Lassulás jelei mutatkoznak a dél-pesti ingatlanpiacon, miközben az érdeklődők száma alig változott.
Komoly családi vita robbant ki Erős Antónia házasságában: meghökkentő kijelentést tett a gyerekeik jövőjéről
Érdekes családi vita bontakozott ki Erős Antónia és férje között a gyermekeik jövőjéről. Az RTL Híradó műsorvezetője ugyanis úgy véli, nem az a szülők feladata, hogy lakást vásároljanak a gyerekeiknek, amikor azok önálló életet kezdenek.
Erős Antónia az Én és a pénz című YouTube-műsorban beszélt arról, hogy közel 17 éves ikergyermekeik hamarosan felnőtté válnak, ezért egyre gyakrabban kerül szóba a családban a lakáskérdés. A híradós azonban határozott álláspontot képvisel: szerinte a gyerekeknek saját erőből kell eljutniuk az első otthonukig.
Elmondása szerint férjével rendszeresen vitatkoznak ezen a témán. Míg a férje természetesnek tartaná, hogy a család egy lakást vásároljon a gyerekek számára, addig ő inkább befektetésként tekintene egy ingatlanra, amely bérbeadásból biztosíthatna plusz jövedelmet a családnak. A műsorvezető szerint, ha vásárolnak is ingatlant, azt nem feltétlenül a gyerekeknek szánják.
Erős Antónia arra is emlékeztetett, hogy ő és férje annak idején a nagymamájától örökölt pénzből és hitelből vásárolta meg első, 50 négyzetméteres lakását. Úgy véli, nekik is saját erőből kellett elindulniuk, ezért gyermekeiknek is meg kell találniuk a saját útjukat.
A beszélgetés során a pénzügyek is szóba kerültek. A híradós elmondta, hogy a közvélekedéssel ellentétben nem tartja magát kifejezetten jómódúnak, és időnként még ma is szorong a pénzügyi biztonság miatt. A családban gyakran felmerül a kérdés, hogy meddig tudnának megélni a megtakarításaikból, ha egyik napról a másikra megszűnne a munkájuk. Becslése szerint jelenlegi életszínvonaluk mellett öt évig sem feltétlenül tartanának ki a tartalékok.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A műsorvezető azt is elárulta, hogy egy országos kereskedelmi televízió híradósai ma már milliós fizetést vihetnek haza. A kijelentés és a pénzügyi helyzetéről szóló nyilatkozata élénk vitát váltott ki a közösségi médiában: egyesek szerint teljesen érthető a hozzáállása, mások úgy vélik, hogy a jelenlegi lakásárak mellett a fiatalok számára egyre nehezebb saját ingatlanhoz jutni szülői segítség nélkül.
A rendezvény sorsa most azon múlik, hogy június 28‑ig elegendő résztvevő vált‑e belépőt.
Újabb gigarazziát indít a fogyasztóvédelem: még a legnépszerűbb influenszerek sincsenek biztonságban
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság idén is ellenőrzi, hogy a vállalkozások betartják-e a reklámokra és a fogyasztói tájékoztatásokra vonatkozó szabályokat.
A Hatoslottó nyerőszámai a 25. játékhéten, vasárnap - elmaradt a sorsolás a Dunán, de végül megjöttek a számok
Vajon elvitte valaki a 705 millió forintos főnyereményt a hatoslottó vasárnapi sorsolásán?
Hét év kálvária után végre megnyitott a népszerű vidéki élményfürdő: döbbenetes kedvezményt kaptak a helyiek
A modern komplexum péntektől fogadja a vendégeket, a nyitóhétvégén pedig zenés programokkal és különleges élményelemekkel várják a látogatókat.
Na, vajon elvitte-e valaki a 585 millió forintos főnyereményt a 25. játékhéten? Mutatjuk az ötös lottó nyerőszámait és a nyereményeket!
Nem volt telitalálat a 25. heti, pénteki Eurojackpot sorsoláson. És a magyar játékosoknak sem volt nagy szerencséjük.
Döbbenetes hőségriadó tarolja le Magyarországot: rendkívüli intézkedésekkel készülnek a legmelegebb városok
Párakapukkal, ivókutakkal, árnyékolók kihelyezésével, az útburkolat hűtésével segítik az önkormányzatok a meleg elviselését.
Megnyitotta kapuit a fővárosi Matild Palotában a több mint kétszáz éves múltra visszatekintő milánói luxuscukrászda, a Cova.
Vajon elvitte valaki a 625 millió forintos főnyereményt a hatoslottó csütörtöki sorsolásán?
Komoly krízis a népszerű magyar tónál: teljesen ellehetetlenült a hajózás, a csőd szélén állnak a vállalkozók
Ismét elérte a 2022-ben regisztrált, 53 centiméteres történelmi mélypontját a Velencei-tó vízszintje.
Elmaradnak a következő időszakban a Bon-Bon együttes fellépései, mert az egyik tag kórházban lábadozik.
Döbbenetes nyeremény a vb-n: kevesebb mint ezer forintból csinált hatalmas összeget egy magyar játékos
A világbajnokság második fordulójának nyitányán több párosításnál is egyértelműek a fogadói várakozások.
Az elhajtására összehívott csapat két tagjára támadt egy medve szerdán este a székelyföldi Kászonújfaluban,
Rendkívüli figyelmeztetést adott ki a magyar hatóság: veszélyes baktériumok tanyázhatnak a kedvenc nyári hűsítőnkben
A nyári hónapok beköszöntével egyre többen készítenek különféle gyümölcsszörpöket és virágkivonat alapú szörpöket.
Kis Grófo váratlan bejelentéssel fordult rajongóihoz: egészségügyi problémák miatt az összes nyári fellépését lemondta.
Kihúzták a Skandináv lottó 2026/25. heti nyerőszámait. Mutatjuk, elvitték-e ezen a héten a főnyereményt.
Az orosz haditengerészet figyelmeztető lövéseket adott le egy teljesen civil hajóra a La Manche-csatornában.
A szervezők szerint a költségek elszálltak, a jegyeladások pedig elmaradtak a várakozásoktól, ezért lefújták a fesztivált.