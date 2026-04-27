Vásárlás

Ilyen akciót évente csak egyszer durrantanak a magyar boltok: mindenki ezekért a termékekért áll sorba a héten

Pénzcentrum
2026. április 27. 16:02

2026. május 3-án jön az anyák napja, a boltok pedig már most ráfordultak az ünnepre. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az akciós újságok tele vannak virágokkal és édességekkel, sokszor már ezer forint körüli belépőárral. Végig lapoztuk hát a legnagyobb hazai láncok anyák napi ajánlatait, és mutatjuk is közülük a legjobbakat.

2026. május 3-án, azaz május első vasárnapján jön az anyák napja. Az ünnepre pedig természetesen a legnagyobb hazai üzletláncok is készülnek. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a 18. heti akciós újságok tele vannak virágakciókkal, különleges édességajánlatokkal. 

Maga az anyák napi ünnep nem is olyan régi Magyarországon. Itthon az 1920-as években jelent meg, noha az ünnep gyökerei egészen az ókori görögországig nyúlnak vissza. Anno tavaszi ünnepségeket tartottak Rhea, az istenek anyja tiszteletére. Viszont mai formájában az USA-ból indult el a kezdeményezés még a 20. század elején. Na, de lássuk a legnagyobb anyák napi bolti akciókat!

Lidl

A Lidl ezen a héten rengeteg virág- és édességakcióval készül az anyák napjára. A kiemelt ajánlatok között például 999 forintért lehet cserepes rózsát venni, de ugyanebben az ársávban már kisebb tulipán- és rózsacsokrok is elérhetők.

Aki komolyabb ajándékban gondolkodik, az is talál opciókat: a kála és a bromélia 2799 forint körül alakul, a hortenzia 2999 forint, míg az orchideák és díszkompozíciók ára már 3-4 ezer forint között mozog.

A virágok mellett édességekkel is készül a lánc: többféle bonbon, praliné és ajándékcsomag is bekerült az akciós újságba, jellemzően 699 és 2299 forint közötti áron.

Aldi

Ahogy minden üzlet, az Aldi is ráfeküdt az anyák napi virágokra, leginkább sok virágcsokorral készülnek. A színes tulipáncsokor például 2499 forintért kapható, míg egy klasszikus rózsacsokor 1599 forinttól indul. Emellett kisebb csokrok is vannak, például a miniszegfű 1399 forintért, ami jó választás lehet, ha valaki olcsóbban szeretne megúszni egy szép ajándékot.

A komolyabb kategóriában már 3-4 ezer forint körül alakulnak az árak: a különleges rózsacsokrok 3699 forintba kerülnek, az ünnepi csokrok pedig 2999 forint körül mozognak, míg a nagyobb, vegyes anyák napi csokrok akár 5999 forintig is felmehetnek. Aki pedig nem vágott virágot vinne, az cserepes növényeket is talál, ezek jellemzően 999 és 3999 forint között alakulnak.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 106 053 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,61%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Tesco

Természetesen a Tesco is készül az ünnepre. Ők a virágok mellé sok édesség akciót is robbantottak. A virágoknál a belépőszint 1099 forint körül indul egy egyszerűbb rózsacsokorral, de 1699 forintért már dekoráltabb rózsacsomag is van. A középkategóriában az anyák napi kompozíciók 2999 forint körül alakulnak, míg a nagyobb, látványos csokrok 4999 forintig is felmennek. A cserepes növényeknél a krizantém 2299 forint, a kála pedig 3499 forint, az orchidea pedig már 5999 forint körül mozog.

A virágok mellett itt különösen erős az édességvonal. Már 999 forinttól lehet különböző csokikat találni, de a klasszikus ajándékdobozok, például Ferrero vagy Lindt termékek inkább 1500–3000 forint között mozognak, míg egy komolyabb desszert vagy torta akár 6000 forint fölé is mehet.

Spar

A Spar is hozza a kötelezőt, ők is telepakolták az akcióst virágokkal és csokikkal. A virágoknál a belépőszint kifejezetten alacsony. Egy egyszerűbb tulipáncsokrot például már 1099 forintért el lehet vinni, sőt hétvégi akcióban akár 999 forintig is lemegy az ár. A cserepes növényeknél 999–1599 forint között több opció is van, például szegfű vagy rózsa. Ha valaki komolyabb ajándékot keres, akkor a nagyobb csokrok és díszes kompozíciók már 3999 forint körül indulnak.

Közben az édességeknél is széles a választék. Az alsó kategória itt is 799–1099 forint körül kezdődik, de egy Raffaello például 1299 forint, a Lindt vagy más prémium csokik pedig inkább 2000–3000 forint között mozognak.

Vagyis a Sparnál is ugyanaz rajzolódik ki, mint a többieknél: pár ezer forintból már simán össze lehet rakni egy „klasszik” anyák napi csomagot.
