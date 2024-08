Brutál pénzért adják a garázsokat Budapesten: 30-40 milliót sem sajnál egy-egy parkolóhelyért az elit

Az emelkedő ingatlanárak nem csak fejfájást okozhatnak, hiszen egyre többen döntenek úgy, hogy vagyonuk egy részét lakásba, házba fektetik. Azonban nem mindenkinek van annyi megspórolt pénze, hogy a jelenlegi négyzetméterárak mellett komplett lakóingatlanokat vegyen. Ilyenkor merül fel a garázsvásárlás ötlete, amely jó opció lehet, ha kisebb a büdzsé. Nem új keletű az irány, amely már a piaci árakon is látszik: nem egy borsos árú garázzsal találkozhatunk a hirdetési portálokon. Most megnéztük, milyen garázst kaphatunk egy lakás áráért, 50-60 millió forintért és, hogy a toplista legdrágább garázsa mit is kínál 229 millió forintért.

Természetesnek tűnhet, hogy ahogy egyre több az autó az utakon úgy a garázsok, parkolóhelyek, autóbeállók iránti igény is fokozódik. Azonban sokan kényszerülnek továbbra is az utcára autóikkal, hiszen a helyek száma nem tud olyan ütemben növekedni, hogy tartsa a tempót a forgalomban lévő járművekkel. Az élénkülő kereslet és a szűk kínálat eredményeként az elmúlt években mind a parkolóhelyek, mind az önálló garázsok árai fokozatosan kúsztak felfele.

Tavaly szeptemberben arról számoltunk be, hogy országosan átlagban 10 százalékos drágulás ment végbe a garázsok piacán. Az akkori adatok szerint Budapesten az eladó garázsok átlagára 7,2 millió forint volt szeptember elején, ami 11 százalékos éves emelkedést jelentett. De nemcsak Budapesten volt érezhető a változás, hanem más nagyvárosokban és vármegyekszékhelyeken is. Érdekes tény, hogy általában a kínálat bővülése árcsökkenéssel vagy stagnálással jár, ám a garázsok esetében más volt a forgatókönyv.

Idén az első negyedévben az ingatlanpiaci trendekhez alkalmazkodva kis enyhülést láthattunk a gépkocsitárolók árában is az Otthon Centrum szerint. De a vételárakat elnézve még mindig jó biznisz lehetőségnek tűnhet garázst venni, ha kisebb büdzséből kell gazdálkodnunk és egy lakás vagy egy ház vásárlása nem megoldható, viszont szeretnénk ingatlanba fektetni a pénzünket.

Kérdésünkre az Otthon Centrum szakértője elmondta, hogy országos átlagban 6,5 millió forintért keltek el a garázsok az elmúlt időszakban. Hangsúlyozták, hogy az árazásnál természetesen nem mindegy, hogy beállóról, teremgarázsról vagy éppen önálló garázsról van szó. Az önálló garázsok mindig drágábbak a beállóknál.

Budapest belvárosában van a legnagyobb kereslet a garázsok iránt. Itt leginkább teremgarázsban vásárolható hely 6 millió forinttól, de a frekventált helyeken, illetve a tágabb parkolókért 8-9 millió forintot is elkérhetnek. A legtöbb vidéki városban hasonló a helyzet: 5-6 millió forint körül alakul a garázsok ára.”

– ismertette a pontos adatokat.

Válaszuk alapján a garázs befektetési szempontból hasonló a lakóingatlanokhoz. Fontos azonban leszögezni, hogy ugyan nagyságrendileg kisebb befektetést igényel, de így a bevétel is jóval kisebb. A hozam, viszont lehet azonos vagy akár magasabb is bizonyos esetekben. Ezen logika mentén a szakértő szerint is jó befektetés lehet a garázs azok számára, akik nem tudnak nagyobb összeget lekötni.

Az OTP Otthon adatai is megerősítették, hogy a garázsok árai alapvetően követik az általános ingatlanpiaci trendeket. Bohus Péter, az OTP Otthon PR vezetője szerint a 2024 márciusi mélypontot követően, júliusra már a 10 millió forintot is meghaladta az átlagos ár. A szakértő azt is hozzáfűzte, hogy egy esetleges befektetésnél fontos szempont lehet, hogy a garázsok bérleti ára ugyan emelkedik, de nem tudja felvenni a versenyt a kiadó lakóingatlanokéval.

Az otpotthon.hu ingatlanhirdetési portál alapján 2024-ben havonta 32 ezer forint az átlagos bérleti díja egy garázsnak és a fővárosban sem haladja meg a 35 ezer forintot. Ugyanakkor sokkal kevésbé amortizálódik mint egy albérletként használt lakóingatlan"

- mondta.

A Pénzcentrummal megnéztük az aktuális kínálatot az ingatlan.com oldalán és összegyűjtöttük a leghajmeresztőbb árú garázsokat, hogy megvizsgáljuk, miben jobbak a legdrágább garázsok. Listánk összeállításánál kizárólag az önálló garázs besorolású hirdetéseket vettük figyelembe.

5. Budapest XII. kerület, Tamási Áron utca: 30,50 millió forint

Listánk ötödik helyén, legolcsóbb ajánlatként egy 36 négyzetméteres garázs szerepel a 12. kerületben. A helyiség két személygépkocsi elhelyezésére alkalmas, automata garázskapuval felszerelt. A képek alapján jó állapotú. A leírás szerint a garázs télen is kellemesen meleg marad, mivel a ház fűtéscsövei ott futnak. Az eladó kifejezetten kiadásra, befektetésként is javasolja az ingatlant.

4. Budapest I. kerület, Fazekas utca: 37,50 millió forint

Az első kerületben vásárolható meg egy önálló 32 négyzetméteres fűtött garázs. A fotókon látható, hogy az ingatlan állapota jó, viszont ebben az esetben nem kap automata kaput a leendő vevő a pénzéért.

3. Dunaújváros, Budai Nagy Antal út: 39,90 millió forint

A dobogó legalsó fokára egy nem budapesti ingatlan került. Egy igen különleges garázsról van szó, amely 6 egymás melletti garázs összenyitásával lett kialakítva és így most egy 80 négyzetméteres terület vásárolható meg a fenti összegért. A helyiség burkolva, festve van, fűtött, illetve riasztórendszert is telepítettek a jelenlegi tulajdonosok. A bemutatkozóból kiderül, hogy a hatalmas garázs műhelynek és tárolónak is megfelelő lehet.

2. Budapest II. kerület, Káplár utca: 59 millió forint

Budapest egyik legnépszerűbb kerületében kínálnak eladásra egy kisebb lakás áráért egy 69 négyzetméteres, tágas, felújítandó garázst, amely akár négy autó parkolására is alkalmas. Az ingatlan a Mammut Bevásárlóközpont és a Millenáris park közvetlen közelében található, forgalmas helyen, ahol egyébként viszonylag kevés önálló garázs közül válogathatnak a keresgélők.

1. Budapest XIII. kerület, Esztergomi út: 229 millió forint

Első helyezettünk egy igazi kakukktojás a hirdetések között, ugyanis egy teljes, 411 négyzetméteres helyiség vásárolható meg egy újépítésű ház földszintjén. A kerület divatos, Vizafogó részén, a Forgách utcai metróhoz közel található épületben van az eladó ingatlan, amely garázs besorolású, de méretei miatt, illetve a kert felé néző üvegfelületeknek köszönhetően alkalmas lehet irodának, bemutatóteremnek vagy akár orvosi rendelőnek is.