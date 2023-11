Jó üzlet megvenni Zámbó Jimmy csepeli villáját? Mutatjuk a hirdetést: a számok nem hazudnak!

A Zámbó család nemrég piacra dobta Zámbó Jimmy imádott csepeli házát. A Pénzcentrum utánajárt, mennyire reális a XXI. kerületi ingatlanpiacon a 129,9 millió forintos irányár.

Mint arról itt a Pénzcentrumon is beszámoltunk, a Zámbó család piacra dobta Zámbó Jimmy szeretett csepeli otthonát, ahol anno, azon a végzetes hajnalon ,,véletlenül jobb halántékon lőtte magát" a népszerű művész (az ingatlanhirdetés fotói között ott lapul a tett. A tragédiát azóta is számos rejtély övezi, de talán sokakat közelebb vitt a megfejtéshez az RTL Zámbó Jimmy-ről készített sorozata. Aki esetleg lemaradt róla, A Király című sorozat november 20-tól újra látható lesz az RTL-en.

De térjünk vissza az ingatlan hirdetésére, azaz hirdetésekre, hiszen több is található belőlük az ingatlanhirdetési portálokon. Ebből könnyen kikövetkeztethetjük, hogy a család vélhetően nem kötött kizárólagos szerződést egyetlen ingatlanközvetítővel sem az értékesítésre, így az viszi a jutalékot, aki ügyesebb. Az egyébként mindkét hirdetés szövegéből egyértelműen kiderül, hogy ez volt Zámbó Jimmy otthona, de minden egyéb paraméterben is egyeznek az ajánlatok (az egyik ITT, a másik pedig ITT tekinthető meg).

A paraméterek szerint tehát a 419 négyzetméteres telken álló Zámbó-villa a XXI. kerületben, azaz Csepelen, a Szent László utcában található, és alapterülete 200 négyzetméter. Az irányár pedig, amit a Zámbó-család az árcédulára tűzött, 129,9 millió forint, azaz négyzetméterenként 649 500 forintot kell kicsengetnie a leendő tulajdonosnak. Hogy ez sok vagy kevés, ki-ki döntse el, de az ingatlanpiaci statisztikák nem hazudnak: a kitűzött ár ugyan felette van a helyi átlagnak, mégsem tekinthető elrugaszkodottnak. Ezt erősíti az ingatlan.com adatbázisa is, amely szerint

a hasonló méretű és állapotú családi házakat Csepel ezen részén átlagosan 626,45 ezres négyzetméteráron kínálják, azaz négyzetméterenként mindössze 23 050 forinttal olcsóbban.

Nos, ez nem szignifikáns eltérés, pláne, ha valaki azzal is kalkulál, kinek az otthonára tenné rá a kezét. Ahogy a hirdetésben közölt képeken is látszik, sok relikviát is megőrzött a család (ezzel kapcsolatban nyilatkozott is Zámbó Árpy), bár arról nincs szó, hogy az ingóságok is a vételár részét képezik. Ettől függetlenül, lehet, aki pénzt lát majd abban, hogy - részben vagy egészben - egyfajta emlékhelyként üzemeltesse tovább az ingatlant, de nyilván kuriózum lenne a rövid távú bérbeadási piacon is.

Sorra adja el a Király ingatlanait a Zámbó család

Nem olyan régen írtunk arról, hogy piacra dobta Zámbó Jimmy álomnyaralóját is a család. A Pénzcentrum meg is találta az egyik legnagyobb ingatlanhirdetési portálon az ingatlan hirdetését, amely azóta is elérhető, és továbbra is 49,9 millió forintot kér a Zámbó család a vízparti nyaralóért. Mint azt írtuk, a közel 50 milliós irányár viszont meglehetősen soknak tűnik, annak ellenére is, hogy a ház teljes berendezése benne van a vételárban (Jimmy-rajongókank persze ez érték lehet...).

A helyi ingatlanpiac ugyan szűkös tranzakciók tekintetében, a hirdetési portál statisztikája viszont egyértelműen igazolja, hogy a nyaralóingatlan bő 665 ezres négyzetméterenkénti ára bőven felette van az Angyalisziget (611 eFt/nm) és még inkább Ráckeve (589 eFt/nm) átlagárainak. (Az átlagárat a 40-79 m² közötti, felújított, közepes állapotú, felújítandó, jó állapotú, új parcellázású, átadott, befejezetlen, ismeretlen állapotú eladó nyaralók ára alapján számolta ki az ingatlan.com.)

Nyítókép: Képernyőkép Zámbó Jimmy csepeli háázának hirdetéséről. (Forrás: Ingatlan.com)