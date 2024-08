Magyarok százezrei jogosultak erre a rezsikedvezményre: kevesen igénylik, alig tud erről valaki

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Még javában tombol a nyár, az előrelátó magyarok azonban már most elkezdtek készülni a télre. A tűzifát már előjegyezték, vagy meg is vették, illetve már most készülnek lélekben és anyagilag is a magas áram- és gázszámlákra. Az utóbbi években sokan az enyhébb teleket még átvészelték, azonban nincs rá garancia, hogy 2024-ben sem lesz tartós hideg. Érdemes tehát időben tájékozódni, milyen támogatási lehetőségek állnak a rászorulók rendelkezésére. Van például egy olyan menekülőút, amelyre több százezren jogosultak, mégsem igénylik meg még 30 ezren sem jelenleg Magyarországon. Mutatjuk, ki lehet védendő fogyasztó és ez milyen előnyökkel, kedvezményekkel jár.

Bármikor adódhat olyan élethelyzet, váratlan kiadás, amikor nehézséget okozhat a rezsiszámlák kifizetése. Az is előfordulhat, hogy valakinek hirtelen sokat és tartósan romlik az anyagi helyzete - az egyik jó példa erre a nyugdíjba vonulás -, ilyenkor szükség lehet a védendő fogyasztókat megillető kedvezményekre. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) honlapján található tájékoztatás szerint védendő fogyasztó státuszt a villamosenergia-, földgáz- és a víziközmű-szolgáltatást igénybe vevő fogyasztók kaphatnak, amennyiben szociálisan rászorulók, illetve fogyatékkal élők. A védendő fogyasztókat különleges bánásmód illeti meg, melynek számos előnye lehet. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Védendő fogyasztók jogosultak lehetnek fizetési haladék, részletfizetés kérésére, igényelhetik előre fizetős mérő felszerelését, vagy akár kikapcsolás alóli mentességet is kaphatnak. Fontos azonban kiemelni, hogy fizetési nehézség esetén bármely fogyasztó kérhet fizetési haladékot vagy részletfizetési lehetőséget, nem csak a védendő fogyasztó státuszban lévők. A szolgáltató ugyanakkor minden fogyasztónak nem köteles ezt biztosítani, mérlegelheti döntését például annak függvényében, hogy milyen előzményei voltak a fogyasztó fizetési készségének és lehetőségeinek. Ki lehet védendő fogyasztó? Szociálisan védendő fogyasztó lehet, aki, vagy akinek a háztartásában élő személy: időskorúak járadékában részesül,

aktív korúak ellátására jogosult,

a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásban részesül,

ápolási díjban részesül,

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

otthonteremtési támogatásban részesült a támogatás megállapításától számított 3 éven keresztül, (a támogatás célja, hogy a nevelésbe vételből kikerült fiatal felnőtt lakáshoz jutását, tartós lakhatása megoldását elősegítse)

nevelőszülő, hivatásos nevelőszülő, aki saját háztartásában neveli a gondozásába helyezett gyermeket,

a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról szóló törvény szerinti Lebonyolítóval bérleti jogviszonyban áll,

vagy gyermekek otthongondozási díjában részesül. Fogyatékkal élő akkor kaphat védendő fogyasztói státuszt, ha: kezelőorvos igazolja,

vakok személyi járadékában részesül,

fogyatékossági támogatásban részesül,

lakossági fogyasztó vagy vele közös háztartásban élő személy életét vagy testi épségét közvetlenül veszélyezteti a kikapcsolás vagy a villamosenergia-ellátás megszakadása (pl. lélegeztető géphez szükségáram biztosítása). Ahhoz, hogy valaki védendő fogyasztói státuszt kapjon, kérelmet kell benyújtania az illetékes villamosenergia-elosztónak, földgázelosztónak és a víziközmű-szolgáltatónak, és csatolni az igazoló dokumentumokat, ha azok szükségesek. Fontos, hogy a védendő fogyasztói státusz határozott időre szól, évről évre meg kell újítani, kivéve azon fogyatékkal élő fogyasztók esetében, akik állapotában nem várható javulás, nincs szükség újabb igazolásra.

Rengetegen lehetnek jogosultak Magyarországon, mégis egyre kevesebben vannak Idén, ahogy 2023 és 2022 augusztusában is, lapunk rákérdezett a MEKH-nél, hány védendő fogyasztót tartanak számon. A hivataltól kapott válaszok alapján 2022-ben az ország különböző szolgáltatói összesen 32 140 védendő fogyasztót tartottak nyilván, 2023-ban pedig azt írták "a villamosenergia-, földgáz- és víziközmű-szolgáltatók 2022. év végi adatszolgáltatása alapján a védendő fogyasztók száma országosan összesen 29 396" volt. Azt is hozzátették, hogy "az összesített számadat a szolgáltatók által jelentett darabszámok összege". Idén pedig azt írták, hogy a villamosenergia-, földgáz- és víziközmű-szolgáltatók 2023. év végi adatszolgáltatása alapján a védendő fogyasztók száma országosan összesen 26 763 fő. Ezek szerint hiába a rekordinfláció, rezsikrízis és a különböző válsághelyzetek, Magyarországon nemhogy több, hanem kevesebb a védendő fogyasztó évről évre. Pedig a jogosultak száma egyre emelkedik. JÓL JÖNNE 2,7 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 2 676 013 millió forintot igényelnél 84 hónapos futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 47 769 forintos törlesztővel az UniCredit Bank nyújtja (THM 13,10 %), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank 47 901 forintos törlesztőt (THM 13,20%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) A KSH adatai szerint megváltozott munkaképességűeknek járó ellátásban 2024 januárjában 244 076 fő részesült, és ápolási díjra 2023. december 31-én 25 752 fő volt jogosult, gyermekek otthongondozási díjára pedig 29 932 fő az adatok szerint. Ami viszont még ennél is szembetűnőbb: a KSH friss adatsora szerint 2023-ban 822 896 fő kapott pénzbeli vagy természetbeni települési támogatást. A települési támogatásról részletesen ebben a cikkben írtunk. Az említetteken felül pedig vannak számos további körülmény, amely alapján automatikusan jogosulttá válik valaki a védendő fogyasztó státuszra. Még ha van is átfedés a feljogosító körülmények és az egyes háztartásokban élők között, de akkor is legalább 800 ezren vélhetően kérhetnék a védendő fogyasztó státuszt. A MEKH adatai alapján mégis csak a jogosultak töredéke védendő fogyasztó. Milyen kedvezmények járnak a védendő fogyasztóknak? Szociálisan védendő fogyasztók kérhetnek a szolgáltatótól: részletfizetést, mely 12 naptári hónapon belül egy alkalommal igényelhető, és a tartozás összegének függvényében változik a részletfizetés időtartama;

fizetési haladékot, mely 12 naptári hónapon belül egy alkalommal igényelhető;

és előre fizetős mérő alkalmazását villamosenergia- és földgázszolgáltatásban (a fogyasztói kérésre vagy kikapcsolás helyett ). Fogyatékkal élő védendő fogyasztók kérhetnek a szolgáltatótól: havi (időközi) mérőleolvasást a felhasználási helyen;

készpénzes számlakiegyenlítést a felhasználási helyen;

az általánostól eltérő, de a műszakibiztonsági előírásoknak megfelelő mérőhely-kialakítást (pl. a mérő alacsonyabb elhelyezése);

kikapcsolás alóli mentességet kizárólag azon esetekben, amikor a kikapcsolás vagy a szolgáltatás megszakadása a fogyatékkal élő egészségét, életét veszélyezteti;

folyamatos villamosenergia-ellátás biztosítását, amikor a kikapcsolás vagy a szolgáltatás megszakadása a fogyatékkal élő egészségét, életét veszélyezteti;

a számla értelmezéséhez nyújtott egyedi segítséget (pl. nagyobb betűmérettel nyomtatott számla, helyszíni számlamagyarázat, számlafordíttatás);

Az előre fizetős / feltöltős mérő segítséget nyújt a tartozás részletekben történő rendezésében, és megakadályozza az anyagi lehetőségeket meghaladó energiafogyasztást - írja a MEKH honlapja. Az előre fizetős mérő felszerelését kérheti a szociálisan védendő fogyasztó, de a szolgáltató is előírhatja annak alkalmazását, amennyiben a fogyasztó hátralékot halmoz fel és a szolgáltatóval kötött fizetéskönnyítési megállapodást nem tartja be. Bárki igényelheti, de ilyenkor – amennyiben a mérőcseréhez az elosztó hozzájárul – a felszerelés és a mérő költsége a felhasználót terheli.

Címlapkép: Getty Images

