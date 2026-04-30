Komló, 2026. április 25.Vitézy Dávid, a Tisza-kormány leendõ közlekedési és beruházási minisztere nyilatkozik újságíróknak a komlói vasútállomáson 2026. április 25-én. Vitézy Dávid kijelentette, hogy véget ér a vasútrombolás korszaka
Gazdaság

Magyar Péter darabokra szedi a csúcsminisztériumot: Vitézy kapja meg a legvitatottabb gigaberuházásokat

Pénzcentrum
2026. április 30. 08:44

Megkezdődött az átadás-átvétel a Nemzetgazdasági Minisztériumban. Magyar Péter kormánya az eddigi csúcsminisztérium feladatait több tárca között bontja szét. Az új struktúrában a gazdasági portfóliót Kármán András pénzügyminiszter és Kapitány István gazdasági miniszter veszi át. A kiemelt beruházások, mint például a budapesti repülőtér és a reptéri gyorsvasút ügye, várhatóan Vitézy Dávidhoz kerülnek - írja a Telex.

Kármán András és Kapitány István már személyesen is részt vesz a minisztériumi egyeztetéseken. A pénzügyi területen egyre élesebben körvonalazódik az államtitkári gárda összetétele is. A szakmai kulcspozíciók legesélyesebb várományosai között emlegetik Barabás Gyulát, az uniós ügyekben tapasztalt Jankovics Lászlót és Kövesdy Attilát.

A korábban a gazdasági tárca által felügyelt nagyberuházások várhatóan Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterhez kerülnek. Ilyen projekt a Budapest Airport megvásárlásának utóélete, illetve a reptéri gyorsvasút tendere is. Utóbbi eljárás jelenleg a hiánypótlás fázisában tart. Piaci információk szerint egyetlen komoly konzorcium tett ajánlatot. Ezt a francia Vinci, az osztrák Strabag és a brit Aberdeen alapkezelő közösen nyújtotta be. Ebben a felállásban az első két vállalat a kivitelezésért felelne, míg a brit partner a tőkét biztosítaná.

Az új kabinetnek hamarosan döntenie kell a projekt finanszírozási modelljéről. Ha a jövőben több uniós forrás áll rendelkezésre, felmerülhet a tisztán állami megvalósítás lehetősége. A jelenleg terítéken lévő koncessziós, azaz PPP-konstrukció mellett szól viszont, hogy az építkezés nem igényelne közvetlen költségvetési forrást. Ebben az esetben a magánberuházó bevétele a MÁV által fizetett pályahasználati díjból, valamint a jegybevételekből származna. A korábbi becslések szerint az utasoknak 4-5 ezer forintot kellene fizetniük egy jegyért.

A jegyár megállapítása kényes egyensúlyozást igényel. A túl alacsony tarifa miatt a projekt nem térülne meg a beruházónak, a túlzottan magas ár viszont elriasztaná az utasokat, így nem lenne megfelelő kereslet a szolgáltatásra. A kormánynak végső soron egy stratégiai dilemmát is fel kell oldania. El kell dönteniük, hogy egy ilyen jó hozammal kecsegtető beruházást érdemes-e átengedni a külföldi magántőkének, vagy inkább az államnak kellene saját hatáskörben megvalósítania.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Címlapkép: Kacsúr Tamás, MTI/MTVA
#kormány #Budapest #vasút #beruházás #európai unió #gazdaság #repülőtér #nemzetgazdasági minisztérium #magyar péter #tisza párt

