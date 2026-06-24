Döbbenetes biztonsági rés az Egyesült Államokban: órák alatt törtek be a titkos rendszerekbe

Súlyos biztonsági réseket tárt fel a szigorúan titkos amerikai kormányzati informatikai rendszerekben az Anthropic mesterségesintelligencia-fejlesztő cég Mythos nevű modellje. Bár a tesztelés sikeresnek bizonyult, a vállalat és a washingtoni vezetés közötti viszony annyira megromlott a technológia katonai célú felhasználásának elutasítása miatt, hogy az amerikai hírszerzés mára elveszítette a hozzáférését a szoftverhez - tudósított a Portfolio.

A Reuters beszámolója szerint a korlátozott hozzáférésű Glasswing projekt célja az volt, hogy az amerikai hírszerzéssel együttműködve még azelőtt azonosítsák és javítsák a kritikus állami szoftverek sebezhetőségeit, mielőtt azokat külső támadók kihasználnák.

Mark Warner szenátor egy kongresszusi meghallgatáson elmondta, hogy a Nemzetbiztonsági Ügynökség (NSA) vezetőjének tájékoztatása szerint a mesterséges intelligencia nem hetek, hanem mindössze néhány óra alatt szinte az összes minősített rendszerbe behatolt. Egy kormányzati tisztviselő később árnyalta ezt a kijelentést, kiemelve, hogy a hibák gyors megtalálása nem jelentette automatikusan azok azonnali és teljes körű kiaknázhatóságát.

A tőzsdére készülő Anthropic és az amerikai kormányzat kapcsolata az utóbbi időben mélypontra jutott, miután a magánvállalat megtagadta, hogy modelljeit az amerikai hadsereg belföldi megfigyelésre vagy teljesen autonóm fegyverrendszerek irányítására alkalmazza. Válaszlépésként a washingtoni adminisztráció nemzetbiztonsági feketelistára helyezte a technológiai céget.

A feszültség tovább fokozódott, amikor a kormányzat nemzetbiztonsági kockázatokra hivatkozva azonnali hatállyal betiltotta az Anthropic legújabb, Mythos és Fable nevű modelljeinek globális exportját, valamint a külföldi állampolgároknak történő értékesítését. A vita elmérgesedésének közvetlen következményeként az NSA hozzáférését is megszüntették a biztonsági réseket korábban sikerrel azonosító Mythos modellhez.