőzik

Azonban még mindig keveset tudunk a koronavírusról, és az a tudásunk, amely van is, gyorsan változik. Ahogy haladunk bele a nyár felé, a kutatók egyre többet és többet tudhatnak meg róla, éppen ezért feltétlenül ellenőrizd a helyi egészségügyi hatóságok és a NNK útmutatásait, ajánlásait.

Ennek ellenére bizonyos biztonsági intézkedéseket és egészségügyi figyelmeztetéseket szem előtt kell tartani, mielőtt alámerülnénk. A Huffpost szakértői összeszedtek minden tudnivalót:

Még mindig nem tudjuk, lassul-e a vírus nyáron: egyes szakértők a világjárvány kezdetén azt gyanították, hogy a koronavírus a melegebb hónapokban lelassulhat, el is tűnhet hasonlóan az influenzához és más vírusokhoz. Ez azonban még nem nyert bizonyítást.

1,5-2 méteres távolságot kell tartania a vízben, és a szárazföldön is: Tudni kell, hogy a parton és a vízben való tartózkodás nem teljesen kockázatmentes, bár jobb, mint egy zárt helyiség. De a strandolóknak is is tartaniuk kell a biztonságos távolságot egymástól, ha medencénél, a tengerparton, tónál vagy más rekreációs területeken tartózkodnak.

A kézmosás és a felületek tisztítása továbbra is prioritás: a szakemberek azt javasolják, hogy a nyilvános medencéket kézi szappannal és tisztítószerrel kell felszerelni, hogy a látogatók számára megkönnyítsék a megfelelő higiéniai előírások betartását. Az összes nagy kiterjedésű felületet - mint például korlátok és székek - rendszeresen fertőtleníteni kell. Ha saját vagy családi medencében is úszol, ezeket a területeket rendszeresen töröld le.

A víz megfelelő karbantartása szintén fontos: a medencék kezelésére használt klórmennyiségnek elegendőnek kell lennie a vírus inaktiválásához!

Címlapkép: Getty Images