Forsthoffer Ágnes Győrben. Fotó: MTI/Krizsán Csaba
Otthon

Újabb nevet jelentett be Magyar Péter: őt jelölik az Országgyűlés elnökének

Pénzcentrum
2026. április 20. 08:30

Magyar Péter bejelentette, hogy a Tisza Párt Forsthoffer Ágnes turisztikai szakembert jelöli az Országgyűlés elnökének. Ezzel ő válhat Kövér László utódjává.

Magyar Péter a Facebook-oldalán tette közzé a Tisza Párt országgyűlési állományt érintő legújabb döntését. Bejegyzésében így fogalmazott:

Forsthoffer Ágnest jelöljük a rendszerváltás utáni Magyar Országgyűlés elnökének.

A házelnöki pozícióra szánt szakember jelenleg a Tisza Párt alelnöke. A Balatonfüredről származó jelölt a múlt vasárnapi választáson magabiztos győzelmet aratott a körzetében.

A szavazatok 57,29 százalékát szerezte meg, míg fideszes ellenfele, Hegedűs Barbara a voksok 35,40 százalékával zárt.
#otthon #facebook #magyarország #választások #belföld #parlament #képviselő #szavazás #politika #magyar péter #tisza párt #forsthoffer ágnes

TolllerBela
24 perce
És akkor a turisztikai ágazat élére - ami most túl van fújva, százmilliárdok felett diszponál, erősen a NER pénzosztó helyeként, belelógva a vidékfejélesztésbe, mindenbe - meg majd valami állatkert igazgatót ?
