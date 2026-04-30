Szenved a Tottenham volt edzője egykori csapatát nézve: meglepőt nyilatkozott Pochettino

Mauricio Pochettino elszomorodva figyeli egykori klubja, a Tottenham Hotspur bennmaradásért vívott küzdelmét a Premier League-ben.

Pochettino 2014 és 2019 között irányította a Tottenham csapatát. A londoniakkal a Bajnokok Ligája döntőjébe is bejutott, ám a következő idény gyenge rajtja után menesztették. Az argentin szakember a The Overlap podcastban nyilatkozott egykori klubja helyzetéről.

A Spurs helyzete rendkívül súlyos. Négy fordulóval a szezon vége előtt két pont a lemaradásuk a bennmaradást jelentő helyektől. A már kiesett Wolverhampton Wanderers elleni szombati győzelem volt az idei első bajnoki sikerük, ráadásul a szezon hátralévő részében már nem számíthatnak a térdszalagsérülést szenvedő Xavi Simonsra sem.

Nagyon szomorú vagyok, mert tudom, mennyire szenvednek az emberek a klubon belül és a szurkolók is. Ezt nehéz elfogadni

– mondta Pochettino. Hozzátette, hogy a Tottenham mindig is fontos része marad az életének, mind szakmai, mind magánéleti szempontból.

Anglia Tottenham Hotspur Piaci érték: 802,50M € Edző: Roberto De Zerbi Bajnokság: English Premier League Jelenlegi helyezés: #18 English Premier League helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 17. West Ham United 33 8 9 16 40 57 -17 33 18. Tottenham Hotspur 33 7 10 16 42 53 -11 31 19. Burnley 34 4 8 22 34 68 -34 20 Adatlap létrehozva: 2026.04.30.

Pochettino a Tottenham után a Paris Saint-Germaint, majd a Chelsea-t irányította. Jelenleg a nyári világbajnokság társházigazdáját, az amerikai válogatottat készíti fel a tornára.

Az argentin edzőt rendszeresen szóba hozzák egy esetleges angliai visszatéréssel kapcsolatban. Erre a szakember nyitottan reagált:

Egy nap talán visszatérek, mert nagyon szeretem Angliát. Úgy gondolom, hogy a személyiségem és a szakmai profilom is remekül illeszkedik a Premier League-hez

- fogalmazott az argentin edző.