Még ne rakjuk el az esernyőket: folytatódnak a záporok, zivatarok, nem tör be végleg a meleg tavasz

A következő napokban észak felől érkező hideg légtömegek miatt az átlagosnál jóval hűvösebb időre kell készülnünk. A hét közepén az ország jelentős részén már komoly fagyveszély fenyeget.

A változékony, időnként erősen megnövekvő felhőzetből elsősorban a Dunántúlon és a Duna-Tisza közén alakulhatnak ki záporok kedden, helyenként akár zivatarok is előfordulhatnak - számol be a met.hu.

Az északias szelet nyugaton és északkeleten erős lökések kísérhetik. A nappali csúcshőmérséklet mindössze 12 és 17 fok között alakul, késő estére pedig 5 és 11 fok közé hűl a levegő.

A zivatarok miatt első fokú, citromsárga riasztást adtak ki Fejér, Bács-Kiskun, Baranya, Csongrád-Csanád és Tolna vármegyékre.

A lehűlés a folytatásban is kitart, mivel újabb hullámokban áramlik be fölénk a hideg levegő. A héten így tartósan a megszokottnál alacsonyabb hőmérsékleteket mérhetünk. A hidegbetörés legkellemetlenebb következménye a hét közepén várható, amikor nagyobb területen is megnő az éjszakai, illetve a talajmenti fagy kialakulásának esélye.