Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
Budapest, 2025. szeptember 1.Lakások a fővárosban a XIII. kerületi Esztergomi úton az Otthon Start Program indulása napján, 2025. szeptember 1-jén. A konstrukció 3 százalékos fix kamatozású lakáshitelt kínál az első lakásukat megszer
Otthon

Váratlan fordulat a magyar lakáspiacon: az Egyesült Államokból és egy gazdag európai országból indult meg a roham a választások után

Pénzcentrum
2026. április 21. 12:31

Bár a választásokat követő héten összességében csökkent a magyarországi lakóingatlanok iránti külföldi kereslet, Svájcból és az Egyesült Államokból jelentősen megugrott az érdeklődés. A potenciális vevők elsősorban a 41–80 millió forintos kategóriában keresgélnek, leginkább Budapest legnépszerűbb kerületeire, valamint a nagyobb vidéki egyetemvárosokra és ipari központokra fókuszálva.

Az ingatlan.com adatai szerint az éves bázison alapvetően csökkenő tendenciát mutató külföldi érdeklődés a szavazás utáni napokban hirtelen átrendeződött.

A leglátványosabb növekedést Svájc és az Egyesült Államok produkálta. Svájcból havi szinten több mint 25, éves összevetésben pedig 43 százalékkal nőtt a kereslet. Az amerikai érdeklődők száma egyetlen hét alatt 37 százalékkal emelkedett, ami éves alapon már másfélszeres bővülést jelent. Rajtuk kívül Spanyolországból és Izraelből is komoly élénkülést mértek. A kisebb piacok közül pedig Görögország, Ciprus és Finnország felől mutatkozott intenzívebb érdeklődés.

A teljes külföldi kereslet mintegy felét ugyanakkor továbbra is a hagyományosan erős származási országok, vagyis Ausztria, Németország és az Egyesült Királyság adják. A brit piacról például havi szinten 17 százalékkal nőtt a megkeresések száma, bár ez az érték még így is enyhén elmarad az egy évvel korábbi szinttől.

Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője rámutatott, hogy az adatok alapján nehéz pontosan szétválasztani a klasszikus külföldi befektetőket a hazaköltözést fontolgató magyaroktól. Utóbbi csoport hazatérése azért is kiemelten fontos, mert érdemben hozzájárulhat a hazai munkaerőhiány enyhítéséhez és a gazdasági növekedés fellendítéséhez.

2026-ban hetente 3-4 ezer külföldről érkező telefonos érdeklődést mértünk az ingatlan.com-on meghirdetett eladó lakások és házak iránt, de a választások után bizonyos országokból érezhetően felélénkült a kereslet. Ez annak a fényében érdekes, hogy a külföldiek érdeklődése éves összevetésben alapvetően csökkenő tendenciát mutat

- fogalmazott az ingatlan.com vezető gazdasági elemzője.

A területi eloszlást tekintve egyértelműen a főváros dominál, hiszen a megkeresések közel harmada budapesti ingatlanokra irányul. A legkeresettebb célpontnak a II., a III., a VI., a XI., a XII. és a XIII. kerület számít. Budapesten kívül a határ menti nagyvárosok, az egyetemi és ipari központok, valamint a balatoni régió vonzzák a legtöbb érdeklődőt. Ennek köszönhetően Debrecen, Győr, Kecskemét, Miskolc, Pécs, Sopron, Szeged és Siófok is a figyelem középpontjába került.

Az adatokból egyértelműen kiderül, hogy a határon túlról érkező vevők nem a luxuskategóriát célozzák meg. Az összes külföldi telefonos megkeresés közel háromnegyede a 80 millió forintnál olcsóbb ingatlanokra érkezik. Az amerikai és svájci vevőjelöltek körében a 41–80 millió forintos ársáv a legnépszerűbb. Ezen belül az Egyesült Államokból érkezők keresései kifejezetten erre az árszintre koncentrálódnak. A svájci érdeklődők ugyanakkor hajlandóak egy tágabb, 40 és 120 millió forint közötti sávban is nézelődni.
