Óriási fordulatot hoz az El Niño Magyarországon: ilyenre még soha nem volt példa, a rezsiszámlák is megérzik

Részben az El Niño klímajelenség hatására a megszokottnál több napsugárzás érheti Magyarországot és Európát az év második felében, ami történelmi csúcsokra pörgeti a napenergia-termelést. A kedvező időjárásnak köszönhetően júniusban rekord dőlt, hiszen mind az Európai Unióban, mind Magyarországon a napenergia vált a legnagyobb áramforrássá, ráadásul itthon a Paksi Atomerőmű termelését is jelentősen túlszárnyalta - írja a Portfolio.

A vezető meteorológiai központok adatai alapján Európa nagy részén, így Magyarországon is az átlagosnál erősebb napsugárzás várható 2026 második felében. Az európai besugárzási mutató pozitív eltérése az év végéig kitarthat, ami helyenként 5 százalékkal magasabb értékeket jelenthet a sokéves átlagnál. Bár a több napsütés jelentősen fokozza az áramtermelést, az extrém hőség visszavetheti azt, ugyanis 25 Celsius-fok felett a fotovoltaikus panelek hatásfoka fokonként 0,3-0,5 százalékkal romlik, ami a kánikulában már érzékelhető termeléskiesést okoz.

Az időjárási mintázatok átalakulását elsősorban a felerősödő El Niño éghajlati jelenség és a szokatlanul meleg óceánok okozzák, amelyek világszerte átrendezik a csapadék- és felhőviszonyokat. A kutatók egyetértenek abban, hogy az El Niño 2026 végére kifejezetten intenzívvé válhat.

Az év első felének adatai jól tükrözik a változásokat. Bár januárban és februárban Európában és hazánkban is a vártnál gyengébben teljesítettek a naperőművek, márciustól látványos fordulat következett be. A beépített kapacitások folyamatos bővülésének és a kedvező időjárásnak köszönhetően júniusban a napenergia adta az Európai Unióban előállított villamos energia 25 százalékát, mintegy 52 terawattórát, amire korábban még nem volt példa.

Magyarországon is hasonló tendencia érvényesült, a naperőművek kapacitáskihasználtsága júniusban 26,84 százalékos volt, ami stabilan meghaladja a sokéves átlagot. A hazai fotovoltaikus létesítmények – a háztartási és a céges kiserőművekkel együtt – összesen 1504,8 gigawattóra (GWh) villamos energiát termeltek az első nyári hónapban.

Ezzel a teljesítménnyel a napenergia megelőzte a Paksi Atomerőmű 1312,1 GWh-s termelését. A napelemek a teljes hazai áramtermelés közel 41 százalékát adták, a havi villamosenergia-felhasználásnak pedig majdnem 37 százalékát fedezték.

Mivel májusban és júniusban is a napenergia vezette a hazai termelési rangsort, a korábbi évek tapasztalatai alapján ez a lendület júliusban és augusztusban is kitarthat. Az őszi hónapokhoz közeledve azonban a napsugárzás éven belüli, természetes csökkenésével a napenergia-termelés mérséklődik, és a hazai energiamixben várhatóan ismét az atomenergia veszi majd át a vezető szerepet.