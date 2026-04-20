Újabb nevet jelentett be Magyar Péter: őt jelölik az Országgyűlés elnökének

Magyar Péter bejelentette, hogy a Tisza Párt Forsthoffer Ágnes turisztikai szakembert jelöli az Országgyűlés elnökének. Ezzel ő válhat Kövér László utódjává.

Magyar Péter a Facebook-oldalán tette közzé a Tisza Párt országgyűlési állományt érintő legújabb döntését. Bejegyzésében így fogalmazott:

Forsthoffer Ágnest jelöljük a rendszerváltás utáni Magyar Országgyűlés elnökének.

A házelnöki pozícióra szánt szakember jelenleg a Tisza Párt alelnöke. A Balatonfüredről származó jelölt a múlt vasárnapi választáson magabiztos győzelmet aratott a körzetében.

A szavazatok 57,29 százalékát szerezte meg, míg fideszes ellenfele, Hegedűs Barbara a voksok 35,40 százalékával zárt.