Magyar Péter darabokra szedi a csúcsminisztériumot: Vitézy kapja meg a legvitatottabb gigaberuházásokat
Megkezdődött az átadás-átvétel a Nemzetgazdasági Minisztériumban. Magyar Péter kormánya az eddigi csúcsminisztérium feladatait több tárca között bontja szét. Az új struktúrában a gazdasági portfóliót Kármán András pénzügyminiszter és Kapitány István gazdasági miniszter veszi át. A kiemelt beruházások, mint például a budapesti repülőtér és a reptéri gyorsvasút ügye, várhatóan Vitézy Dávidhoz kerülnek - írja a Telex.
Kármán András és Kapitány István már személyesen is részt vesz a minisztériumi egyeztetéseken. A pénzügyi területen egyre élesebben körvonalazódik az államtitkári gárda összetétele is. A szakmai kulcspozíciók legesélyesebb várományosai között emlegetik Barabás Gyulát, az uniós ügyekben tapasztalt Jankovics Lászlót és Kövesdy Attilát.
A korábban a gazdasági tárca által felügyelt nagyberuházások várhatóan Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterhez kerülnek. Ilyen projekt a Budapest Airport megvásárlásának utóélete, illetve a reptéri gyorsvasút tendere is. Utóbbi eljárás jelenleg a hiánypótlás fázisában tart. Piaci információk szerint egyetlen komoly konzorcium tett ajánlatot. Ezt a francia Vinci, az osztrák Strabag és a brit Aberdeen alapkezelő közösen nyújtotta be. Ebben a felállásban az első két vállalat a kivitelezésért felelne, míg a brit partner a tőkét biztosítaná.
Az új kabinetnek hamarosan döntenie kell a projekt finanszírozási modelljéről. Ha a jövőben több uniós forrás áll rendelkezésre, felmerülhet a tisztán állami megvalósítás lehetősége. A jelenleg terítéken lévő koncessziós, azaz PPP-konstrukció mellett szól viszont, hogy az építkezés nem igényelne közvetlen költségvetési forrást. Ebben az esetben a magánberuházó bevétele a MÁV által fizetett pályahasználati díjból, valamint a jegybevételekből származna. A korábbi becslések szerint az utasoknak 4-5 ezer forintot kellene fizetniük egy jegyért.
A jegyár megállapítása kényes egyensúlyozást igényel. A túl alacsony tarifa miatt a projekt nem térülne meg a beruházónak, a túlzottan magas ár viszont elriasztaná az utasokat, így nem lenne megfelelő kereslet a szolgáltatásra. A kormánynak végső soron egy stratégiai dilemmát is fel kell oldania. El kell dönteniük, hogy egy ilyen jó hozammal kecsegtető beruházást érdemes-e átengedni a külföldi magántőkének, vagy inkább az államnak kellene saját hatáskörben megvalósítania.
