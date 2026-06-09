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Kétsebességűvé vált a magyar lakáspiac: erre sokan nem számítottak
Fordulat látszik a lakáspiacon: májusban már nemcsak lassult az áremelkedés üteme, hanem Budapesten immár a második egymást követő hónapban csökkentek a lakásárak. Az ingatlan.com friss lakásárindexe szerint a fővárosban egyre inkább megtalálja egymást a kereslet és a kínálat, miközben vidéken továbbra is jóval gyorsabb drágulás jellemzi a piacot.
Májusban országosan 13 százalék alá mérséklődött az éves lakásár-emelkedés üteme, Budapesten pedig 9 százalék alá lassult a drágulás. Ez jelentős változás az áprilisi állapothoz képest, amikor országosan még 14,3 százalékos, a fővárosban pedig közel 11 százalékos éves növekedést mértek.
A havi adatok még látványosabb fordulatot mutatnak. Budapesten májusban 0,7 százalékkal csökkentek az árak, így a fővárosban már két egymást követő hónapban mérséklődtek a lakóingatlanok árai.
Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint ilyen jelenségre legutóbb 2022 őszén, a rezsiválság idején volt példa. Ráadásul az elmúlt hat hónapból négyben is csökkenést mutatott a budapesti árindex, amire utoljára a koronavírus-járvány időszakában volt példa. A szakértő szerint a háttérben elsősorban a kereslet mérséklődése áll.
Ezekben a hónapokban kezdi a fizetőképes kereslet és a kínálat megtalálni azt az egyensúlyt, ami piaci szempontból is fenntartható. Az árak zsinórban két hónapig csökkentek, a budapesti kereslet pedig részben ennek hatására minimálisan élénkült
– fogalmazott Balogh László.
Vidéken még mindig gyorsabb a drágulás
A lakáspiac egyre inkább kétsebességessé válik. Miközben Budapesten fékeződnek az árak, több vidéki térségben továbbra is kétszámjegyű drágulás tapasztalható. Pest vármegyében éves szinten 15,3 százalékkal emelkedtek az árak, Észak-Magyarországon 15,9 százalékos, Észak-Alföldön pedig 14,5 százalékos volt a növekedés üteme. Dél-Alföldön is 13 százalék feletti drágulást mértek.
Havi összevetésben ugyanakkor több vidéki térségben is megjelent a korrekció. Pest vármegyében 0,4 százalékos, a keleti országrészekben pedig 0,6-1,7 százalékos árcsökkenést mutatott az index. A dunántúli régiókban ezzel szemben 0,3-1,2 százalék közötti emelkedést regisztráltak.
Balogh László szerint az eltérő folyamatokban szerepet játszhat az Otthon Start program 1,5 millió forintos négyzetméterár-korlátja is. A szakértő szerint a budapesti lakásárak már a program indulása előtt is közel jártak ehhez a szinthez, ezért a korlát inkább fékező hatást gyakorolt a fővárosi piacra. Vidéken ugyanakkor az alacsonyabb árszintek miatt a támogatás erősebb árfelhajtó hatást válthatott ki.
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100 millió forint fölé kerültek az új budapesti lakások
A fővárosi új építésű ingatlanok ára továbbra is rendkívül magas. Június elején az új lakások medián négyzetméterára meghaladta az 1,7 millió forintot, a medián kínálati ár pedig megközelítette a 102 millió forintot.
Az új építésű családi házak esetében a medián négyzetméterár 1,23 millió forint, míg a teljes vételár mediánja 168 millió forint volt. A használt lakások medián négyzetméterára Budapesten 1,49 millió forint, a medián kínálati ár pedig 90 millió forint. A használt házaknál 1,1 millió forintos négyzetméterár és 169 millió forintos medián ár látható.
A legnépszerűbb budapesti kerületekben egyre kisebb a különbség az új és a használt lakások között. A XIII. kerületben a használt lakások medián négyzetméterára 1,64 millió forint, az új építésűeké 1,74 millió forint volt. A medián vételáraknál még kisebb az eltérés: a használt lakások esetében 97 millió, az új építésűeknél közel 100 millió forint. Hasonló a helyzet a XI. kerületben is, ahol a használt lakások medián négyzetméterára 1,7 millió forint, az újaké 1,8 millió forint, a medián vételár pedig 98, illetve 107 millió forint.
A vármegyeszékhelyeken is egyre drágábbak az új lakások
A nagy vidéki városokban az új társasházi lakások négyzetméterára már jellemzően 1,2-1,3 millió forint körül alakul. Debrecenben az új lakások medián négyzetméterára 1,3 millió forint, a használtaké 1,12 millió forint. Győrben az új lakásoknál 1,21 millió forintos, a használtaknál 979 ezer forintos négyzetméterár látható.
A családi házak piacán Kecskeméten különösen kicsi a különbség az új és a használt ingatlanok között. A használt házak medián négyzetméterára 809 ezer forint, míg az új építésűeké 847 ezer forint. Székesfehérváron az új házak négyzetméterára még egymillió forint alatt maradt, a használtaké pedig 871 ezer forint volt.
A májusi adatok alapján a budapesti lakáspiac egyértelműen hűlni kezdett, miközben vidéken továbbra is erős a drágulás. Az előttünk álló hónapok egyik legfontosabb kérdése az lehet, hogy a fővárosi korrekció átmeneti jelenség marad-e, vagy szélesebb körű fordulatot jelez a magyar ingatlanpiacon.
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