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Rendkívüli! Földrengés rázta meg a határt az éjszaka közepén: Magyarországon is érezni lehetett

Pénzcentrum
2026. július 24. 07:05

Magyarországon is érezhető földrengés volt Ausztriában péntek 1.59 órakor - közölte a HUN-REN Föld?zikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium

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A 4,5-es magnitúdójú földrengés Bécsújhelytől 35 kilométerre délnyugatra volt. A földrengést több nyugat-magyarországi településen, köztük Sopronban és Kőszegen érezték - írták.

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A katasztrófavédelem közölte: egyelőre nem érkezett bejelentés károkról.

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Címlapkép: Getty Images
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