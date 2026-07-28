A Velencei-tó öt vizsgált településén közel 7 százalékkal csökkent az eladó lakó- és üdülőingatlanok iránti kereslet 2026-ban az előző év azonos időszakához képest.
Óriási fordulatot hoz az El Niño Magyarországon: ilyenre még soha nem volt példa, a rezsiszámlák is megérzik
Részben az El Niño klímajelenség hatására a megszokottnál több napsugárzás érheti Magyarországot és Európát az év második felében, ami történelmi csúcsokra pörgeti a napenergia-termelést. A kedvező időjárásnak köszönhetően júniusban rekord dőlt, hiszen mind az Európai Unióban, mind Magyarországon a napenergia vált a legnagyobb áramforrássá, ráadásul itthon a Paksi Atomerőmű termelését is jelentősen túlszárnyalta - írja a Portfolio.
A vezető meteorológiai központok adatai alapján Európa nagy részén, így Magyarországon is az átlagosnál erősebb napsugárzás várható 2026 második felében. Az európai besugárzási mutató pozitív eltérése az év végéig kitarthat, ami helyenként 5 százalékkal magasabb értékeket jelenthet a sokéves átlagnál. Bár a több napsütés jelentősen fokozza az áramtermelést, az extrém hőség visszavetheti azt, ugyanis 25 Celsius-fok felett a fotovoltaikus panelek hatásfoka fokonként 0,3-0,5 százalékkal romlik, ami a kánikulában már érzékelhető termeléskiesést okoz.
Az időjárási mintázatok átalakulását elsősorban a felerősödő El Niño éghajlati jelenség és a szokatlanul meleg óceánok okozzák, amelyek világszerte átrendezik a csapadék- és felhőviszonyokat. A kutatók egyetértenek abban, hogy az El Niño 2026 végére kifejezetten intenzívvé válhat.
Az év első felének adatai jól tükrözik a változásokat. Bár januárban és februárban Európában és hazánkban is a vártnál gyengébben teljesítettek a naperőművek, márciustól látványos fordulat következett be. A beépített kapacitások folyamatos bővülésének és a kedvező időjárásnak köszönhetően júniusban a napenergia adta az Európai Unióban előállított villamos energia 25 százalékát, mintegy 52 terawattórát, amire korábban még nem volt példa.
Magyarországon is hasonló tendencia érvényesült, a naperőművek kapacitáskihasználtsága júniusban 26,84 százalékos volt, ami stabilan meghaladja a sokéves átlagot. A hazai fotovoltaikus létesítmények – a háztartási és a céges kiserőművekkel együtt – összesen 1504,8 gigawattóra (GWh) villamos energiát termeltek az első nyári hónapban.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Ezzel a teljesítménnyel a napenergia megelőzte a Paksi Atomerőmű 1312,1 GWh-s termelését. A napelemek a teljes hazai áramtermelés közel 41 százalékát adták, a havi villamosenergia-felhasználásnak pedig majdnem 37 százalékát fedezték.
Mivel májusban és júniusban is a napenergia vezette a hazai termelési rangsort, a korábbi évek tapasztalatai alapján ez a lendület júliusban és augusztusban is kitarthat. Az őszi hónapokhoz közeledve azonban a napsugárzás éven belüli, természetes csökkenésével a napenergia-termelés mérséklődik, és a hazai energiamixben várhatóan ismét az atomenergia veszi majd át a vezető szerepet.
Vagyonokba kerülnek évente, de kutya nem használja őket: mikor szabadulunk már meg a bűnronda telefonfülkéktől?
Az utcai telefonfülkék szerepe mára szinte teljesen a segélyhívásokra korlátozódott, fenntartásuk jelentős, üzletileg meg nem térülő terhet ró a távközlési szolgáltatókra.
Eljött a fordulópont az ingatlanpiacon: van olyan magyar város, ahol már olcsóbb megvenni a lakást, mint bérelni
A felsőoktatási felvételi ponthatárok kihirdetésével több tízezer család kezd lakást keresni az egyetemre készülő fiataloknak.
Csőgörény-maffiát fülelt le a rendőrség: botrányosan túlszámlázták a duguláselhárítást, több mint 200 károsult lehet
A csalással gyanúsított banda tagjait július elején letartóztatták, de a másodfokú bíróság a múlt héten szabadlábra helyezte őket.
Kíméletlen szél csapott le a fővárosra: kivonultak a tűzoltók, több helyen szakadtak villanyvezetékek
Angyalföldön, a Rokolya utcában, Gyömrőn, a Szent István úton, valamint Veresegyházon, a Wesselényi Miklós utcában a gépjárműforgalmat akadályozta letört ág.
Kész, ennyi volt a lakásárak szárnyalásának? Olyan fordulat jött Magyarországon, amire 3 éve nem volt példa
A Magyar Nemzeti Bank legfrissebb adatai szerint 2026 második negyedévében minden településtípusban csökkentek a hazai lakásárak az előző negyedévhez képes
A budapesti közbiztonság javítása és a közterületi problémák kezelése érdekében hamarosan megalakul a Közterületi Koordinációs Munkacsoport,
Magyarországon is érezhető földrengés volt Ausztriában péntek 1.59 órakor - közölte a HUN-REN Föld?zikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium
Nyomáscsökkenés és vízhiány jön Budapest és az agglomeráció egy részén pénteken és szombaton: erre kell készülni
A Vízművek felhívta a figyelmet, hogy a felzavarosodott víz a munkálatok természetes velejárója, a víz ülepítés után biztonsággal felhasználható.
Milliók rezsijét írhatja át az EU: teljesen új energiapolitika készül, lesznek meglepetések a rezsicsökkentésben
Mi lesz a rezsivel a következő években? Ki fizeti meg az energiaválság árát? Olcsóbb lehet egyszer az áram? Nagy változások készülnek Európában.
Kiszivárogtak a titkos jelentések: életveszélyes anyag került a magyar utakra, áll a bál azbesztügyben
Miközben a bányákat képviselő szervezet az üzemek újranyitását sürgeti, Magyarországon már megkezdődött a kármentesítés, amelyet a kormány kiemelten kezel.
A fiatalember két társával indult útnak, ám miután a navigációjuk felmondta a szolgálatot, eltévedtek, és a visszaút során bekövetkezett a végzetes baleset.
Kritikus pillanathoz ért Budapest ivóvízellátása: elkerülhetetlennek látszik a vízdíjemelés, muszáj sürgősen lépni az ügyben
A Fővárosi Vízművek szerint a szolgáltatás jövőbeni biztonságához olyan kiszámítható finanszírozási környezetre van szükség, amelynek része a lakossági vízdíjak fokozatos és tervezhető emelése is.
Gyalog akart átkelni a Velencei-tavon, de pánikba esett: vízirendőrök mentették meg a férfit az iszaptól
A férfi gyalog akart átkelni a Velencei-tavon, de a parttól alig másfél kilométerre jutott az iszap miatt.
Kiadták a harmadfokú riasztást erre a magyar folyóra: bűzös, ismeretlen anyag miatt leállították a vízkivételt
A szennyezés terjedését már megállították, de az érintett szakaszon elővigyázatosságból ideiglenesen felfüggesztették a vízkivételt.
Bérelni vagy venni? Eljöhetett a fordulópont a pesti albérletpiacon: rengeteget spórolhat egy okos döntés
A sikeres felvételi azonban sok családban csak az első lépés, hiszen másnap már azt kell kitalálni, hol fog lakni a diák szeptembertől.
Árulják Magyar Péter és Varga Judit egykori közös, balatonhenyei házát: ennyiért lehet megvenni a luxusingatlant
Közel 300 millió forintért hirdetik Varga Judit volt igazságügyi miniszter és Magyar Péter kormányfő egykori közös balatonhenyei ingatlanát.
Keserű jövő vár a magyar fiatalokra: több mint felük már elengedte a saját lakást, sosem engedhetik meg maguknak
A ponthatárok kihirdetésével ismét felélénkülhet az albérletpiac, ami újabb áremelkedést hozhat az egyetemvárosokban.
Bűntérkép: itt a leggyakoribbak a rablások Európában - meglepetés, hova került Magyarország a toplistán
Miközben több nyugat-európai országban jóval gyakoribbak az erőszakos rablások, Magyarország az egyik legalacsonyabb rablási rátával szerepel a kontinensen. Hogy hogyan? Mutatjuk!