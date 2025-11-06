Beköltözési korlátozások Budapesten: újabb önkormányzat vallott terveiről, ezt jobb tudni, ha itt vennél lakást

Zsúfolt utcák, kaotikus nyári közlekedés – Balatonalmádi most fizetős parkolással tenné élhetőbbé a várost. De vajon segít ez a helyieken, vagy újabb vita robban ki...
A XVI. kerület volt az első fővárosi kerület, amely az úgynevezett "önazonossági törvény" által megteremtett jogi keretekre hivatkozva betelepülési korlátozást rendelt el 2026 első napjától. Azóta a Pénzcentrum több budapesti kerületnél is rákérdezett, hogy terveznek-e élni ezzel a korlátozással. Most a VIII. kerület is elküldte álláspontját.
A XVI. kerületi önkormányzat október 29-én jelentette be, hogy beköltözési korlátozást vezet be. A rendelet alapján január elsejétől nem létesíthet Budapest Főváros XVI. kerület közigazgatási területén lakcímet az a betelepülő, aki olyan ingatlanban kíván tulajdont szerezni, amely vonatkozásában
- településképi kötelezést előíró határozat van érvényben vagy
- településképi kötelezési eljárás lefolytatásának van helye,
- ami a tulajdoni lap alapján nem lakás vagy lakóház.
Mint ismert, a parlament június 11-én fogadta el azt a törvényjavaslatot, ami alapján „a település közössége megakadályozhatja a település lakosságszámának nem kívánt növekedését, valamint felléphet a település nem kívánt társadalmi fejlődési irányával szemben”. Az elfogadott javaslat szerint „helyi közügyként a települési közösségnek végső soron jogában áll meghatározni azt, hogy a településre kik és milyen feltételekkel települhetnek be”.
Az intézkedés után a Pénzcentrum megkereste a többi fővárosi kerületet is, hogy élnek-e a lehetőséggel:
- A Budavári önkormányzat (I. kerület) úgy fogalmazott, hogy minden rendelkezésére álló törvényes lehetőséget megvizsgál, de az önazonossági törvény bevezetése jelenleg nem szerepel napirenden.
- A II. kerület polgármestere, Őrsi Gergely azt írta, hogy a kerület nem tervezi lakcímbejelentések vagy ingatlan-adásvételek korlátozását.
- A VII. kerület (Erzsébetváros) válaszában azt írta: ezer sebből vérzik a törvény, ezért elfogadhatatlan számukra az úgynevezett „helyi önazonosság védelméről” szóló törvény. Azzal sem ért egyet az önkormányzat, hogy kerületi szinten korlátozzák a betelepülést.
- A XII. kerület pedig szűkszavú válaszában csupán annyit írt, hogy „az Önkormányzat jelenleg még nem hozott döntést az ügyben."
- A XIV. kerület (Zugló) városvezetése a Pénzcentrumnak azt jelezte, hogy nem tervezik a korlátozás bevezetését. Mint írták: „az önazonossági törvénynek nincsen a társadalom számára semmilyen produktív haszna, ebből az elmebajból Zugló nem kér."
Józsefváros sem kér belőle?
Most a VIII. kerület önkormányzata is válaszolt lapunk kérdésére, azt írták: a Józsefvárosi Önkormányzat október 30-i Képviselő-testületi ülésén elfogadta Hermann György és Oláh József önkormányzati képviselők előterjesztését, amelyben tiltakozik a helyi önazonosság védelméről szóló 2025. évi XLVIII. törvény ellen.
Az önkormányzat álláspontja szerint a törvény tartalma és célja elfogadhatatlan, ezért Józsefváros nem kívánja azt alkalmazni működése során. A kerület kezdeményezi a jogszabály visszavonását a Kormánynál és az Országgyűlésnél.
A Józsefvárosi Önkormányzat szerint a törvény olyan feltételek bevezetését teszi lehetővé a lakcím létesítése és a tulajdonszerzés során, amelyek sértik az alapvető emberi jogokat, korlátozzák a szabad költözés jogát és akadályozzák a társadalmi mobilitást.
A testület döntésével csatlakozott a fővárosi önkormányzat korábbi kezdeményezéséhez, amely szintén tiltakozott a jogszabály ellen. A döntés értelmében a polgármester aláírásával továbbítja a jogszabály visszavonását kezdeményező felterjesztést a Kormány és az Országgyűlés részére.
