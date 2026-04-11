2026. április 11. szombat Leó, Szaniszló
15 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | |
Premier League
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | |
Premier League
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Szavazásra előkészített szavazóurnák a magyar állam címerével szavazás választások
Otthon

Választás 2026: nagyon fontos határidő jár le hamarosan, ha még nem intézted el, most lépj!

MTI
2026. április 11. 11:03

Vasárnap délig igényelhetnek mozgóurnát azok a választópolgárok, akik egészségi állapotuk, fogyatékosságuk vagy fogvatartásuk miatt nem tudnak elmenni a szavazóhelyiségbe. A korábbi választásokon leadott kérelmek már nem érvényesek, így a mozgóurnát most újra kell igényelni.

A szavazatszámláló bizottság tagjai a mozgóurnát kizárólag azokhoz viszik ki, akik hivatalosan is szerepelnek az igénylők névjegyzékében. A helyszínen a családtagok és a szomszédok nem voksolhatnak ily módon, kivéve, ha ők maguk is nyújtottak be előzetes kérelmet. Szintén fontos szabály, hogy a pártok és a jelöltek nem igényelhetnek mozgóurnát a választópolgárok helyett, és a lebonyolítást sem szervezhetik meg számukra.

A kérelmet vasárnap délig kétféleképpen lehet benyújtani. Az egyik lehetőség az elektronikus út, ügyfélkapus azonosítással. A másik megoldás egy meghatalmazott igénybevétele, aki eljuttatja a papíralapú dokumentumot a szavazatszámláló bizottsághoz.

Az igénylésnél kizárólag az egészségi állapot, a fogyatékosság vagy a fogvatartás számít elfogadható indoknak. Ha valaki munkahelyi elfoglaltságra vagy pusztán kényelemre hivatkozik, a kérését automatikusan elutasítják.

A választási szervek óvatosságra intik a szavazókat. Arra kérnek mindenkit, ne higgyen az olyan megkereséseknek, amelyek arra biztatják, hogy maradjon otthon a mozgóurnára várva, amennyiben azt hivatalos úton nem igényelte. Előzetes kérelem hiányában ugyanis senkit sem vesznek fel a mozgóurnát igénylők névjegyzékébe.
Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:01
11:30
11:03
10:30
10:02
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 11.
2026. április 10.
2026. április 10.
2026. április 10.
2026. április 10.
NAPTÁR
Tovább
2026. április 11. szombat
Leó, Szaniszló
15. hét
Április 11.
A Parkinson-kór világnapja
Április 11.
Debrecen napja
Április 11.
A magyar költészet napja
Ajánlatunk
Otthon legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kizárás
Egyes kockázatokat a szerződés kizár a biztosítási fedezetből, így bekövetkezésük esetén a biztosító nem fizet, mivel a kizárt esemény - nem biztosítási esemény. Pl. a casco biztosítás térít a gépkocsi töréskára esetén, de kizárja a térítést, ha a törés versenyen, vagy arra felkészülés során következett be.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
