Húszmilliós, kacsalábon forgó palotát építtet a Bayern sztárja: nem fogod kitalálni, hol, el is dőlt a jövője?

Harry Kane 20 millió fontos luxusvillát építtet a London melletti Surrey megyében, miközben a Bayern Münchennél éppen szerződéshosszabbításról tárgyal. Ez a beruházás komoly jelzés lehet a jövőjét illetően - közölte a Mirror.

Az angol válogatott csatár 2023-ban igazolt a Tottenham csapatától Münchenbe, és azóta elképesztő számokat produkál. Eddig 137 mérkőzésen 134 gólt szerzett, idén pedig már 49 találatnál jár. A 32 éves támadó a második Bundesliga-címe küszöbén áll. Ennek ellenére rendszeresen felröppennek pletykák a távozásáról. Lehetséges úti célként a korábbi klubja, a Tottenham, valamint a Barcelona is felmerült.

Kane még 2023-ban, 6,5 millió fontért vásárolta meg a Surrey-ben található ingatlant. Az eredeti épületet azonban lebontatta, és a helyére egy teljesen új rezidenciát építtetett. A luxusvilla négy hálószobát, mozitermet, medencét, bárt, terápiás szobát és edzőtermet is magában foglal. Emellett egy 20 ezer fontot érő autóforgató platform is helyet kapott a garázsban.

Egyes helyiek szerint a birtok a Buckingham-palotára emlékeztet, és a hírek szerint közel jár a befejezéshez. A tervek szerint a csatár akkor költözik majd be a családjával, amikor a külföldi karrierje véget ér. Ez egyértelműen arra utal, hogy Kane tisztában van vele: pályafutásának következő állomása ismét Anglia lesz.

A Bayern München részéről Uli Hoeneß elnök megerősítette, hogy Kane nem élt a szerződésébe foglalt kilépési opcióval, így 2027 nyaráig biztosan a klub játékosa marad. Hoeneß hozzátette, hogy a futballista és a családja rendkívül jól érzi magát Münchenben. Az elnök Kane piaci értékét 150 millió euróra becsülte. Megjegyezte továbbá: ha Alexander Isak 150 millió euróba került a Liverpoolnak, akkor Kane legalább 250 milliót ér.

Maga Kane is megerősítette, hogy nagyon elégedett a bajor fővárosban. A Barcelona érdeklődésére reagálva elmondta, hogy semmit sem hallott az ügyletről. Bóknak veszi ugyan a pletykákat, de jelenleg teljes mértékben a Bayern Münchenre és az aktuális szezonra összpontosít.