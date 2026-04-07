Leadja az április 12-i magyarországi országgyűlési választások levélszavazatát egy nő Magyarország szabadkai főkonzulátusán 2026. április 2-án. Levélszavazásra a magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgárok jogosultak
Gazdaság

Te is részt vennél április 12-én a választásokon? Most közölték, ezt még mindig nem késő megtenni!

MTI
2026. április 7. 20:00

Még vissza lehet vonni az átjelentkezési, valamint a külképviseleti és a nemzetiségi névjegyzékbe vétel iránti kérelmeket - hívta fel a figyelmet a Nemzeti Választási Iroda (NVI) kedden.

Az MTI-nek megküldött közleményben azt írták, a külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgárok április 8-án, szerdán 16 óráig kérhetik törlésüket a külképviseleti névjegyzékből. A korábban átjelentkezését kérő választópolgár április 9-én, csütörtök 16 óráig vonhatja vissza kérelmét, hogy mégis a lakóhelye szerinti szavazókörben szavazhasson.

Azok a választók, akik valamely, Magyarországon honos, nemzetiségi listát állító nemzetiséghez tartoznak, és kérték, hogy a központi névjegyzékben kerüljön feltüntetésre a nemzetiséghez tartozásuk az országgyűlési választásokra is kiterjedő hatállyal, a szavazáskor egyéni képviselőjelölt mellett az adott nemzetiségi listára szavazhatnak.

A nemzetiségi névjegyzékbe vett választópolgárok legkésőbb április 9-én, csütörtök 16 óráig kérhetik törlését a nemzetiségi névjegyzékből.

Az NVI felhívta a figyelmet arra: aki egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, hogy ott adja le a szavazatát, mozgóurnát kérhet. A kérelmet elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton vagy levélben április 9-én, csütörtök 16 óráig, személyesen a helyi választási irodához április 10-én, péntek 16 óráig, azonosítást követően elektronikus úton a szavazás napján 12 óráig lehet benyújtani.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A mozgóurna iránti kérelmet meghatalmazott útján április 10-én 16 óráig a helyi választási irodához, vagy a szavazás napján, legkésőbb 12 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz kell benyújtani - írták.
