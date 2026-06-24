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Németország: LIDL szupermarket és logó. A Lidl egy német globális diszkont szupermarketlánc, amely több mint 10 000 üzletet üzemeltet Európa-szerte.
Gazdaság

Érdemes sietni a Lidlbe: ezekért a nyári termékekért indulhat verseny a boltokban

Pénzcentrum
2026. június 24. 06:32

A Lidl június 25-től új nyári kollekcióval készül a fesztiválszezonra és a vakációra. Az akciós kínálatban a strandoláshoz, nyaraláshoz és szabadtéri programokhoz kapcsolódó ruházati termékek és kiegészítők sorakoznak, ráadásul több darab is kifejezetten kedvező áron érkezik az üzletekbe. A vásárlók esőponcsótól a sportcipőig számos termék közül válogathatnak, miközben egy Campus Fesztivál-jegyekért zajló nyereményjátékban is részt vehetnek.

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A szerdától elérhető kínálat egyik legolcsóbb darabja a fesztiválos esőponcsó, amelyet 399 forintért lehet megvásárolni. A Lidl-logós strandpapucs ára 1999 forint, ugyanennyiért mintás férfi fürdőnadrág is kapható. A kollekcióban szerepelnek sportcipők is, amelyekért 3999 forintot kell fizetni.

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A nyári kiegészítők között található még egy 1999 forintos Lidl kulacs, 499 forintért a bolt logójával ellátott bevásárlótáska, valamint 2999 forintért többféle színben és mintában elérhető strandtörölköző is. A termékek a Lidl jellegzetes színvilágát és grafikai elemeit viselik, így a diszkontlánc rajongói számára különösen vonzóak lehetnek. A közönségkedvenc Lidl papucsok és sportcipők is visszatérnek, ezeket 1999 és 3999 forintos áron lehet majd beszerezni, de férfi fürdőruhát is vehetünk majd 1999 forintos áron. 

A Lidl emellett játékot is hirdetett a vásárlóknak. A 26. heti online szórólapban összesen három Campus Fesztivál-logót rejtettek el, amelyeket a résztvevőknek meg kell találniuk. A helyes megfejtést a Lidl Facebook oldalán kommentben kell megírni, a nyertesek pedig a három páros Campus napijegy egyikét vihetik haza. A játék június 20. és június 25. között tart, a sorsolást pedig június 26-án rendezik meg.

A kedvező árak és a limitált fesztiválkollekció miatt várhatóan sok vásárló keresi majd a termékeket, így aki biztosan szeretne beszerezni egy-egy darabot a nyári kínálatból, annak érdemes lehet már az akció első napjaiban felkeresnie valamelyik Lidl-áruházat.
Címlapkép: Getty Images
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