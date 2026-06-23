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Szórakozás

Komoly családi vita robbant ki Erős Antónia házasságában: meghökkentő kijelentést tett a gyerekeik jövőjéről

Pénzcentrum
2026. június 23. 11:59

Érdekes családi vita bontakozott ki Erős Antónia és férje között a gyermekeik jövőjéről. Az RTL Híradó műsorvezetője ugyanis úgy véli, nem az a szülők feladata, hogy lakást vásároljanak a gyerekeiknek, amikor azok önálló életet kezdenek.

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Erős Antónia az Én és a pénz című YouTube-műsorban beszélt arról, hogy közel 17 éves ikergyermekeik hamarosan felnőtté válnak, ezért egyre gyakrabban kerül szóba a családban a lakáskérdés. A híradós azonban határozott álláspontot képvisel: szerinte a gyerekeknek saját erőből kell eljutniuk az első otthonukig.

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Elmondása szerint férjével rendszeresen vitatkoznak ezen a témán. Míg a férje természetesnek tartaná, hogy a család egy lakást vásároljon a gyerekek számára, addig ő inkább befektetésként tekintene egy ingatlanra, amely bérbeadásból biztosíthatna plusz jövedelmet a családnak. A műsorvezető szerint, ha vásárolnak is ingatlant, azt nem feltétlenül a gyerekeknek szánják.

Erős Antónia arra is emlékeztetett, hogy ő és férje annak idején a nagymamájától örökölt pénzből és hitelből vásárolta meg első, 50 négyzetméteres lakását. Úgy véli, nekik is saját erőből kellett elindulniuk, ezért gyermekeiknek is meg kell találniuk a saját útjukat.

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A beszélgetés során a pénzügyek is szóba kerültek. A híradós elmondta, hogy a közvélekedéssel ellentétben nem tartja magát kifejezetten jómódúnak, és időnként még ma is szorong a pénzügyi biztonság miatt. A családban gyakran felmerül a kérdés, hogy meddig tudnának megélni a megtakarításaikból, ha egyik napról a másikra megszűnne a munkájuk. Becslése szerint jelenlegi életszínvonaluk mellett öt évig sem feltétlenül tartanának ki a tartalékok.

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A műsorvezető azt is elárulta, hogy egy országos kereskedelmi televízió híradósai ma már milliós fizetést vihetnek haza. A kijelentés és a pénzügyi helyzetéről szóló nyilatkozata élénk vitát váltott ki a közösségi médiában: egyesek szerint teljesen érthető a hozzáállása, mások úgy vélik, hogy a jelenlegi lakásárak mellett a fiatalok számára egyre nehezebb saját ingatlanhoz jutni szülői segítség nélkül.
Címlapkép: Getty Images
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