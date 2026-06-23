Kegyetlen csapdahelyzet a lakáspiacon: hiába a rengeteg érdeklődő, nem várt nehézségekkel néznek szembe az eladók

Lassulás jelei mutatkoznak a dél-pesti ingatlanpiacon, miközben az érdeklődők száma alig változott. Az adásvételek száma ugyanakkor visszaesett, az eladóknak pedig hosszabb értékesítési idővel és egyre nagyobb alkukkal kell számolniuk.

A XIX., XX. és XXIII. kerület ingatlanpiacán az év első hónapjaiban még nem volt érzékelhető az a megtorpanás, amely Budapest több részén már korábban megjelent. A Balla Ingatlan szakértője, Rencsevics Mária szerint azonban májusban már itt is lassulni kezdett a piac, júniusra pedig jelentősen visszaesett a kereslet.

A változás érdekessége, hogy nem a megtekintések száma csökkent. Az érdeklődők továbbra is nagy számban nézik meg az eladó lakásokat és házakat, ugyanakkor sokkal óvatosabban döntenek. Egy-egy vásárló több ingatlant is megtekint, mielőtt ajánlatot tesz, ezért ugyanannyi érdeklődés kevesebb tranzakciót eredményez.

A szakértő szerint emiatt sok eladó még nem érzékeli a piaci fordulatot, hiszen a telefonhívások és a megtekintések száma nem esett vissza látványosan. A valóságban azonban a vevők kivárnak, összehasonlítanak és egyre keményebben tárgyalnak az árakról.

Már a hirdetési áraknál is megjelent a korrekció. A tényleges eladási árak több esetben jelentősen elmaradnak a kezdeti elképzelésektől. Akadt olyan ingatlan is, amely végül több mint 10 százalékkal alacsonyabb áron kelt el, mint amennyiért hirdették.

A rossz állapotú vagy nehezebben finanszírozható ingatlanok esetében ennél is nagyobb engedményekre lehet szükség. Nem ritka, hogy az eredeti hirdetési árat 15-18 százalékkal kell mérsékelni ahhoz, hogy vevőt találjanak.

Jelenleg a társasházi lakások átlagos négyzetméterára a három dél-pesti kerületben 1,1 millió forint körül alakul, míg a családi házaknál és házrészeknél átlagosan 895 ezer forintot kérnek négyzetméterenként. Az árakat jelentősen befolyásolja az ingatlan állapota és elhelyezkedése.

A jó állapotú, felújított lakások ugyanakkor továbbra is keresettek. Ezeknél még most is előfordul, hogy az eladók a meghirdetett áron tudják értékesíteni az ingatlant. A piaci lassulás másik jele az értékesítési idő növekedése. Az ingatlanközvetítők tapasztalatai szerint ma már szinte minden kategóriában hosszabb ideig tart megfelelő vevőt találni. Kivételt főként a felújított lakások, illetve az Otthon Start program feltételeinek megfelelő ingatlanok jelentenek.

A vásárlók többsége továbbra is hitelből finanszírozza a lakásvásárlást. A vevők mintegy kétharmada vesz igénybe kölcsönt, miközben az ingatlanárak tavaly több mint 20 százalékos emelkedése miatt a hitelösszegek is jelentősen nőttek. A Balla Ingatlan adatai szerint jelenleg átlagosan 36 millió forintos lakáshitelt vesznek fel az ügyfelek.

Az Otthon Start program továbbra is népszerű. Sok olyan vásárló is igénybe veszi a kedvezményes hitelt, aki önerőből is képes lenne ingatlant vásárolni, azonban a támogatott konstrukció kedvező kamata miatt nem szeretne lemondani a lehetőségről.

A befektetők eközben szinte teljesen eltűntek a dél-pesti piacról. A szakértő szerint a magas árak miatt jelenleg elsősorban saját célra vásárló vevők vannak jelen, és kérdéses, mikor térnek vissza a befektetők. Az előttünk álló hónapokban további árcsökkenés várható, ami ugyanakkor élénkítheti az adásvételek számát.