Közelít az összeomlás a magyar idősellátásban: pár éven belül csak külföldiek ápolhatják a nagyszüleinket?

Az európai, és ezen belül a magyar társadalom gyors elöregedése egyre súlyosabb terhet ró az idősellátó rendszerekre. Miközben Magyarországon jelenleg mintegy negyvenezer idős ember vár bentlakásos intézményi elhelyezésre, a kapacitások bővítését és a minőségi gondozást leginkább a súlyosbodó szakemberhiány hátráltatja - írta az Infostart.

Az Európai Bizottság legfrissebb demográfiai jelentése rávilágít arra, hogy 2050-re már csaknem minden harmadik uniós polgár 65 év feletti lesz. Az idősellátás iránti növekvő igények kezelésében azonban jelentős eltérések mutatkoznak az Európai Unión belül, mutatott rá az InfoRádióban Nagy Viktor, az Idősotthonok és Nyugdíjasházak Országos Egyesületének elnöke.

Miközben Észak- és Nyugat-Európában az állam aktív szerepet vállal mind a bentlakásos intézményi, mind a házi segítségnyújtási szolgáltatások finanszírozásában, addig Dél- és Kelet-Európában, így Magyarországon is, a terhek jelentős része a családokra hárul, és az ellátás leginkább az intézményi elhelyezésre korlátozódik.

A hazai helyzet súlyosságát jól mutatja, hogy jelenleg mintegy negyvenezren várnak idősotthoni elhelyezésre, ami a lakosságszámhoz viszonyítva kiugróan magas arány.

A szolgáltatások elérhetősége ráadásul területileg rendívül egyenlőtlen, hiszen Budapesten és környékén sokkal könnyebben hozzáférhetők az idősotthonok és a házi segítségnyújtási formák, mint az ország keleti vagy déli régióiban. A helyzetet tovább rontja, hogy a magyar lakosság egészségben eltöltött életéveinek száma alacsony, így az idősek a nyugat-európai átlaghoz képest jóval korábban szorulnak kórházi kezelésre vagy tartós ápolásra.

Az ellátórendszerre nehezedő nyomást a kormány húszezer új, államilag finanszírozott idősotthoni férőhely létrehozásával enyhítené. Nagy Viktor szerint bár a bővítésre hatalmas az igény, a tárgyi feltételeknél is nagyobb akadályt jelent a szakképzett munkaerő hiánya. A szociális ápolók és gondozók jelentős része külföldön vállal munkát, vagy végleg elhagyja a pályát.

Mivel a tartós ápolás és gondozás a fiatalok számára egyáltalán nem vonzó életpálya, az egyesület elnöke úgy látja, hogy három-öt éven belül olyan mély szakadék keletkezik ezen a területen a munkaerőpiacon, amelyet már csak külföldi munkaerő bevonásával lehet majd pótolni.