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Otthon

Nyomáscsökkenés és vízhiány jön Budapest és az agglomeráció egy részén pénteken és szombaton: erre kell készülni

Pénzcentrum
2026. július 23. 19:28

A Fővárosi Vízművek honlapján azt írja, nyomáscsökkenés és vízhiány lesz az agglomeráció területén, vagyis Budaörs egyes részein és a budapesti XI. kerület egyes részein július 24-én éjszaka. Ennek oka, hogy csőrekonstrukciót végeznek a fővárosi Angyalka utcában.

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Csőrekonstrukciót végez a Fővárosi Vízművek a XI. kerületi Angyalka utcában július 24. (péntek) 22:00 és július 25. (szombat) 07:00 között - közölték. A munkálatok ideje alatt nyomáscsökkenésre, vízzavarosodásra és vízhiányra kell számítani az érintett területeken.

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Itt lehet vízhiány

Ezeket a területeket érintheti a nyomáscsökkenés és vízhiány:

Budapesten

  • a XI. kerületi Rupphegyi út, Törökbálinti út, Spanyolrét út és Felsőhatár utca környékén

Budaörsön

  • a Budapesti út – Templom tér – Farkasréti út – Felsőhatár utca, továbbá
  • a Templom tér – Koszorú utca – Csap utca – Szabadság út által határolt területen,
  • a Farkasréti út felett, a magasan fekvő ingatlanok körzetében,
  • az Otthon utca, Kökény utca, Ostor utca, Lévai utca, Bányász utca környékén.

A Vízművek a hírhez csatolt térképen sárgával jelölte az érintett területeket:

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A Vízművek felhívta a figyelmet, hogy a hálózati beavatkozások után érdemes a csaptelepek szűrőit levenni és átöblíteni, hogy akadálytalanul folyhasson át rajtuk a víz. Közölték továbbá, hogy a felzavarosodott víz a munkálatok természetes velejárója, a víz ülepítés után biztonsággal felhasználható.

Címlapkép: Getty Images
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