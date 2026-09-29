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Megúszta a dózert 11 Balaton-parti épület: köztük a legendás Csülök és több kultikus régi villa
Egyelőre megúszta a dózert Siófok több régi, jól ismert épülete: a Csülök és a Matróz étterem, üdülők, villák és egykori legendás helyek is a védett épületek között maradhatnak. A város most tizenegy ingatlan védettségét vizsgálja soron kívül, így ezeknek legalább egyelőre nem kell attól tartaniuk, hogy a földdel teszik egyenlővé őket.
Szakértői véleményt kért Siófok önkormányzata 11, jelenleg helyi, egyedi építészeti védelem alatt álló épület ügyében. Arra keresték a választ, hogy az ingatlanok védettségének fenntartása szakmai szempontból a jövőben is indokolt-e. A most elkészült szakértői vélemény mind a 11 épület esetében a teljes vagy részleges védelem megtartását javasolja.
A vizsgált ingatlanok közül nyolcnál a teljes körű védettség fenntartását tartják indokoltnak. Ide tartozik az egykori Ángyán-villa, a Császár-villa és az Andrényi-Gaál-villa a Petőfi sétányon, az egykori Astoria és Palace panziók a Mártírok útján, valamint az egykori hajóállomás, amely ma a Matróz Étteremnek ad helyet. Szintén teljes védelem alatt maradna a Horgony utcai halászat jelenlegi épülete, az egykori Nehézipari Minisztérium Üdülője a Deák sétányon és az egykori Nemes Mór-féle villa a Jókai parkban.
Három épületnél részleges védettséget javasoltak. Ez az egykori Csülök Étterem Bajcsy utcai homlokzati részét, a régi mozi Kálmán sétány felőli utcai homlokzatát, valamint az egykori Csárdás Étterem Fő utcai homlokzatait érinti.
A képviselő-testület elfogadta a szakértői véleményt, így az érintett ingatlanok védettsége megmarad. A döntés hátteréről Dr. Lengyel Róbert, Siófok polgármestere számolt be közösségi oldalán. Mint írta, egyes épületeknél azért vált sürgetővé a felülvizsgálat, mert magántulajdonosaik változtatásokat terveztek rajtuk.
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A mostani 11 épület azonban csak a kezdet: Siófokon több mint 100 védett épület teljes körű felülvizsgálata is folyamatban van. Ezeknél szintén szakértői vélemény készül majd arról, hogy indokolt-e a jelenlegi védelem fenntartása. A polgármester bejegyzésében úgy fogalmazott: az érintett ingatlanoknál már „készen álltak a dózerek”, a mostani döntéssel azonban a bontás helyett továbbra is érvényesül az építészeti értékvédelem.
Címlapfotó: Google.maps
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