Több mint egymillió lakástulajdonos kerülhet bajba: egyetlen mulasztás miatt is elérhetetlenné válhat a bankszámlájuk
Több mint egymillió lakástulajdonos számára közeleg egy fontos határidő: október 31-éig minden társasháznak be kell jegyeznie a földhivatali nyilvántartásba, ki a közös képviselő vagy ha nincs, akkor az intézőbizottság elnöke. Ha ezt elmulasztják, akkor novembertől lesznek olyan hatósági ügyek, amelyeket nem tudnak intézni, például az önkormányzatoknál, közműszolgáltatóknál vagy akár a társasház bankszámlájához sem férnek hozzá. Nem érdemes az utolsó pillanatra hagyni az ügyintézést, nehogy a társasház kicsússzon az időből.
A jogszabály célja a társasházak működésének átláthatóvá tétele. Eszerint csak akkor intézheti jogszerűen a közös képviselő vagy intézőbizottsági elnök a közösség ügyeit, ha tisztségének keletkezését a földhivatal a társasház törzslapjára bejegyezte. Az országos nyilvántartásnak köszönhetően nem kell nyomozni, ha valaki – például egy szomszédos társasház közös képviselője vagy egy elővásárlási joggal rendelkező fél vagy a hatóság – meg akarja tudni, ki a ház hivatalos képviselője.
Bejegyzés hiányában a társasház nem fog tudni érvényes jognyilatkozatokat tenni, szerződéseket kötni, jogvitákat rendezni, és az is kérdésessé válik, hogy hozzáfér-e egyáltalán a saját bankszámlájához.
Egymillió lakás érintett
A regisztrációs kötelezettség minden hatlakásosnál nagyobb társasházra vonatkozik. A hat lakásnál kisebb, úgynevezett kistársasházaknál a helyzet attól függ, hogy rendelkeznek-e saját Szervezeti-Működési Szabályzattal (szmsz). Ha nem, és kizárólag a Polgári Törvénykönyv közös tulajdonra vonatkozó szabályai szerint működnek, akkor náluk nincs közös képviselő, így regisztrációs teendőjük sincs. Ha viszont választottak közös képviselőt, a bejelentés nekik is kötelező. A nyilvántartásba a közös képviselő (vagy intézőbizottsági elnök) nevén és elérhetőségein – lakcím vagy székhely, e-mail-cím, telefonszám – túl a tisztség keletkezésének, illetve megszűnésének ideje is bekerül.
Közjegyző vagy ügyvéd segíti a bejegyzést
A bejegyzést a közös képviselőnek kell intézni a földhivatalnál, az eljárás ingyenes. A regisztrációhoz alapvetően a közgyűlés határozatára van szükség, és kell hozzá közjegyző vagy ügyvéd közreműködése. A közjegyző kétféleképpen is segítheti a társasházat: egyrészt személyesen is részt vehet a közgyűlésen, ahol hivatalosan, közokirat formájában tanúsítja a meghozott határozatokat. Másrészt arra is van lehetőség, hogy a megválasztott közös képviselő utólag, a közjegyző előtt nyilatkozzon a közgyűlés határozatáról, amit a közjegyző szintén közokiratba foglal. Mivel a közokiratnak kiemelkedő bizonyító ereje van, maximális biztonságot nyújt a társasház számára, elkerülve a későbbi jogvitákat és a formai hibákból eredő földhivatali elutasítást. Alternatív megoldás, hogy a közgyűlési határozatot vagy jegyzőkönyvet ügyvéd ellenjegyezi.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A közös képviselőknek érdemes szorgalmazniuk a bejegyzést, mert ha elmulasztják, akkor felelősségre vonhatók, ha ezzel kárt okoznak a lakóközösségnek – például azért, mert nem lehet behajtani az elmaradt közös költségeket.
Nem érdemes megvárni a határidőt
Mivel a földhivatalban az átfutási idő – különösen Budapesten – akár másfél hónap is lehet, javasolt a 2026-ban esedékes rendes évi közgyűléseken dönteni a regisztrációról, és haladéktalanul bevonni egy közjegyzőt az okiratok hitelesítésébe, nehogy a lakóközösség kicsússzon az október 31-i végső határidőből - írja a KözjegyzőtKeresek oldal.
Hatalmas mentőövet kaphatnak a magyar családok: súlyos büntetést törölhet el az új kormány egy válás esetén
A választások előtti kivárás után újra mozgásba lendülhet az ingatlanpiac az elkövetkező hetekben.
Elképesztő rémálom fenyegeti a Budapesten élőket: gigantikus lakóparkot húznak fel sokak kedvenc zöldterületén
Több ezer lakásos beruházás rajzolhatja át a Népsziget jövőjét, miközben a projekt már most komoly szakmai és politikai vitát váltott ki.
A korábbi csúcs 79 kilométeres volt, és majdnem hetven évvel ezelőtt mérték.
Több mint 22 millió forint értékű csempészárut – ólomlapokkal álcázott cigarettát és hamis márkás ruhákat – találtak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai.
Kiderült, így írhatja át a Tisza-kormány a lakáspiac szabályait: egy biztos, nem lesz fájdalommentes az átmenet
A következő években így egyszerre jöhet átmeneti bizonytalanság és hosszabb távon egy kiegyensúlyozottabb, kiszámíthatóbb működés az építőiparban.
Váratlan fordulat a magyar lakáspiacon: az Egyesült Államokból és egy gazdag európai országból indult meg a roham a választások után
Bár a választásokat követő héten összességében csökkent a magyarországi lakóingatlanok iránti külföldi kereslet, Svájcból és az Egyesült Államokból jelentősen megugrott az érdeklődés.
Váratlan fordulat a hazai napelemes piacon: hiába a hatalmas érdeklődés, ez a durva akadály tömegek terveit húzza keresztül
A hazai napelemes boom kifulladni látszik: miközben már több százezer háztartás termel saját áramot, a további terjedést egyre inkább a villamosenergia-hálózat korlátai fékezik.
A következő napokban észak felől érkező hideg légtömegek miatt az átlagosnál jóval hűvösebb időre kell készülnünk.
Megszólalt Forsthoffer Ágnes Magyar Péter felkérése után: ezekkel a szavakkal üdvözölte új pozícióját Kövér László utódja
Forsthoffer Ágnes legújabb bejegyzésében végtelenül megtisztelőnek nevezte Magyar Péter felkérését.
A házelnöki pozícióra szánt szakember jelenleg a Tisza Párt alelnöke.
Végzetes láncreakció indul be Magyarországon: brutális tűzifahiány jöhet, rengetegen kerülhetnek bajba télen
A magyarországi lakossági tűzifa-felhasználás jelenlegi mértéke fenntarthatatlan.
Elszakadt a cérna, megszólalt a XIII. kerületi polgármester: komoly szigorítások jönnek gyorshajtók ellen?
Tóth József, a XIII. kerület polgármestere szigorúbb büntetéseket követel a gyorshajtók ellen.
Időzített bírságbomba rengeteg magyar háza, lakása: milliós büntetés, kötelező helyreállítás is lehet a vége, ha ilyen ingatlanod van
Súlyos anyagi és jogi következményekkel, akár milliós bírságokkal és az eredeti állapot kötelező helyreállításával is számolniuk kell azoknak, akik engedély nélkül felosztott ingatlant birtokolnak.
Szabályosan kiürül az ország keleti fele, már délen is vannak bajok: tömegek hagyják hátra ezeket a településeket
A vándorlási mérleg a falvak javára billen, de elsősorban nem a keleti megyékben, hanem a nagyvárosok körüli agglomerációban.
Milyen dokumentumok kellenek az lakhatási engedély beszerzéséhez? Mutatjuk a sikeres használatbavételi engedély kérelem és a kivitelezői nyilatkozat 2026-os szabályait.
Megrohamozták a magyarok a vízparti településeket: itt vesznek most fillérekért nyaralót az élelmes vevők
Ahogy megérkezik a jó idő, egyre többen gondolkodnak el azon, milyen lenne egy saját vízparti nyaraló.
Beütött a krach a globális piacon: azonnali hatállyal állították le a magyarok hatalmas felújítási programját
A kőolajszármazékok globális piacán tapasztalható áruhiány és drasztikus áremelkedés miatt a Masterplast határozatlan időre felfüggesztette ingyenes szigetelési programját.
-
Megfizethető, minőségi és friss: ez az ALDI (x)
Az ALDI-ban fontos a vevők elégedettsége, ezért a pénztárcabarát ár, a frissesség és a színvonal garantált!
-
Három és fél évtized fejlődés: így lett megkerülhetetlen szereplő a SPAR (x)
Idén 35 éves a SPAR Magyarország - három és fél évtized alatt a vállalat az ország egyik legnagyobb élelmiszer-kereskedelmi szereplőjévé vált.
-
Itt akadnak el a kisvállalkozások – mi segíthet a továbblépésben? (x)
Sok vállalkozás nem az indulásnál, hanem a növekedés során akad el. A Visa She’s Next program mentorai mondják el, mi áll a háttérben és mi hozhat fordulatot.