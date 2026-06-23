Mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk a felújító magyaroknak: megszűnik az egyik legnépszerűbb ingyenes szolgáltatás

Jelentős változás lép életbe július 1-jétől a MOHU hulladékudvaraiban: megszűnik az építési és bontási hulladékok ingyenes leadásának lehetősége, így a lakosságnak ezentúl fizetnie kell a sitt elszállításáért és kezeléséért.

A változás azokat a hulladékudvarokat érinti, ahol jelenleg is fogadnak építési-bontási hulladékot. Eddig a magánszemélyek évente legfeljebb 500 kilogramm törmeléket adhattak le díjmentesen, ez a kedvezmény azonban megszűnik.

A MOHU tájékoztatása szerint júliustól egységesen bruttó 36 forintot kell fizetni kilogrammonként az építési-bontási hulladék leadásáért. Ez azt jelenti, hogy a korábban ingyenesen leadható 500 kilogramm törmelék elszállítása a jövőben 18 ezer forintba kerülhet.

A vállalat ugyanakkor megszünteti a mennyiségi korlátot, így a lakosság korlátozás nélkül leadhat ilyen típusú hulladékot a kijelölt telephelyeken.

Ezzel indokolja a döntést a MOHU

A társaság szerint a korábbi rendszerrel rendszeresen visszaéltek egyes gazdálkodó szervezetek. A MOHU állítása szerint vállalkozások sok esetben magánszemélyek közreműködésével próbálták több részletben, lakossági hulladékként leadni a nagy mennyiségű építési törmeléket, így megkerülve a fizetési kötelezettséget. A cég szerint ez veszélyeztette a szolgáltatás fenntartható működését, ezért döntöttek az ingyenes rendszer megszüntetése mellett.

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Az építési-bontási hulladékot továbbra is kizárólag természetes személyek adhatják le a hulladékudvarokban. A leadáshoz személyi igazolvány és lakcímkártya szükséges, meghatalmazással nem lehet igénybe venni a szolgáltatást. A díjról a MOHU utólag állít ki számlát a leadott mennyiség alapján.

Sokan bírálják a döntést

A bejelentés után több kritika is érte az intézkedést. Többen attól tartanak, hogy a fizetőssé váló rendszer miatt nőhet az illegális hulladéklerakások száma, mivel egyesek inkább a természetben vagy elhagyott területeken szabadulhatnak meg a törmeléktől. A MOHU szerint azonban a díj kizárólag a hulladék gyűjtésének, tárolásának, szállításának és kezelésének költségeit fedezi.