Szenved a Tottenham volt edzője egykori csapatát nézve: meglepőt nyilatkozott Pochettino
Mauricio Pochettino elszomorodva figyeli egykori klubja, a Tottenham Hotspur bennmaradásért vívott küzdelmét a Premier League-ben.
Pochettino 2014 és 2019 között irányította a Tottenham csapatát. A londoniakkal a Bajnokok Ligája döntőjébe is bejutott, ám a következő idény gyenge rajtja után menesztették. Az argentin szakember a The Overlap podcastban nyilatkozott egykori klubja helyzetéről.
A Spurs helyzete rendkívül súlyos. Négy fordulóval a szezon vége előtt két pont a lemaradásuk a bennmaradást jelentő helyektől. A már kiesett Wolverhampton Wanderers elleni szombati győzelem volt az idei első bajnoki sikerük, ráadásul a szezon hátralévő részében már nem számíthatnak a térdszalagsérülést szenvedő Xavi Simonsra sem.
Nagyon szomorú vagyok, mert tudom, mennyire szenvednek az emberek a klubon belül és a szurkolók is. Ezt nehéz elfogadni
– mondta Pochettino. Hozzátette, hogy a Tottenham mindig is fontos része marad az életének, mind szakmai, mind magánéleti szempontból.
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
RG
|
KG
|
GK
|
P
|
17.
West Ham United
|
33
|
8
|
9
|
16
|
40
|
57
|
-17
|
33
|
18.
Tottenham Hotspur
|
33
|
7
|
10
|
16
|
42
|
53
|
-11
|
31
|
19.
Burnley
|
34
|
4
|
8
|
22
|
34
|
68
|
-34
|
20
Pochettino a Tottenham után a Paris Saint-Germaint, majd a Chelsea-t irányította. Jelenleg a nyári világbajnokság társházigazdáját, az amerikai válogatottat készíti fel a tornára.
Az argentin edzőt rendszeresen szóba hozzák egy esetleges angliai visszatéréssel kapcsolatban. Erre a szakember nyitottan reagált:
Egy nap talán visszatérek, mert nagyon szeretem Angliát. Úgy gondolom, hogy a személyiségem és a szakmai profilom is remekül illeszkedik a Premier League-hez
- fogalmazott az argentin edző.
