Végre kiderül, miért halt meg Zámbó Jimmy valójában: napokon belül feloldják a 25 évre titkosított nyomozati iratokat
Zámbó Árpád szerint érthetetlen, hogy a hivatalos álláspont szerint balesetnek minősített ügy iratait 25 évre titkosították: a család és a rajongók máig nem látták sem a helyszíni anyagokat, sem a boncolási jegyzőkönyvet, miközben a Jimmy haláláról szóló akták csak 2026 elején válhatnak nyilvánossá.
Zámbó Árpád, Zámbó Jimmy testvére újra megszólalt a legendás énekes halálának körülményeiről, és élesen bírálta, hogy a tragédiával kapcsolatos iratok még mindig nem hozzáférhetők. Egy friss videóban arról beszélt: érthetetlen számára, hogy egy baleset ügyében miért kellett negyedszázados titkosítást elrendelni.
Árpád szerint természetes, hogy léteznek államtitkok, és vannak olyan ügyek, amelyek nem kerülhetnek nyilvánosságra. „De ebben az esetben, amikor balesetről beszélünk, egyszerűen nem értem, miért kellett ezt 25 évre titkosítani. Ezt nem csak én nem értem, hanem a nagy közvélemény sem” – fogalmazott. Hozzátette: semmilyen hivatalos dokumentumot nem láttak, sem a helyszíni anyagokat, sem a boncolási jegyzőkönyvet.
A jelenlegi szabályozás szerint 2026. január 2-ig biztosan titkosak maradnak a Zámbó Jimmy halálával kapcsolatos akták. A tragédia 2001. január 2-án történt: a csepeli rendőrkapitányság vezetője már akkor cáfolta, hogy nagy mulatozás előzte volna meg a balesetet, ám a részletek azóta sem kerültek nyilvánosságra.
Zámbó Árpád szerint éppen ez a legfurcsább: hogy egy, a hivatalos verzió szerint balesetként kezelt ügy iratai negyedszázadon át elzárva maradnak. A család és a rajongók évtizedek óta várják a válaszokat, de a dokumentumok titkosítása miatt továbbra sem tudni, pontosan mi történt azon a hajnalon Csepelen.
@xgangelo
Zámbó Árpi szerint furcsa, hogy testvére halálának aktái 25 évig titkosítva voltak. 2026. január 2-án lejár a határidő.♬ eredeti hang - Gabriel
