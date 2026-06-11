Drámai a helyzet a Velencei-tónál, mégsem menekülnek a vevők: döbbenetes, mennyibe kerülnek itt az ingatlanok

Elkeserítő hírek érkeznek a Velencei-tó vízállásáról, egyelőre az új kormányra vár a feladat, hogy valamilyen módon megoldja Magyarország harmadik legnagyobb természetes tavának vízpótlását. Az ingatlanpiacon viszont egyelőre nem érződik ennek hatása, az elmúlt évek intenzív áremelkedése után továbbra is van vásárlói érdeklődés, lassan a lélektani egymillió forintot súrolja az alsó ársáv is négyzetméterenként.

Még csak most kezdődik a nyári szezon, de a Velencei-tóról szomorú hírek érkeznek. A tó már az elmúlt években is folyamatosan alacsony vízállással küszködött, de most új mélypontra esett a vízállása. A jelenlegi 60 centiméter körüli szint azt jelenti, hogy nagyjából egy méter hiányzik az ideális vízálláshoz, 2025-ben nyár végén volt hasonló szinten a vízmérce. A nyári hónapokban pedig várhatóan a párolgás következtében további minimum 20-30 centimétert veszít majd a tó.

Az alacsony vízállás nem csak a természetre, hanem a tó körüli gazdaságra és turizmusra is hatással van. Az egykor virágzó strandokon most nyári hétvégéken is alig lézeng néhány ember. A jó hír viszont, hogy az elmúlt években részben a vízszint csökkenése miatt a turizmus is elmozdult más irányba, továbbra is sokan kerékpároznak például hétvégenként, ők pedig igénybe veszik a helyi szolgáltatásokat is. A Velencei-tó elhelyezkedése turizmus szempontjából ideális, hiszen Budapest még tömegközlekedéssel is elérhető egy órán belül elővárosi vonatokkal, Székesfehérvár pedig 15 percre van mindössze. Így a strandolók helyett ma már egyre inkább a kirándulók és a kerékpárosok biztosítják a helyi büfék, éttermek és más szolgáltatók forgalmát. Sőt, a klasszikus strandbüfék mellett a nagyobb tóparti településeken már megjelentek a magasabb színvonalat kínáló éttermek, bisztrók is.

A tó vízszintje természetesen a helyi ingatlanárakra is hatással lehet, de egyelőre nem látszik erőteljes negatív tendencia – derül ki az OTP Ingatlanpont elemzéséből. Sőt, az elmúlt években jelentősen emelkedtek az árak a Velencei-tó partján, amiben szerepet játszott az is, hogy egyre többen költöztek ki a fővárosból és ingáznak akár napi szinten, ennek adott egy lökést például a koronavírus-járvány. Vagyis a Velencei-tó ma már nem csak a nyaralóké, hanem egyre inkább az állandó lakosoké, ennek is tudható be, hogy az ingatlanárak jól tartják magukat.

„Továbbra is kétarcúnak mondható a piac a Velencei-tó térségében, az újépítésű és a használt ingatlanok árszintje között érzékelhető a különbség” – mutat rá Komádi Csaba. Az OTP Ingatlanpont észak-dunántúli régióvezetője hozzátette: az újépítésű lakások piacán kiemelkedik Sukoró a tó északi partján, ott prémium kategóriájú ingatlanok vannak, melyek négyzetméterára eléri a 1,5 millió forintot. A többi tókörnyéki településen az újépítésű lakások ára jellemzően 1,1 millió forint körül mozog négyzetméterenként, míg a használt lakások piacán a jó állapotúak 950 ezer és 1,2 millió forint közötti áron kelnek el, de még a legalsó kategóriába eső ingatlanok négyzetméterára is meghaladja a 800 ezer forintot.

A keresletet jelzi az is, hogy a régióvezető tapasztalatai szerint a 60 millió forint alatti értékű ingatlanok esetében látványosan rövidült az értékesítési idő, megfelelő árazás mellett akár néhány nap alatt elkelnek ezek a lakások. A nagyértékű ingatlanok esetében jóval hosszabb idővel kell számolni, jellemzően 8-18 hónap, mire sikerül rájuk vevőt találni.

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Komádi Csaba szerint a Velencei-tó piacán a legfontosabb jelenleg az árképzés, reális áron a korszerűtlen, régi nyaralókra is van kereslet, melyek gyakran szigeteletlenek vagy elavult fűtéssel rendelkeznek. A korszerű, energiahatékony házak előnyt élvezhetnek, de ez nem alapfeltétele a sikeres tranzakciónak.

A kínálatot tekintve az OTP Ingatlanpont régióvezetője azt emelte ki, hogy összességében bőséges, azonban a kereslettel nem mindig találkozik. Sok 70 millió forint feletti ingatlan van, miközben a 60 millió forint alatti kategóriában szűk a piac, pedig a vevők legtöbbször utóbbit keresik. A 40-55 millió forint közötti ingatlanokat gyakorlatilag korlátlan mennyiségben el lehetne adni, itt az alku mértéke minimális, jó esetben 5 százalékos árcsökkenést tudnak elérni – emelte ki Komádi Csaba. Hozzátette, hogy az elmúlt hónapokban az aktív eladások mintegy 10 százalékánál volt csak szükség árcsökkentésre, de sok esetben ezek sem hoztak érdemi érdeklődést.

A finanszírozást tekintve a szakember tapasztalata az, hogy nagyjából fele részben vásárolnak készpénzből, illetve hitelből. A tavaszi hónapokban fokozódott az érdeklődés, de a nyári időszak csendesebb lehet, havonta 5-8 tranzakcióra számít, augusztusban pedig még kevesebbre. „A vevők jelenleg elsősorban 60 millió forint alatti, lehetőleg felújított, hitelezhető családi házakat vagy sorházakat keresnek, elsősorban Gárdony, Agárd és Velence területén, ahol a négyzetméterár másodlagos szempont, ha az ingatlan állapota és ára megfelelő” – emelte ki.