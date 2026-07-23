Nyomáscsökkenés és vízhiány jön Budapest és az agglomeráció egy részén pénteken és szombaton: erre kell készülni

A Fővárosi Vízművek honlapján azt írja, nyomáscsökkenés és vízhiány lesz az agglomeráció területén, vagyis Budaörs egyes részein és a budapesti XI. kerület egyes részein július 24-én éjszaka. Ennek oka, hogy csőrekonstrukciót végeznek a fővárosi Angyalka utcában.

Csőrekonstrukciót végez a Fővárosi Vízművek a XI. kerületi Angyalka utcában július 24. (péntek) 22:00 és július 25. (szombat) 07:00 között - közölték. A munkálatok ideje alatt nyomáscsökkenésre, vízzavarosodásra és vízhiányra kell számítani az érintett területeken.

Itt lehet vízhiány

Ezeket a területeket érintheti a nyomáscsökkenés és vízhiány:

Budapesten

a XI. kerületi Rupphegyi út, Törökbálinti út, Spanyolrét út és Felsőhatár utca környékén

Budaörsön

a Budapesti út – Templom tér – Farkasréti út – Felsőhatár utca, továbbá

a Templom tér – Koszorú utca – Csap utca – Szabadság út által határolt területen,

a Farkasréti út felett, a magasan fekvő ingatlanok körzetében,

az Otthon utca, Kökény utca, Ostor utca, Lévai utca, Bányász utca környékén.

A Vízművek a hírhez csatolt térképen sárgával jelölte az érintett területeket:

A Vízművek felhívta a figyelmet, hogy a hálózati beavatkozások után érdemes a csaptelepek szűrőit levenni és átöblíteni, hogy akadálytalanul folyhasson át rajtuk a víz. Közölték továbbá, hogy a felzavarosodott víz a munkálatok természetes velejárója, a víz ülepítés után biztonsággal felhasználható.

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