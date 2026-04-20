Megszólalt Forsthoffer Ágnes Magyar Péter felkérése után: ezekkel a szavakkal üdvözölte új pozícióját Kövér László utódja

Legyen a parlamenti munka, a közélet és a közbeszéd példamutató - írta Forsthoffer Ágnes, a Tisza Párt alelnöke hétfőn a Facebook-oldalán, miután Magyar Péter, a választáson győztes párt elnöke bejelentette, hogy őt jelölik az Országgyűlés elnökének.

Forsthoffer Ágnes legújabb bejegyzésében végtelenül megtisztelőnek nevezte Magyar Péter felkérését a házelnöki pozícióra, és megköszönte a jelölést. Legyen a parlamenti munka, a közélet és a közbeszéd példamutató. A vita közös gondolkodást jelentsen és ne háborút. A szabályok, normák betartásában erőt lássunk és ne korlátokat. Legyen új stílus. Legyen új remény és friss levegő a parlamentben is – fogalmazott, jelezve: ha bizalmat kap, ezért fog dolgozni.

