Országgyűlési választások 2026: a szavazók többsége nem tud erről az új szabályról, pedig a végeredmény is múlhat rajta

Április 12-én, vasárnap tartják az országgyűlési képviselőválasztást. Több mint nyolcmillió választópolgár dönthet öt pártlistáról és a helyi egyéni jelöltekről. A szavazás reggel 6-tól este 7 óráig tart, és a megszokott, papíralapú rendszerben zajlik. A választás tisztaságát és átláthatóságát idén már egy új, automatikus újraszámlálási szabály is garantálja - mondta el Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke az InfoRádióban.

A szavazóhelyiségek reggel 6 és este 7 óra között tartanak nyitva. Azok a választók, akik 19 órakor még sorban állnak, leadhatják voksukat, de a határidő lejárta után érkezők már nem csatlakozhatnak a sorhoz. A belföldi szavazók többsége a korábbi évekhez hasonlóan ugyanabban a szavazókörben voksolhat. Akiknél mégis történt változás, azokat a választási irodák igyekeznek külön értesíteni.

A pontos helyszín a kiküldött papíralapú, illetve az Ügyfélkapun kapott elektronikus értesítőkön is szerepel. A magyarországi lakcímmel rendelkező, de külföldön tartózkodó állampolgárok a külképviseleteken szavazhatnak. A határon túli magyarok levélben adhatják le voksukat, ez a folyamat pedig már meg is kezdődött.

A szavazás módja nem változott: a szavazat kizárólag tollal kitöltve érvényes, ehhez saját eszközt is lehet használni. A választópolgárok az egyéni jelöltekre, valamint az öt országos pártlista (Magyar Kétfarkú Kutya Párt, Tisza Párt, Mi Hazánk Mozgalom, Demokratikus Koalíció, Fidesz–KDNP) vagy a nemzetiségi listák egyikére szavazhatnak.

Érvényesen voksolni a jelölt vagy a párt neve melletti körbe rajzolt, két egymást metsző vonallal lehet. A szavazólapra írt esetleges üzenetek vagy rajzok nem rontják le a szavazat érvényességét. A szavazatszámláló bizottság ugyanis kizárólag a metszéspont meglétét vizsgálja. A szavazókörökben kérésre biztosítanak borítékot, de annak használata nem kötelező. Szintén fontos szabály, hogy bár általános kampánycsend nincsen, a szavazóhelyiségek 150 méteres körzetében tilos a kampányolás.

A maximális átláthatóság érdekében a szavazóköri jegyzőkönyveket be is szkennelik. Ezek a megújult valasztas.hu oldalon másnap bárki számára elérhetők és manuálisan is ellenőrizhetők lesznek. Szoros eredmény esetén egy új szabály is életbe lép.

Ha a második helyen végző jelölt hátránya legfeljebb 100 szavazat, jogsérelem bizonyítása nélkül is kérheti a voksok újraszámlálását.

- hívta fel a figyelmet a Nemzeti Választási Iroda elnöke.

A választás lebonyolítása és a szavazatszámlálás végig papíralapon történik. A szavazatszámláló bizottságokat az önkormányzatok által választott tagok és a pártok delegáltjai közösen alkotják. Munkájukat nemzetközi megfigyelők és a sajtó képviselői is nyomon követhetik.

Az eredményeket a helyszínen összesítik, majd a jegyzőkönyvek adatait feltöltik a Nemzeti Választási Rendszerbe.