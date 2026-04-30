Szenved a Tottenham volt edzője egykori csapatát nézve: meglepőt nyilatkozott Pochettino

2026. április 30. 18:15

Mauricio Pochettino elszomorodva figyeli egykori klubja, a Tottenham Hotspur bennmaradásért vívott küzdelmét a Premier League-ben.

Pochettino 2014 és 2019 között irányította a Tottenham csapatát. A londoniakkal a Bajnokok Ligája döntőjébe is bejutott, ám a következő idény gyenge rajtja után menesztették. Az argentin szakember a The Overlap podcastban nyilatkozott egykori klubja helyzetéről.

A Spurs helyzete rendkívül súlyos. Négy fordulóval a szezon vége előtt két pont a lemaradásuk a bennmaradást jelentő helyektől. A már kiesett Wolverhampton Wanderers elleni szombati győzelem volt az idei első bajnoki sikerük, ráadásul a szezon hátralévő részében már nem számíthatnak a térdszalagsérülést szenvedő Xavi Simonsra sem. 

Elképesztő pech a Tottenhamnél: brutális sérülést szenvedett a kulcsember, lemarad a vb-ről is
EZ IS ÉRDEKELHET
Elképesztő pech a Tottenhamnél: brutális sérülést szenvedett a kulcsember, lemarad a vb-ről is
Xavi Simons nem csak a bennmaradási harcban nem vehet részt, de egész biztosan nem lesz ott Hollandiával a nyári focivébén sem.

Nagyon szomorú vagyok, mert tudom, mennyire szenvednek az emberek a klubon belül és a szurkolók is. Ezt nehéz elfogadni

– mondta Pochettino. Hozzátette, hogy a Tottenham mindig is fontos része marad az életének, mind szakmai, mind magánéleti szempontból.

Anglia
Tottenham Hotspur
Piaci érték: 802,50M €
Edző: Roberto De Zerbi
Jelenlegi helyezés: #18
English Premier League helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
17.
West Ham United
33
8
9
16
40
57
-17
33
18.
Tottenham Hotspur
33
7
10
16
42
53
-11
31
19.
Burnley
34
4
8
22
34
68
-34
20
Adatlap létrehozva: 2026.04.30.

Pochettino a Tottenham után a Paris Saint-Germaint, majd a Chelsea-t irányította. Jelenleg a nyári világbajnokság társházigazdáját, az amerikai válogatottat készíti fel a tornára.

Az argentin edzőt rendszeresen szóba hozzák egy esetleges angliai visszatéréssel kapcsolatban. Erre a szakember nyitottan reagált:

Egy nap talán visszatérek, mert nagyon szeretem Angliát. Úgy gondolom, hogy a személyiségem és a szakmai profilom is remekül illeszkedik a Premier League-hez

- fogalmazott az argentin edző.
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 30.
Balásy Zsolt: eddig 9-ből 9 magyar kormány szar volt, ezért is kell sürgősen bevezetni az eurót
2026. április 29.
Fajsúlyos változás jön az orvosi rendelőkben: rengeteg beteget érint a Tisza-kormány egészségügyi reformja
2026. április 30.
Óriási tévúton jár rengeteg magyar munkavállaló: sokkal többet dolgoznak észrevétlenül, garantált a kiégés?
2026. április 30.
Sokkoló, ami kiderült az új érettségi rendszerről: ez vár valójában a magyar diákokra május 4-től, jobb ha még most felkészülnek
2026. április 30.
Áremeléssel indítják a szezont a népszerű fürdők: ezzel a trükkel viszont akár féláron is csobbanhatsz 2026-ban
1
6 napja
Vége az aranyéletnek? Magyar Péterék átírják a tao-rendszert, rengeteg sportklub kerülhet új helyzetbe
2
4 napja
Mégis állva hagyja riválisait a Red Bull? Van itt valami, amivel a riválisok nem számoltak
3
2 napja
Teszten a Lidl filléres futócipője: így muzsikált a diszkont lábbeli egy rangos maratonfutó-versenyen
4
4 napja
F1 Miami Nagydíj 2026: minden fontos időpont, a verseny és az edzések ideje Miami, USA helyszínen
5
6 napja
Szörnyű tragédia történt: pályán, meccs közben halt meg a korábbi válogatott csatár
Pénzcentrum  |  2026. április 30. 18:40
