2026. április 20. hétfő Tivadar
17 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Forsthoffer Ágnes Győrben. Fotó: MTI/Krizsán Csaba
Otthon

Megszólalt Forsthoffer Ágnes Magyar Péter felkérése után: ezekkel a szavakkal üdvözölte új pozícióját Kövér László utódja

Pénzcentrum
2026. április 20. 10:30

Legyen a parlamenti munka, a közélet és a közbeszéd példamutató - írta Forsthoffer Ágnes, a Tisza Párt alelnöke hétfőn a Facebook-oldalán, miután Magyar Péter, a választáson győztes párt elnöke bejelentette, hogy őt jelölik az Országgyűlés elnökének.

Forsthoffer Ágnes legújabb bejegyzésében végtelenül megtisztelőnek nevezte Magyar Péter felkérését a házelnöki pozícióra, és megköszönte a jelölést.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Legyen a parlamenti munka, a közélet és a közbeszéd példamutató. A vita közös gondolkodást jelentsen és ne háborút. A szabályok, normák betartásában erőt lássunk és ne korlátokat. Legyen új stílus. Legyen új remény és friss levegő a parlamentben is

– fogalmazott, jelezve: ha bizalmat kap, ezért fog dolgozni.
Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NAPTÁR
Tovább
2026. április 20. hétfő
Tivadar
17. hét
Ajánlatunk
Otthon legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kockázatviselés
a biztosításoknál használt kifejezés, azt az időszakot jelenti, amelyben az első nap 0 órájától az utolsó nap 24. órájáig a biztosító a biztosítás szerint vállalja a biztosítási események alapján történő biztosítási összeg kifizetését

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
