Nagyobb a deficit hónapról hónapra nézve, mint az előző évi adathoz képest: a legtöbb alágazatban alulmúlta a tavalyi szintet a teljesítmény.
Országgyűlési választások 2026: a szavazók többsége nem tud erről az új szabályról, pedig a végeredmény is múlhat rajta
Április 12-én, vasárnap tartják az országgyűlési képviselőválasztást. Több mint nyolcmillió választópolgár dönthet öt pártlistáról és a helyi egyéni jelöltekről. A szavazás reggel 6-tól este 7 óráig tart, és a megszokott, papíralapú rendszerben zajlik. A választás tisztaságát és átláthatóságát idén már egy új, automatikus újraszámlálási szabály is garantálja - mondta el Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke az InfoRádióban.
A szavazóhelyiségek reggel 6 és este 7 óra között tartanak nyitva. Azok a választók, akik 19 órakor még sorban állnak, leadhatják voksukat, de a határidő lejárta után érkezők már nem csatlakozhatnak a sorhoz. A belföldi szavazók többsége a korábbi évekhez hasonlóan ugyanabban a szavazókörben voksolhat. Akiknél mégis történt változás, azokat a választási irodák igyekeznek külön értesíteni.
A pontos helyszín a kiküldött papíralapú, illetve az Ügyfélkapun kapott elektronikus értesítőkön is szerepel. A magyarországi lakcímmel rendelkező, de külföldön tartózkodó állampolgárok a külképviseleteken szavazhatnak. A határon túli magyarok levélben adhatják le voksukat, ez a folyamat pedig már meg is kezdődött.
A szavazás módja nem változott: a szavazat kizárólag tollal kitöltve érvényes, ehhez saját eszközt is lehet használni. A választópolgárok az egyéni jelöltekre, valamint az öt országos pártlista (Magyar Kétfarkú Kutya Párt, Tisza Párt, Mi Hazánk Mozgalom, Demokratikus Koalíció, Fidesz–KDNP) vagy a nemzetiségi listák egyikére szavazhatnak.
Érvényesen voksolni a jelölt vagy a párt neve melletti körbe rajzolt, két egymást metsző vonallal lehet. A szavazólapra írt esetleges üzenetek vagy rajzok nem rontják le a szavazat érvényességét. A szavazatszámláló bizottság ugyanis kizárólag a metszéspont meglétét vizsgálja. A szavazókörökben kérésre biztosítanak borítékot, de annak használata nem kötelező. Szintén fontos szabály, hogy bár általános kampánycsend nincsen, a szavazóhelyiségek 150 méteres körzetében tilos a kampányolás.
A maximális átláthatóság érdekében a szavazóköri jegyzőkönyveket be is szkennelik. Ezek a megújult valasztas.hu oldalon másnap bárki számára elérhetők és manuálisan is ellenőrizhetők lesznek. Szoros eredmény esetén egy új szabály is életbe lép.
Ha a második helyen végző jelölt hátránya legfeljebb 100 szavazat, jogsérelem bizonyítása nélkül is kérheti a voksok újraszámlálását.
- hívta fel a figyelmet a Nemzeti Választási Iroda elnöke.
A választás lebonyolítása és a szavazatszámlálás végig papíralapon történik. A szavazatszámláló bizottságokat az önkormányzatok által választott tagok és a pártok delegáltjai közösen alkotják. Munkájukat nemzetközi megfigyelők és a sajtó képviselői is nyomon követhetik.
Az eredményeket a helyszínen összesítik, majd a jegyzőkönyvek adatait feltöltik a Nemzeti Választási Rendszerbe.
Percek alatt árazta ki a legrosszabb forgatókönyvet a piac: megmenekült a legfontosabb tengeri útvonal, beszakadt az olaj ára
A Portfolio beszámolója szerint hirtelen fordulat történt az olajpiacon, és jelentős eséssel reagáltak az árak a közel-keleti fejleményekre.
A részvénypiac forgalma 25,7 milliárd forint volt, a vezető részvények emelkedtek a legutóbbi, múlt hét csütörtöki záráshoz képest.
A nemzetiségi névjegyzékbe vett választópolgárok legkésőbb április 9-én, csütörtök 16 óráig kérhetik törlését a nemzetiségi névjegyzékből.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 382,01 forintról 381,84 forintra csökkent 18 órakor.
Közeleg az elképesztő energiasokk Magyarországra: ez a két berendezés mentheti meg a családokat a brutális rezsitől
A nemzetközi konfliktusok kirobbanása drasztikusan megemelte a kőolaj és a földgáz világpiaci árát.
Az amerikai kőolaj behozatala fontos lépés lehet a beszerzési források diverzifikációjában.
A fokozódó feszültség hatására az irányadó holland gáztőzsdén a jegyzés átlépte a megawattóránkénti 50 eurós szintet.
A háború nélkül az IMF globális gazdasági előrejelzésében 2026-ra 3,3 százalékos, 2027-re pedig 3,2 százalékos növekedéssel számolt.
A zökkenőmentes átállásnak köszönhetően gyorsan növekszik a közös fizetőeszköz társadalmi és vállalati támogatottsága.
Komoly figyelmeztetés futott be a jegybankból: kíméletlen szigorítás jöhet, ha tovább durvul a keleti konfliktus
Az Európai Központi Bank (EKB) Kormányzótanácsának tagja szerint az euróövezet monetáris politikáját nagymértékben meghatározza az iráni konfliktus.
Sürgős figyelmeztetést kaptak a választópolgárok: enélkül senkit sem fognak odaengedni a szavazófülkékhez áprilisban
Az április 12-i választáson a részvételhez elengedhetetlen egy érvényes, fizikai formátumú fényképes igazolvány bemutatása.
Kiderült, hova vándorol a legtöbb szavazó: ezekben a fővárosi kerületekben elképesztő lesz a zsúfoltság
Csaknem 60 ezren szavaznának a fővárosban átjelentkezéssel.
Még négy napig, csütörtökön 16 óráig kérhet a szavazáshoz mozgóurnát a helyi jegyzőtől levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül a Nemzeti Választási Iroda internetes oldalán.
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben hétfő reggel a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Szabályosan kilőtt a magyar tőzsde a héten: ezzel a hazai részvénnyel lehetett a legnagyobbat kaszálni
Növekvő forgalomban emelkedett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a négynapos kereskedési héten
A levélben szavazó választópolgárok, akik nem kapták meg postai úton a levélcsomagjukat, hétfőtől személyesen kérhetik annak pótlását.
Súlyos hibát követ el, aki most nyúl a befektetéseihez: így lehet elkerülni a totális krachot a pánik közepén
A közel-keleti konfliktus újabb energiaársokkot indíthat el, ami egyszerre írhatja át a globális inflációs pályát és a jegybankok kamatcsökkentési terveit.
Végleg eltűnhetnek az érmék a pénztárcánkból Magyarországon is: kevesen tudják, mi áll a drasztikus lépés hátterében
Vajon mi áll az aprópénz eltűnése mögött? Hogyan működik a kerekítés a gyakorlatban? Valóban drágultak ez miatt a mindennapi vásárlások? Mutatjuk!
