Választás 2026: nagyon fontos határidő jár le hamarosan, ha még nem intézted el, most lépj!

Vasárnap délig igényelhetnek mozgóurnát azok a választópolgárok, akik egészségi állapotuk, fogyatékosságuk vagy fogvatartásuk miatt nem tudnak elmenni a szavazóhelyiségbe. A korábbi választásokon leadott kérelmek már nem érvényesek, így a mozgóurnát most újra kell igényelni.

A szavazatszámláló bizottság tagjai a mozgóurnát kizárólag azokhoz viszik ki, akik hivatalosan is szerepelnek az igénylők névjegyzékében. A helyszínen a családtagok és a szomszédok nem voksolhatnak ily módon, kivéve, ha ők maguk is nyújtottak be előzetes kérelmet. Szintén fontos szabály, hogy a pártok és a jelöltek nem igényelhetnek mozgóurnát a választópolgárok helyett, és a lebonyolítást sem szervezhetik meg számukra.

A kérelmet vasárnap délig kétféleképpen lehet benyújtani. Az egyik lehetőség az elektronikus út, ügyfélkapus azonosítással. A másik megoldás egy meghatalmazott igénybevétele, aki eljuttatja a papíralapú dokumentumot a szavazatszámláló bizottsághoz.

Az igénylésnél kizárólag az egészségi állapot, a fogyatékosság vagy a fogvatartás számít elfogadható indoknak. Ha valaki munkahelyi elfoglaltságra vagy pusztán kényelemre hivatkozik, a kérését automatikusan elutasítják.

A választási szervek óvatosságra intik a szavazókat. Arra kérnek mindenkit, ne higgyen az olyan megkereséseknek, amelyek arra biztatják, hogy maradjon otthon a mozgóurnára várva, amennyiben azt hivatalos úton nem igényelte. Előzetes kérelem hiányában ugyanis senkit sem vesznek fel a mozgóurnát igénylők névjegyzékébe.