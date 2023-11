Megszólalt Zámbó Jimmy családja: ezért kell eladni A Király csepeli ingatlanát

Közel 130 millióért hirdetik Zámbó Jimmy egykori csepeli otthonát, ami érdekes abból a szempontból is, hogy a család néhány hete az Angyal-szigeten álló nyaralóját is piacra dobta.

Néhány napja a Pénzcentrum is megírta, hogy horror áron került fel az egyik ingatlanos weboldal hirdetései közé az a csepeli ház, ahol Zámbó Jimmy a családjával élt. Ahogy most a Blikk írja, a tulajdoni lap tanúsága szerint az énekes otthona már huszonhárom éve felesége, Edit és fiaik, Adrián és Szebasztián tulajdonában van.

Zámbó Adrián nyilatkozott is az újságnak:

Hallottam én meg láttam már mindent, nekünk ugrottak most megint, hogy minek adjuk el? Miért nem tartjuk meg? Ahogy mindig, most is hozzánk vágták az összeesküvés-elméleteket, hogy elfogyott a pénzünk és hasonlók. Nincsen ennek semmilyen financiális oka, egyszerűen már nem praktikus, már inkább egyfajta teher mint áldás.

Az egykori énekes fiat elmondta azt is, neki a legnehezebb, hogy meghirdették az ingatlant, mert soha nem költözött még el onnan.

Az ügyben megszólalt Zámbó Árpy, a néhai énekes testvére is, aki nem tudott arról, hogy meghirdették az ingatlant. Állítása szerint több mint húsz éve nem is járt ott, csak az interneten látta, hogy eladó.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

23 éve, mióta Jimmy meghalt, nem tettem be oda a lábam. De érthető, hogy két embernek ez túl nagy. Láttam a képeken, hogy megőrizték Jimmy relikviáit, ez örömmel tölt el

– közölte.