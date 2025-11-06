2025. november 6. csütörtök Lénárd
14 °C Budapest
Régi utca Budapesten. Budapest VIII. kerülete Magyarország fővárosának egyik legrégebbi része.
Otthon

Beköltözési korlátozások Budapesten: újabb önkormányzat vallott terveiről, ezt jobb tudni, ha itt vennél lakást

Nagy Béla Ádám
2025. november 6. 11:31

A XVI. kerület volt az első fővárosi kerület, amely az úgynevezett "önazonossági törvény" által megteremtett jogi keretekre hivatkozva betelepülési korlátozást rendelt el 2026 első napjától. Azóta a Pénzcentrum több budapesti kerületnél is rákérdezett, hogy terveznek-e élni ezzel a korlátozással. Most a VIII. kerület is elküldte álláspontját.

A XVI. kerületi önkormányzat október 29-én jelentette be, hogy beköltözési korlátozást vezet be. A rendelet alapján január elsejétől nem létesíthet Budapest Főváros XVI. kerület közigazgatási területén lakcímet az a betelepülő, aki olyan ingatlanban kíván tulajdont szerezni, amely vonatkozásában

  • településképi kötelezést előíró határozat van érvényben vagy
  • településképi kötelezési eljárás lefolytatásának van helye,
  • ami a tulajdoni lap alapján nem lakás vagy lakóház.

Mint ismert, a parlament június 11-én fogadta el azt a törvényjavaslatot, ami alapján „a település közössége megakadályozhatja a település lakosságszámának nem kívánt növekedését, valamint felléphet a település nem kívánt társadalmi fejlődési irányával szemben”. Az elfogadott javaslat szerint „helyi közügyként a települési közösségnek végső soron jogában áll meghatározni azt, hogy a településre kik és milyen feltételekkel települhetnek be”.

A Pénzcentrum utána járt a többi budapesti kerületnél is, hogy terveznek-e élni ezzel a korlátozással.

Az intézkedés után a Pénzcentrum megkereste a többi fővárosi kerületet is, hogy élnek-e a lehetőséggel:

  • A Budavári önkormányzat (I. kerület) úgy fogalmazott, hogy minden rendelkezésére álló törvényes lehetőséget megvizsgál, de az önazonossági törvény bevezetése jelenleg nem szerepel napirenden.
  • A II. kerület polgármestere, Őrsi Gergely azt írta, hogy a kerület nem tervezi lakcímbejelentések vagy ingatlan-adásvételek korlátozását.
  • A VII. kerület (Erzsébetváros) válaszában azt írta: ezer sebből vérzik a törvény, ezért elfogadhatatlan számukra az úgynevezett „helyi önazonosság védelméről” szóló törvény. Azzal sem ért egyet az önkormányzat, hogy kerületi szinten korlátozzák a betelepülést.
  • A XII. kerület pedig szűkszavú válaszában csupán annyit írt, hogy „az Önkormányzat jelenleg még nem hozott döntést az ügyben."
  • A XIV. kerület (Zugló) városvezetése a Pénzcentrumnak azt jelezte, hogy nem tervezik a korlátozás bevezetését. Mint írták: „az önazonossági törvénynek nincsen a társadalom számára semmilyen produktív haszna, ebből az elmebajból Zugló nem kér."
Józsefváros sem kér belőle?

Most a VIII. kerület önkormányzata is válaszolt lapunk kérdésére, azt írták: a Józsefvárosi Önkormányzat október 30-i Képviselő-testületi ülésén elfogadta Hermann György és Oláh József önkormányzati képviselők előterjesztését, amelyben tiltakozik a helyi önazonosság védelméről szóló 2025. évi XLVIII. törvény ellen.

Az önkormányzat álláspontja szerint a törvény tartalma és célja elfogadhatatlan, ezért Józsefváros nem kívánja azt alkalmazni működése során. A kerület kezdeményezi a jogszabály visszavonását a Kormánynál és az Országgyűlésnél.

A Józsefvárosi Önkormányzat szerint a törvény olyan feltételek bevezetését teszi lehetővé a lakcím létesítése és a tulajdonszerzés során, amelyek sértik az alapvető emberi jogokat, korlátozzák a szabad költözés jogát és akadályozzák a társadalmi mobilitást.

A testület döntésével csatlakozott a fővárosi önkormányzat korábbi kezdeményezéséhez, amely szintén tiltakozott a jogszabály ellen. A döntés értelmében a polgármester aláírásával továbbítja a jogszabály visszavonását kezdeményező felterjesztést a Kormány és az Országgyűlés részére.

Hogyan értékelik anyagi helyzetüket a magyarok 2025 végén?

Átfogó felmérést indított a Pénzcentrum. A kutatás célja, hogy átfogó képet adjon arról, miként értékelik a magyarok saját pénzügyi helyzetüket, és milyen tényezők befolyásolják anyagi biztonságérzetüket. A felmérés kitér a kiadások fedezetére, az adósságokra és a megtakarításokra is, valamint arra, mennyire érzik stabilnak saját helyzetüket a válaszadók. Köszönjük, ha támogatod a munkánkat egy kitöltéssel!

 

 
Címlapkép: Getty Images
#otthon #kormány #önkormányzat #ingatlan #Budapest #lakcím #törvény #polgármester #országgyűlés #kerület #józsefváros

