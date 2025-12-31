2025. december 31. szerda Szilveszter
-3 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Végre kiderül, miért halt meg Zámbó Jimmy valójában: napokon belül feloldják a 25 évre titkosított nyomozati iratokat
Szórakozás

Végre kiderül, miért halt meg Zámbó Jimmy valójában: napokon belül feloldják a 25 évre titkosított nyomozati iratokat

Pénzcentrum
2025. december 31. 16:14

Zámbó Árpád szerint érthetetlen, hogy a hivatalos álláspont szerint balesetnek minősített ügy iratait 25 évre titkosították: a család és a rajongók máig nem látták sem a helyszíni anyagokat, sem a boncolási jegyzőkönyvet, miközben a Jimmy haláláról szóló akták csak 2026 elején válhatnak nyilvánossá.

Zámbó Árpád, Zámbó Jimmy testvére újra megszólalt a legendás énekes halálának körülményeiről, és élesen bírálta, hogy a tragédiával kapcsolatos iratok még mindig nem hozzáférhetők. Egy friss videóban arról beszélt: érthetetlen számára, hogy egy baleset ügyében miért kellett negyedszázados titkosítást elrendelni.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Árpád szerint természetes, hogy léteznek államtitkok, és vannak olyan ügyek, amelyek nem kerülhetnek nyilvánosságra. „De ebben az esetben, amikor balesetről beszélünk, egyszerűen nem értem, miért kellett ezt 25 évre titkosítani. Ezt nem csak én nem értem, hanem a nagy közvélemény sem” – fogalmazott. Hozzátette: semmilyen hivatalos dokumentumot nem láttak, sem a helyszíni anyagokat, sem a boncolási jegyzőkönyvet.

A jelenlegi szabályozás szerint 2026. január 2-ig biztosan titkosak maradnak a Zámbó Jimmy halálával kapcsolatos akták. A tragédia 2001. január 2-án történt: a csepeli rendőrkapitányság vezetője már akkor cáfolta, hogy nagy mulatozás előzte volna meg a balesetet, ám a részletek azóta sem kerültek nyilvánosságra.

Zámbó Árpád szerint éppen ez a legfurcsább: hogy egy, a hivatalos verzió szerint balesetként kezelt ügy iratai negyedszázadon át elzárva maradnak. A család és a rajongók évtizedek óta várják a válaszokat, de a dokumentumok titkosítása miatt továbbra sem tudni, pontosan mi történt azon a hajnalon Csepelen.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

@xgangelo

Zámbó Árpi szerint furcsa, hogy testvére halálának aktái 25 évig titkosítva voltak. 2026. január 2-án lejár a határidő.

♬ eredeti hang - Gabriel
Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#rendőrség #csepel #nyomozás #haláleset #szórakozás #január #dokumentum #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:15
17:03
16:33
16:14
16:02
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 31.
Elkészült Magyarország legfrissebb 2025-ös boldogságtérképe: kiderült, hol a legrosszabb élni
2025. december 30.
Nem hiszed el, de ezek lesznek a legforróbb utazási trendek 2026-ban, érdemes már most lefoglalni
2025. december 31.
Elárulta a titkot az egyik legnagyobb iroda vezére: így lehet töredékáron álomutazást foglalni 2026-ban
2025. december 31.
Lerázta magáról a szenvedő magyar gazdaságot a forint: fél százalék lett a repülőrajtból, mi lesz itt 2026-ban?
2025. december 31.
Készüljön, aki felvenné az Otthon Startot 2026-ban: rengeteg lakás ömölhet a piacra, sokan járhatnak jól
NAPTÁR
Tovább
2025. december 31. szerda
Szilveszter
1. hét
December 31.
Szilveszter
Ajánlatunk
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Rendívüli! Elmaradt az ötös lottó nyerőszámainak sorsolása: mi lesz a játékosok pénzével?
2
1 hónapja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 48. játékhéten
3
4 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 49. játékhéten
4
2 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai az 51. játékhéten
5
3 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai az 50. játékhéten
PÉNZÜGYI KISOKOS
Fedezettel biztosított hitel
Ebben az esetben a hitelező zálogjogot szerez az adós valamely ingó vagy ingatlan (ebben az esetben jelzálognak hívjuk) tulajdonára. Ha az adós nem fizet, akkor a hitelező érvényesítheti a zálogjogot a vagyontárgyra. A vagyontárgy lehet ház, autó, gép, stb.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 31. 16:02
Elárulta a titkot az egyik legnagyobb iroda vezére: így lehet töredékáron álomutazást foglalni 2026-ban
Pénzcentrum  |  2025. december 31. 12:56
Lerázta magáról a szenvedő magyar gazdaságot a forint: fél százalék lett a repülőrajtból, mi lesz itt 2026-ban?
Agrárszektor  |  2025. december 31. 16:31
Ősi hal bukkant fel a magyar vizekben: 2 méter hosszú is lehet