Több mint egymillió lakástulajdonos kerülhet bajba: egyetlen mulasztás miatt is elérhetetlenné válhat a bankszámlájuk

Több mint egymillió lakástulajdonos számára közeleg egy fontos határidő: október 31-éig minden társasháznak be kell jegyeznie a földhivatali nyilvántartásba, ki a közös képviselő vagy ha nincs, akkor az intézőbizottság elnöke. Ha ezt elmulasztják, akkor novembertől lesznek olyan hatósági ügyek, amelyeket nem tudnak intézni, például az önkormányzatoknál, közműszolgáltatóknál vagy akár a társasház bankszámlájához sem férnek hozzá. Nem érdemes az utolsó pillanatra hagyni az ügyintézést, nehogy a társasház kicsússzon az időből.

A jogszabály célja a társasházak működésének átláthatóvá tétele. Eszerint csak akkor intézheti jogszerűen a közös képviselő vagy intézőbizottsági elnök a közösség ügyeit, ha tisztségének keletkezését a földhivatal a társasház törzslapjára bejegyezte. Az országos nyilvántartásnak köszönhetően nem kell nyomozni, ha valaki – például egy szomszédos társasház közös képviselője vagy egy elővásárlási joggal rendelkező fél vagy a hatóság – meg akarja tudni, ki a ház hivatalos képviselője.

Bejegyzés hiányában a társasház nem fog tudni érvényes jognyilatkozatokat tenni, szerződéseket kötni, jogvitákat rendezni, és az is kérdésessé válik, hogy hozzáfér-e egyáltalán a saját bankszámlájához.

Egymillió lakás érintett

A regisztrációs kötelezettség minden hatlakásosnál nagyobb társasházra vonatkozik. A hat lakásnál kisebb, úgynevezett kistársasházaknál a helyzet attól függ, hogy rendelkeznek-e saját Szervezeti-Működési Szabályzattal (szmsz). Ha nem, és kizárólag a Polgári Törvénykönyv közös tulajdonra vonatkozó szabályai szerint működnek, akkor náluk nincs közös képviselő, így regisztrációs teendőjük sincs. Ha viszont választottak közös képviselőt, a bejelentés nekik is kötelező. A nyilvántartásba a közös képviselő (vagy intézőbizottsági elnök) nevén és elérhetőségein – lakcím vagy székhely, e-mail-cím, telefonszám – túl a tisztség keletkezésének, illetve megszűnésének ideje is bekerül.

Közjegyző vagy ügyvéd segíti a bejegyzést

A bejegyzést a közös képviselőnek kell intézni a földhivatalnál, az eljárás ingyenes. A regisztrációhoz alapvetően a közgyűlés határozatára van szükség, és kell hozzá közjegyző vagy ügyvéd közreműködése. A közjegyző kétféleképpen is segítheti a társasházat: egyrészt személyesen is részt vehet a közgyűlésen, ahol hivatalosan, közokirat formájában tanúsítja a meghozott határozatokat. Másrészt arra is van lehetőség, hogy a megválasztott közös képviselő utólag, a közjegyző előtt nyilatkozzon a közgyűlés határozatáról, amit a közjegyző szintén közokiratba foglal. Mivel a közokiratnak kiemelkedő bizonyító ereje van, maximális biztonságot nyújt a társasház számára, elkerülve a későbbi jogvitákat és a formai hibákból eredő földhivatali elutasítást. Alternatív megoldás, hogy a közgyűlési határozatot vagy jegyzőkönyvet ügyvéd ellenjegyezi.

A közös képviselőknek érdemes szorgalmazniuk a bejegyzést, mert ha elmulasztják, akkor felelősségre vonhatók, ha ezzel kárt okoznak a lakóközösségnek – például azért, mert nem lehet behajtani az elmaradt közös költségeket.

Nem érdemes megvárni a határidőt

Mivel a földhivatalban az átfutási idő – különösen Budapesten – akár másfél hónap is lehet, javasolt a 2026-ban esedékes rendes évi közgyűléseken dönteni a regisztrációról, és haladéktalanul bevonni egy közjegyzőt az okiratok hitelesítésébe, nehogy a lakóközösség kicsússzon az október 31-i végső határidőből - írja a KözjegyzőtKeresek oldal.