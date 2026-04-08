2026. április 8. szerda Dénes
13 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
|
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
|
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Leadja az április 12-i magyarországi országgyűlési választások levélszavazatát egy férfi Magyarország szabadkai főkonzulátusán 2026. április 2-án. Levélszavazásra a magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgárok jogosul
Gazdaság

Országgyűlési választások 2026: a szavazók többsége nem tud erről az új szabályról, pedig a végeredmény is múlhat rajta

Pénzcentrum
2026. április 8. 09:16

Április 12-én, vasárnap tartják az országgyűlési képviselőválasztást. Több mint nyolcmillió választópolgár dönthet öt pártlistáról és a helyi egyéni jelöltekről. A szavazás reggel 6-tól este 7 óráig tart, és a megszokott, papíralapú rendszerben zajlik. A választás tisztaságát és átláthatóságát idén már egy új, automatikus újraszámlálási szabály is garantálja - mondta el Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke az InfoRádióban.

A szavazóhelyiségek reggel 6 és este 7 óra között tartanak nyitva. Azok a választók, akik 19 órakor még sorban állnak, leadhatják voksukat, de a határidő lejárta után érkezők már nem csatlakozhatnak a sorhoz. A belföldi szavazók többsége a korábbi évekhez hasonlóan ugyanabban a szavazókörben voksolhat. Akiknél mégis történt változás, azokat a választási irodák igyekeznek külön értesíteni.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A pontos helyszín a kiküldött papíralapú, illetve az Ügyfélkapun kapott elektronikus értesítőkön is szerepel. A magyarországi lakcímmel rendelkező, de külföldön tartózkodó állampolgárok a külképviseleteken szavazhatnak. A határon túli magyarok levélben adhatják le voksukat, ez a folyamat pedig már meg is kezdődött.

A szavazás módja nem változott: a szavazat kizárólag tollal kitöltve érvényes, ehhez saját eszközt is lehet használni. A választópolgárok az egyéni jelöltekre, valamint az öt országos pártlista (Magyar Kétfarkú Kutya Párt, Tisza Párt, Mi Hazánk Mozgalom, Demokratikus Koalíció, Fidesz–KDNP) vagy a nemzetiségi listák egyikére szavazhatnak.

Érvényesen voksolni a jelölt vagy a párt neve melletti körbe rajzolt, két egymást metsző vonallal lehet. A szavazólapra írt esetleges üzenetek vagy rajzok nem rontják le a szavazat érvényességét. A szavazatszámláló bizottság ugyanis kizárólag a metszéspont meglétét vizsgálja. A szavazókörökben kérésre biztosítanak borítékot, de annak használata nem kötelező. Szintén fontos szabály, hogy bár általános kampánycsend nincsen, a szavazóhelyiségek 150 méteres körzetében tilos a kampányolás.

A maximális átláthatóság érdekében a szavazóköri jegyzőkönyveket be is szkennelik. Ezek a megújult valasztas.hu oldalon másnap bárki számára elérhetők és manuálisan is ellenőrizhetők lesznek. Szoros eredmény esetén egy új szabály is életbe lép.

Ha a második helyen végző jelölt hátránya legfeljebb 100 szavazat, jogsérelem bizonyítása nélkül is kérheti a voksok újraszámlálását.

- hívta fel a figyelmet a Nemzeti Választási Iroda elnöke.

A választás lebonyolítása és a szavazatszámlálás végig papíralapon történik. A szavazatszámláló bizottságokat az önkormányzatok által választott tagok és a pártok delegáltjai közösen alkotják. Munkájukat nemzetközi megfigyelők és a sajtó képviselői is nyomon követhetik.

Az eredményeket a helyszínen összesítik, majd a jegyzőkönyvek adatait feltöltik a Nemzeti Választási Rendszerbe.
#magyarország #külföld #választások #belföld #gazdaság #parlament #szavazás #magyarok #jog #szabályok #országgyűlés #orbán viktor #választás #politika #tisza #parlamenti választások #magyar péter #április 12

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
10:30
10:16
10:15
10:01
09:52
NAPTÁR
Tovább
2026. április 8. szerda
Dénes
15. hét
Április 8.
A romák világnapja
Április 8.
Az emberszeretet világnapja
PÉNZÜGYI KISOKOS
Interest-pool
ebben az esetben az önálló vállalatok számláinak záró egyenlegét csak egy technikai számlára vezetik át, a kamatokat ez alapján számítják ki és osztják majd arányosan szét. A cash-pool rendszertől eltérően tényleges egyenleg átvezetésre nem kerül sor.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
