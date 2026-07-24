A Vízművek felhívta a figyelmet, hogy a felzavarosodott víz a munkálatok természetes velejárója, a víz ülepítés után biztonsággal felhasználható.
Rendkívüli! Földrengés rázta meg a határt az éjszaka közepén: Magyarországon is érezni lehetett
Magyarországon is érezhető földrengés volt Ausztriában péntek 1.59 órakor - közölte a HUN-REN Föld?zikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium
A 4,5-es magnitúdójú földrengés Bécsújhelytől 35 kilométerre délnyugatra volt. A földrengést több nyugat-magyarországi településen, köztük Sopronban és Kőszegen érezték - írták.
A katasztrófavédelem közölte: egyelőre nem érkezett bejelentés károkról.
Milliók rezsijét írhatja át az EU: teljesen új energiapolitika készül, lesznek meglepetések a rezsicsökkentésben
Mi lesz a rezsivel a következő években? Ki fizeti meg az energiaválság árát? Olcsóbb lehet egyszer az áram? Nagy változások készülnek Európában.
Kiadták a harmadfokú riasztást erre a magyar folyóra: bűzös, ismeretlen anyag miatt leállították a vízkivételt
A szennyezés terjedését már megállították, de az érintett szakaszon elővigyázatosságból ideiglenesen felfüggesztették a vízkivételt.
Bérelni vagy venni? Eljöhetett a fordulópont a pesti albérletpiacon: rengeteget spórolhat egy okos döntés
A sikeres felvételi azonban sok családban csak az első lépés, hiszen másnap már azt kell kitalálni, hol fog lakni a diák szeptembertől.
Árulják Magyar Péter és Varga Judit egykori közös, balatonhenyei házát: ennyiért lehet megvenni a luxusingatlant
Közel 300 millió forintért hirdetik Varga Judit volt igazságügyi miniszter és Magyar Péter kormányfő egykori közös balatonhenyei ingatlanát.
Keserű jövő vár a magyar fiatalokra: több mint felük már elengedte a saját lakást, sosem engedhetik meg maguknak
A ponthatárok kihirdetésével ismét felélénkülhet az albérletpiac, ami újabb áremelkedést hozhat az egyetemvárosokban.
Bűntérkép: itt a leggyakoribbak a rablások Európában - meglepetés, hova került Magyarország a toplistán
Miközben több nyugat-európai országban jóval gyakoribbak az erőszakos rablások, Magyarország az egyik legalacsonyabb rablási rátával szerepel a kontinensen. Hogy hogyan? Mutatjuk!
Az albérletszezon a felvételi ponthatárok holnapi kihirdetésével indul, de a legnagyobb nyomás várhatóan augusztus közepétől szeptember elejéig nehezedik majd a piacra.
Itt a fordulat a magyar lakáspiacon: csúnyán megütheti a bokáját, aki most akarná eladni az ingatlanát
Lassuló forgalom, bővülő kínálat és egyre megfontoltabb vevők jellemezték az idei első fél év budapesti ingatlanpiacát.
Aranyat érhetnek az ilyen pesti ingatlanok: tízezrével állnak üresen - a Minisztérium is megszólalt a filléres lakásokról
Modern épületgépészettel újrahasznosíthatóvá válhatna sok magyar alagsor a lakhatási válság közepette, de a Minisztérium nem akar lazítsni a jelenlegi szabályozáson.
Rendkívüli változás jön a magyar lakásokban: aranyat érhet az ingatlan, ha van benne ez a berendezés
Az egyre pusztítóbb nyári hőhullámok miatt történelmi robbanás előtt áll az európai klímapiac.
Harminc hektáron ég a száraz aljnövényzet Kaba térségében, a tűzoltók nagy erőkkel küzdenek a lángokkal.
Bihar megye több településén is vízkorlátozás van érvényben, történelmi mértékű a csapadékhiány.
A hét közepéig sok napsütésre számíthatunk, csütörtökön azonban egy hidegfront hoz viharos széllel és jégesővel kísért zivatarokat.
A gazdák egy része szerint a rendszer hozzájárulhat a csapadékhiány kialakulásához, a tárcavezető megoldást ígér.
Budapesten stagnálnak a legnépszerűbb kisebb lakások és a szobák bérleti díjai, a vidéki egyetemvárosokban további drágulás tapasztalható.
Hiába a szép nyári idő, itt-ott lecsaphat a zápor és zivatar: mutatjuk, hol ne hagyd otthon az ernyőt!
Míg az északi országrészben a napsütésé lesz a főszerep, addig délen és délnyugaton felhősebb, esetenként csapadékosabb idő várható
Tudtad, hogy pár perc alatt, otthoni eszközökből is készíthetsz hatékony darázscsapdát? Mutatjuk a legjobb módszert és csalikat lépésről lépésre.
Újabb budapesti lomtalanítás dátum derült ki: ez a kerület készülhet, ősszel viszik a lomot mind a 11 körzetben
A 18. kerületi lomtalanítás alkalmával is kizárólag a háztartásban feleslegessé vált nagydarabos hulladék (pl. elhasználódott bútor, ágybetét, szőnyeg) helyezhető ki a ház elé.