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Több medencét is bezártak a híres termálfürdőben: súlyosbodik a vízhiány Zalában
HelloVidék

Több medencét is bezártak a híres termálfürdőben: súlyosbodik a vízhiány Zalában

HelloVidék
2026. június 24. 09:11

A tartós hőség és a rendkívüli vízfogyasztás miatt egyre súlyosabb vízhiány alakult ki Zala több településén. A helyzet odáig fajult, hogy a kehidakustányi termálfürdő több medencéjét is le kellett állítani, miközben egyes településeken lajtos kocsikkal biztosítják az ivóvizet. A nagygörbői tározó feltöltésébe már a honvédség is bekapcsolódik.

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Miközben az ország nagy részén a kánikula miatt keresik a strandokat és a hűsölési lehetőségeket, Zala egyes részein már az ivóvízellátás fenntartása is komoly kihívást jelent - erről a HelloVidék tegnap itt írt. A friss hírek szerint a térséget érintő rendkívüli vízhiány miatt most a kehidakustányi termálfürdő több medencéjének működését is határozatlan időre felfüggesztették.

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A Kehida Termál közösségi oldalán jelentette be, hogy a vízhiány miatt nekik is csökkenteniük kell a fogyasztást. A fürdő ezért átmenetileg több medencét kivont az üzemelésből, hogy mérsékelje a vízfelhasználást.

A döntést Baracskai József, Zalaszentgrót polgármestere is üdvözölte. Közösségi oldalán azt írta, felelős lépésnek tartja a fürdő intézkedését. Hozzátette ugyanakkor, hogy a zalaszentgróti termálfürdőt nem érinti hasonló probléma, mivel ott nem vezetékes vizet használnak.

A helyzet a Zalaszentgrót környéki ivóvízhálózatban vált különösen kritikussá

A forróság és a megnövekedett fogyasztás miatt a térség 29 településén alakult ki nyomáscsökkenés vagy vízhiány. Az elsőfokú vízkorlátozások önmagukban nem hozták meg a kívánt eredményt, így több helyen már rendkívüli intézkedésekre volt szükség. A görbői medence ellátási területén hat településen, valamint Zalaszentgrót magasabban fekvő részein ivóvízhiány alakult ki. Az érintett településeken jelenleg lajtos kocsikkal biztosítják a vízellátást.

A probléma enyhítésére hamarosan megkezdik a nagygörbői tározó feltöltését is. A munkálatokban a honvédség és a szomszédos vízművek is részt vesznek, összesen négy szállítójármű bevonásával. A szakemberek szerint ez rövid távon, várhatóan néhány napon belül stabilizálhatja az érintett települések ivóvízellátását.

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A vízhiány jól mutatja, milyen komoly terhelést jelent az egyre gyakoribb és tartósabb nyári hőség az infrastruktúrára. A térségben a nagyfogyasztók és vállalkozások is vállalták, hogy csökkentik vízfelhasználásukat, hogy segítsék az ivóvízellátás fenntartását.

A következő napokban továbbra is kulcskérdés lesz, hogy sikerül-e elegendő vizet juttatni a tározókba, és mérséklődik-e a fogyasztás. Addig azonban több zalai településen a víztakarékosság nem csupán ajánlás, hanem a mindennapok része lett.
Címlapkép: Getty Images
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