Rendőrkézen a magyar Ed Gein: emberi testeket lopott a pesti beteghordó a kórházból, evett is belőlük

Emberi test tiltott felhasználásának gyanúja miatt nyomoz a rendőrség egy 30 éves budapesti férfival szemben, akinél több emberi maradványt, köztük koponyákat, csontokat, preparált arcbőrt és egy komplett alsó lábszárat is találtak.

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda tájékoztatása szerint a nyomozás azt követően indult, hogy olyan információk jutottak a hatóságok tudomására, amelyek szerint egy budapesti kórházban dolgozó beteghordozó emberi testrészeket tárolhat munkahelyén és otthonában.

A nyomozás során kiderült, hogy a férfi különösen érdeklődik az anatómia és a patológia iránt, valamint rendszeresen foglalkozik állatok boncolásával. A gyanú szerint emberi maradványokhoz részben a munkahelyén jutott hozzá, emellett Szlovákiából, illetve magyarországi elhagyott temetőkből is szerezhetett holttestrészeket.

A KR NNI nyomozói június 17-én fogták el a férfit Budapest II. kerületében. Az elfogást követően több ingatlanban és a gépkocsijában is házkutatást tartottak. A hatóságok számítógépeket, mobiltelefonokat és más elektronikai eszközöket foglaltak le.

A kutatások során rendkívül szokatlan leletek kerültek elő. A rendőrök preparált emberi arcot és arcbőrt, bőröndben tárolt csontokat, egy komplett alsó lábszárat, agyat, kézfejet, több koponyát, valamint egy befőttesüvegben tárolt szívet is találtak. A szakértők még vizsgálják, hogy az utóbbi emberi vagy állati eredetű-e.

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A férfi a kihallgatása során elismerte a bűncselekmény elkövetését. Vallomásában arról is beszélt, hogy különösen vonzódik az emberi testrészekhez, amelyekből különböző módokon ételeket is készített magának, és azokból fogyasztott is.

A rendőrség őrizetbe vette a gyanúsítottat, a bíróság pedig elrendelte bűnügyi felügyeletét. A nyomozás jelenleg is folyamatban van. A hatóságoknak azt is meg kell állapítaniuk, hogy az egyes emberi maradványok pontosan honnan származnak. A rendőrség szerint ennek eredményétől függően a férfi terhére róható bűncselekmények köre a későbbiekben tovább bővülhet.