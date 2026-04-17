Hidegzuhany a magyar autósoknak: brutálisan kilőttek a garázsárak, elképesztő összegeket kérnek a beállókért
Országosan jelentősen drágultak a garázsok az elmúlt évben. A legkiemelkedőbb áremelkedést a budai kerületekben mérték, ahol az átlagár már a 10 millió forintot is átlépte. A vidéki városokban jellemzően stagnáltak az árak. A rekorder Kecskemét azonban így is szorosan a fővárosi árszint nyomában van.
Az Otthon Centrum elemzése szerint országosan 8,4 millió forint volt egy garázs átlagára. Ez közel 16 százalékos drágulást jelent egyetlen év alatt. A legdinamikusabb áremelkedés Budán figyelhető meg. A XII. kerület az abszolút rekorder, ahol a vevők átlagosan 10,9 millió forintot fizettek egy gépkocsibeállóért. A III. kerületben 9,3 millió, a XI. kerületben pedig 8,3 millió forint körül alakultak az árak. Utóbbi esetében ez kiugró, 28 százalékos növekedést jelent.
A pesti belvárosi kerületekben némileg alacsonyabbak az árak, és a drágulás tempója is mérsékeltebb. A XIII. kerületben 8,1 millió, a IX. kerületben pedig 7,1 millió forint volt az átlagár. A magas árakat elsősorban a parkolóhelyek hiánya hajtja fel. Az új építésű társasházak esetében a differenciált kínálat tovább árnyalja a képet. A nagyobb méretű vagy elektromos töltővel felszerelt parkolóhelyek ugyanis már prémium áron kelnek el.
A vidéki, megyei jogú városokban a kedvezőbb parkolási lehetőségek miatt mérsékeltebb a kereslet. Az árak azonban így is magasak. Kecskeméten 9,8 millió forint az átlagár, de Debrecenben is 8 millió forintot kérnek egy garázsért. Győrben és Székesfehérváron 7,6 millió forint körüli összeggel kell számolni, így ott is mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk a vásárlóknak. A kisebb városokban már jóval kedvezőbb a helyzet. Komáromban 4,8 millió, Tatán pedig 3,7 millió forint körül alakult egy garázs ára.
A fővárosi és a vidéki piac árainak összehasonlítását nehezíti a kínálat eltérő összetétele. Budapesten a teremgarázsok és a szűkebb fedett beállók dominálnak. Vidéken ezzel szemben sokkal gyakoribbak a nagyobb alapterületű, önálló garázsok. Az árazásban az ingatlan típusa is meghatározó. A különálló garázsokért jellemzően többet kérnek, míg egy egyszerű fedett gépkocsibeálló akár harmadával is olcsóbb lehet.
