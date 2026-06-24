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Egészség

Komoly gond ütött be a győri kórházban: több osztály, köztük a gyermekintenzív is klíma nélkül maradt

Pénzcentrum
2026. június 24. 09:32

Műszaki meghibásodás miatt leállt a klímarendszer a győri Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház C3-as épületblokkjában. Az érintett részben több fontos osztály, köztük a gyermekintenzív is működik. A javításhoz szükséges alkatrészek már megérkeztek, a helyreállítás folyamatban van, írja a HVG.

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Műszaki meghibásodás miatt leállt a klímarendszer a győri Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház C3-as épületblokkjában – közölte kedden az intézmény a Facebook-oldalán.

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Az érintett épületrészben működik többek között az onkológia egy része, a kardiológia, a belgyógyászat, valamint a gyermekintenzív osztály. Az ötemeletes szárnyat 2013-ban adták át.

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A kórház tájékoztatása szerint a hibát azonnal észlelték, és jelezték a fenntartó, illetve a műszaki szervezetek felé. A hibafeltárás már megtörtént, a javításhoz szükséges alkatrészek pedig megérkeztek. Az intézmény szerint akár már szerdára helyreállhat a rendszer működése.

A javítás idejére átmeneti műszaki intézkedéseket vezettek be a belső hőmérséklet csökkentése és a megfelelő légcsere biztosítása érdekében. Emellett vizet osztanak a betegeknek és a hozzátartozóknak.

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Nem ez az egyetlen egészségügyi intézmény, ahol a napokban problémát okozott a hűtés. Hétfőn a budapesti Országos Onkológiai Intézetben is meghibásodott a klímarendszer, ami miatt több műtétet át kellett szervezni. Az egészségügyi miniszter akkor arról tájékoztatott, hogy a javításhoz szükséges speciális alkatrészek repülővel érkeznek meg, és a beépítésüket a lehető leghamarabb megkezdik.
Címlapkép: Getty Images
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