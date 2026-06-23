A gyanú szerint emberi maradványokhoz részben a munkahelyén jutott hozzá, emellett Szlovákiából, illetve magyarországi elhagyott temetőkből is szerezhetett holttestrészeket.
Kegyetlen csapdahelyzet a lakáspiacon: hiába a rengeteg érdeklődő, nem várt nehézségekkel néznek szembe az eladók
Lassulás jelei mutatkoznak a dél-pesti ingatlanpiacon, miközben az érdeklődők száma alig változott. Az adásvételek száma ugyanakkor visszaesett, az eladóknak pedig hosszabb értékesítési idővel és egyre nagyobb alkukkal kell számolniuk.
A XIX., XX. és XXIII. kerület ingatlanpiacán az év első hónapjaiban még nem volt érzékelhető az a megtorpanás, amely Budapest több részén már korábban megjelent. A Balla Ingatlan szakértője, Rencsevics Mária szerint azonban májusban már itt is lassulni kezdett a piac, júniusra pedig jelentősen visszaesett a kereslet.
A változás érdekessége, hogy nem a megtekintések száma csökkent. Az érdeklődők továbbra is nagy számban nézik meg az eladó lakásokat és házakat, ugyanakkor sokkal óvatosabban döntenek. Egy-egy vásárló több ingatlant is megtekint, mielőtt ajánlatot tesz, ezért ugyanannyi érdeklődés kevesebb tranzakciót eredményez.
A szakértő szerint emiatt sok eladó még nem érzékeli a piaci fordulatot, hiszen a telefonhívások és a megtekintések száma nem esett vissza látványosan. A valóságban azonban a vevők kivárnak, összehasonlítanak és egyre keményebben tárgyalnak az árakról.
Már a hirdetési áraknál is megjelent a korrekció. A tényleges eladási árak több esetben jelentősen elmaradnak a kezdeti elképzelésektől. Akadt olyan ingatlan is, amely végül több mint 10 százalékkal alacsonyabb áron kelt el, mint amennyiért hirdették.
A rossz állapotú vagy nehezebben finanszírozható ingatlanok esetében ennél is nagyobb engedményekre lehet szükség. Nem ritka, hogy az eredeti hirdetési árat 15-18 százalékkal kell mérsékelni ahhoz, hogy vevőt találjanak.
Jelenleg a társasházi lakások átlagos négyzetméterára a három dél-pesti kerületben 1,1 millió forint körül alakul, míg a családi házaknál és házrészeknél átlagosan 895 ezer forintot kérnek négyzetméterenként. Az árakat jelentősen befolyásolja az ingatlan állapota és elhelyezkedése.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A jó állapotú, felújított lakások ugyanakkor továbbra is keresettek. Ezeknél még most is előfordul, hogy az eladók a meghirdetett áron tudják értékesíteni az ingatlant. A piaci lassulás másik jele az értékesítési idő növekedése. Az ingatlanközvetítők tapasztalatai szerint ma már szinte minden kategóriában hosszabb ideig tart megfelelő vevőt találni. Kivételt főként a felújított lakások, illetve az Otthon Start program feltételeinek megfelelő ingatlanok jelentenek.
A vásárlók többsége továbbra is hitelből finanszírozza a lakásvásárlást. A vevők mintegy kétharmada vesz igénybe kölcsönt, miközben az ingatlanárak tavaly több mint 20 százalékos emelkedése miatt a hitelösszegek is jelentősen nőttek. A Balla Ingatlan adatai szerint jelenleg átlagosan 36 millió forintos lakáshitelt vesznek fel az ügyfelek.
Az Otthon Start program továbbra is népszerű. Sok olyan vásárló is igénybe veszi a kedvezményes hitelt, aki önerőből is képes lenne ingatlant vásárolni, azonban a támogatott konstrukció kedvező kamata miatt nem szeretne lemondani a lehetőségről.
A befektetők eközben szinte teljesen eltűntek a dél-pesti piacról. A szakértő szerint a magas árak miatt jelenleg elsősorban saját célra vásárló vevők vannak jelen, és kérdéses, mikor térnek vissza a befektetők. Az előttünk álló hónapokban további árcsökkenés várható, ami ugyanakkor élénkítheti az adásvételek számát.
Ráckevén, Szigetbecsén és Dömsödön az esetleges vízhiány elkerülése érdekében arra kéri a szolgáltató a lakosokat, hogy korlátozzák a nem létfontosságú vízhasználatot.
Kedd éjfélig hőségriadó van érvényben Magyarországon, úgyhogy a kormány közzétette közösségi hűsölőhelyeinek listáját.
Hát elkezdődött! Ezen a magyar településen már korlátozzák a vizet a hőség miatt - se főzni, se mosni nem lehetett
A hőség miatt megnövekedett a fogyasztás Nagyrábén, ezért a vízmű elrendelte a korlátozást.
Így néz ki kívülről, belülről a viszkis rabló, Ambrus Attila álomotthona: árulják az ingatlant, még medence is van a kertben
Ambrus Attila és felesége, Réka válik. Már közös házukat is árulják, amit most egy ingatlanos mutatott be kívülről, belülről a TikTok csatornáján.
Magyarországon a leghosszabb az átlagos éves áramszüneti időtartam az elemzett európai országok között.
A szakértők szerint a leghatékonyabb védekezés az, ha a napsugarakat még azelőtt kizárjuk a lakásból, hogy azok felmelegítenék a belső tereket.
Azt egyelőre nem közölték hivatalosan, mi okozta a balesetet, de a férfi életét nem lehetett megmenteni.
Békés, Nógrád és Szabolcs megyék a legolcsóbbak négyzetméterre vetítve az egyik ingatlanportálon, de természetesen az olló itt is nagyra nyílt már.
A tervezet szerint egy minimális alapmennyiség ingyenes lenne, az e feletti fogyasztásért pedig sávosan növekvő díjat kellene fizetni.
Nemcsak a nyugat-magyarországi települések utcáit, hanem a népszerű túraútvonalakat – köztük az Országos Kéktúra egyes szakaszait – is azbeszttartalmú kőzúzalékkal borították be.
Sorra hagyják el ezeket a magyar településeket a lakosok: hiába a plusz pénz, itt nem akar senki élni?
Közkeletű tévedés, hogy a falusi csok minden községben elérhető és hogy városokra nem vonatkozik a kedvezmény.
A hőségben nagyon fontos, hogy folyamatosan pótoljuk a folyadékot, emellett figyeljünk az állatokra, a gyerekekre és az idősekre is.
Akár 35 fok is lehet ma a hőmérséklet, de ezt záporok és zivatarok megszakíthatják egy-két helyen.
Két és fél éve nem lehetett annyit alkudni a budapesti lakáspiacon, mint idén tavasszal.
Megdöbbentő tűz pusztított egy magyar családi házban: nem is volt töltőn a népszerű eszköz, mégis lángra kapott
Kigyulladt egy elektromos roller egy pétervásári családi házban, a tűz a jármű körül lévő bútorokra is átterjedt
2026-ban is működik a legális hiteltrükk: 0 önerővel is lakáshoz lehet jutni, de borzasztó veszélyes
A magas lakásárak miatt sok vásárlónak az önerő előteremtése jelenti a legnagyobb akadályt. Erre kínálhat megoldást a pótfedezet bevonása, amellyel akár a teljes vételár is...
ATM-eket robbantó nehézfiút fogtak a TEK-esek Budapesten: elég durva bűnlajstroma van, hamarosan kiadják
A többszörösen büntetett előéletű elkövető a májusi robbantások után menekült Magyarországra, jelenleg őrizetben van, és már megkezdődtek az egyeztetések a kiadatásáról.
Ki ne dobd! Fontos infót rejt az MVM villanyszámla: ha most ilyen jel van rajta, téged is érint a változás
Az MVM villanyszámla tartalmazza a tudnivalókat arról, hogyan intézhetik az egyes ügyfelek ügyeiket az átállás időszakában. Az átállás várhatóan kéthetes részleges ügyintézési korlátozással jár.