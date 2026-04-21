Azt hitték, túljárhatnak a hatóságok eszén: döbbenetes dolog lapult egy buszban az M1-es autópályán

2026. április 21. 17:32

Több mint 22 millió forint értékű csempészárut – ólomlapokkal álcázott cigarettát és hamis márkás ruhákat – találtak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai az M1-es autópályán egy Németországba tartó bolgár buszban.

A Törökországból érkező jármű sofőrje és utasai az ellenőrzéskor azt állították, hogy csak a jogszabályban megengedett mennyiségű cigarettát viszik magukkal. A pénzügyőrök azonban a hátsó üléssor alatti gyári üregben 700 doboz török cigarettára bukkantak. A mintegy 1,9 millió forint értékű dohányárut a csempészek vékony ólomlapokkal fedték le. Ezt kifejezetten azzal a céllal tették, hogy a határátkelőkön használt röntgenberendezéseket kijátsszák.

A busz rakterének átvizsgálásakor négy nagyméretű utazótáska is előkerült, amelyekben 461 darab, különféle világmárkák jelzéseivel ellátott ruhadarabot találtak. A termékek silány minősége és csomagolása alapján azonnal felmerült a gyanú, hogy hamisítványok. Ezt a feltételezést később a védjegyek jogosultjai is megerősítettek. Ezek az áruk körülbelül 20 millió forintos vagyoni hátrányt okoztak.

A NAV munkatársai a teljes illegális szállítmányt lefoglalták. Az ügyben jövedéki jogsértés, költségvetési csalás, valamint iparjogvédelmi jogok megsértése miatt indult eljárás. A sofőr a rejtett dohánytermékek miatt további, több mint 2,6 millió forintos bírságra is számíthat.
