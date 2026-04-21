Figyelem viharjelzés! Szélcsend a közeledő zivatarfront előtt.
Otthon

Nem csitul a tavaszi szél: brutális rekord dőlt meg a fővárosban

MTI
2026. április 21. 19:32

A korábbi csúcs 79 kilométeres volt, és majdnem hetven évvel ezelőtt mérték.

Új fővárosi szélrekord született hétfőn: az országon áthaladó hidegfront kíséretében óránkénti 82 kilométeres széllökést mértek a János-hegyen. A HungaroMet tájékoztatása szerint az erőteljes légmozgást egy hazánkon átvonuló hidegfront okozta.

A friss méréssel egy évtizedek óta fennálló csúcs dőlt meg. Az erre a napra vonatkozó korábbi budapesti rekord óránkénti 79 kilométer volt, amelyet még 1959-ben regisztráltak a pestszentlőrinci mérőállomáson.
#otthon #Budapest #szél #időjárás #hidegfront #rekord #főváros #meteorológia #széllökés #viharos szél #hungaromet

