Ezek a legjobb kisautók most a magyar piacon: olcsók, keveset fogyasztanak

Egyre több magyar választja az olcsón fenntartható kisautókat, amelyek már elérhető áron is kaphatóak hazánkban. Bár ezek a verdák igen kicsik, ebből kifolyólag például kevesebb üzemanyagot is fogyasztanak - ami valljuk be, a mai benzinárak mellett nem hátrány. A piac ugyanakkor elég nagy, számos gyártó kínál ilyen modelleket, nehéz eldönteni, végül melyik lenne ideális. Mutatunk egy listát a legjobb mikroautókról!

Utálsz sétálni, vagy tömegközlekedni, és még jogsid is van? Épp itt az ideje, hogy vegyél egy kocsit: ha csak a melóba ingáznál vele, vagy esetleg néha-néha messzebre is, akkor az Autobild a miniautókat ajánlja. Ezek, bár a nevükből adódóan elég kicsik, de kielégírik az alapvető igényeket sőt, sokszor még többet is! A lap most összeszedett néhány olyan autót, amelyeket érdemes megvenni.

Lássuk a listát!

Jó választás lehet a Volkswagen UP!, amelyet 2011-ben dobtak piacra. Mindössze 3,6 méter hosszú, így könnyen befér bármelyik parkolóhelyre. Emellett az Autobild szerint a kocsi nagyon agilis, és alig bocsát ki károsanyagot. A kormányzás jól működik, az ülések kényelmesek, jól tartanak - utóbbi nem sok mikroautóról mondható el. Négy felnőtt is elfér benne kisebb csomagokkal. Sokféle motorral kínálják sőt, még elektromos verzió is létezik. Az UP! már 3-3,5 millió forint körül megvásárolható itthon újonnan.

Az ajánlott kocsik között szerepel a Fiat 500-as is, amelynek az 1,2-es alapmotorja is elég jól megy, az ikonikus, retró stílus pedig megmelengette a német tesztelők szívét. Az alváz és a felfüggesztés teljesen korrekt, és a komfortra sem volt panasz a teszt során. Ugyanakkor a csomagtartó elég kicsi, és az első ülések is eléggé magasan vannak a németek szerint. Itthon a Fiat 500-as 3,6 millió forintról indul a kereskedésekben.

Egy alternatíva még az Opel Adam, amelyből a 87 lóerős benzinmotorral szerelt verziót ajánlják az Autobild szakértői. Ugyanakkor kiemelték, hogy a kényelmi extrák drágák a kocsihoz, és a középső kijelző, illetve a klímaberendezés alacsony pozicionálását, illetve az átlag alatti helykínálatot hátul és a csomagtérben. Az alapmodell 3,85 milliótól kapható itthon.

Sokaknak ismerős a Smart Fortwo is, amely szintén egy régóta gyártott modell. A motortér nehezen hozzáférhető, de ezzel foglalkozzon a szerelő, amikor arra kerül a sor. A városi forgalomban nincs vele semmi gond, ám ha nagyobb sebességgel kell haladni, akkor elég kényelmetlen tud lenni. Ugyanakkor az utastér elég tágasnak mondható, de aki magasan szeret ülni, annak a tükrök beállításaival akadhatnak nehézségei. A Fortwo itthoni alapára 3 millió 575 ezer forint.

Az egyik legolcsóbb miniautó a Toyota Aygo, amelyről azt írta az Autobild, hogy egy ésszerű autó, megüti az elvárt szintet. Hátra ugyanakkor felnőttek csak rövidebb utakat vállaljanak be, mert elég kicsi a helykínálat, és a csomagtartó is csak 168 literes. Emellett a felfüggesztés is lehetne lágyabb a németek szerint, de összességében nagyon csendes a kocsi. Itthon az alapmodell 2,77 millió forinttól elérhető a kereskedésekben.

Rákaptak a kisautókra a magyarok

Az idei első negyedéves eladásokból is kitűnik, hogy egyre több kisautó áll forgalomba Magyarországon: összesen több mint 6300 darabot adtak el a két legkisebb autóosztályból január és március között - piaci részesedésük több mint 18 százalékos. A trendre magyarázatot adhat egy másik adattábla, amelyben látható, hogy Magyarországon a legtöbb autót Budapesten és Pest megyében adják el: az első negyedévben 17 ezret regisztráltak az említett régióban. Innen pedig jellemzően a fővárosba járnak be dolgozni az emberek, tehát logikusnak tűnik, hogy a kisebb fogyasztású, városi közlekedésre alkalmasabb kocsikat részesítik előnyben az itteniek.

A kiskocsik népszerűségét az is adhatja, hogy immár nem elérhetetlen az új autó, még azoknak sem, akiknek nincs elég pénzük, hogy egyben leszurkolják egy kocsi teljes vételárát. Sokan a lízinget választják, mint finanjszírozási formát: a Magyar Lízingszövetség szerint a piac lendulete nem fog megállni, a szakemberek idénre is kétszámjegyű bővülést várnak.

De nem csak a lízing a megoldás: egy személyi kölcsön is ideális lehet, hiszen - a lízinggel ellentétben - nem kell önerőt betenned. Ha hitelre veszel autót, a legfontosabb kérdések egyike, hogy mennyibe kerül a kölcsön, amit felveszel. A példa kedvéért megnéztük a Pénzcentrum személyi köcsön kalkulátorával, hogy milyen elérhető ajánlatokból válogathatsz, ha 5 000 000 forintos kölcsönre van szükséged.

Nos, a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján - 5 millió forintos hitelösszeg, és 84 hónapos futamidő esetént - az egyik legjobb konstrukciót a K&H nyújtja, a bank 76 667 forintos törlesztőt ígér a 7,97%-os THM. De nem sokkal marad el ettől a Budapest Bank ajánlata sem, ahol 77 163 forintos törlesztővel számolhatunk havonta. Emellett érdemes még megemlíteni a Raiffeisen, az MKB Bank, valamint a CIB Bank konstrukcióit is.