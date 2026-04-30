Brutális pénzbe kerülhet nyáron a gyűjtőszenvedély: nem semmi, mire készülnek a vébére
A Panini matricaalbum a labdarúgó-világbajnokságok elválaszthatatlan kísérője. Idén a valaha volt legnagyobb gyűjtemény kerül a boltok polcaira, az album kigyűjtése pedig akár ezer fontba is kerülhet a rajongóknak - írta a The Guardian.
Az olasz Panini cég az 1970-es mexikói vb óta minden világbajnokságra ad ki matricaalbumot. Ezeknek a füzeteknek a megtöltése világszerte megszállott gyűjtők millióit mozgatja meg. A 2022-es katari vb albumának hiánytalan kigyűjtése nagyjából 870 fontba került. Az idei torna azonban minden eddiginél komolyabb kihívás és kiadás elé állítja a gyűjtőket.
A 2026-os, az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó által közösen rendezett tornára készült album 112 oldalas. Összesen 980 egyedi matricát tartalmaz, amelyek között 68 különleges darab is található. Ez a rekordméret nem meglepő, hiszen a világbajnokság történetében először vesz részt 48 válogatott a tornán. A füzet csütörtöktől kapható a boltokban.
Egy csomag hét matricát tartalmaz, az ára pedig 1,25 font. Még tökéletes szerencsével, egyetlen dupla matrica nélkül is legalább 140 csomagra lenne szükség az album megtöltéséhez, ami 175 fontba kerülne. A statisztikai valószínűség alapján azonban a gyakorlatban több mint ezer csomagot is meg kell venni. Ez közel ezer fontos kiadást jelent, ami még a Harry Kane, Lionel Messi, Vinícius Júnior, Kylian Mbappé vagy Erling Haaland iránt rajongó legelszántabb gyűjtők pénztárcáját is megviselheti.
A gyűjtésnek egyébként befektetési vonatkozása is van, hiszen a klasszikus Panini-matricák piaca valósággal virágzik. 2021-ben például egy 1979-es Maradona-matrica 470 ezer fontért kelt el egy aukción.
A Panini a valaha volt legnagyobb gyűjteményét kedden mutatta be a londoni Wembley Stadionban rendezett eseményen. A bemutatón David James, John Barnes és Gary Cahill egykori angol válogatott játékosok idézték fel gyerekkori matricagyűjtős emlékeiket. Cahill elmondta, hogy számára az album megjelenése mindig a világbajnokság igazi kezdetét jelentette.
