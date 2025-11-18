2025. november 18. kedd Jenő
5 °C Budapest
VB selejtezők (Európa)
| | | |
VB selejtezők (Európa)
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy négygyermekes anyuka ül egy asztalnál egy egyszerű konyhában. Együtt süt velük, segít nekik a hozzávalók hozzáadásában és a keverésben. A gyerekek belefeledkeznek a tevékenységbe. A jelenet nyugodt és szeretetteljes. Az előtérben a
Otthon

Váratlan fordulat a CSOK Plusznál: sokkal többen lehetnek jogosultak, mint eddig

Pénzcentrum
2025. november 18. 07:32

A CSOK Plusz jelenleg azoknak a gyermeket vállaló házaspároknak érhető el, ahol a feleség a hitelkérelem beadásakor még nem múlt el 40 éves. A szabály alól 2025. december végéig kivételt kapnak azok a párok, ahol a nő várandós és a magzat betöltötte a 12. hetet.

A Bankmonitor szerint a friss jogszabálymódosítás ezt a könnyítést tenné véglegessé. A határidő így megszűnne, vagyis a jövőben is igényelhetné a hitelt az a házaspár, ahol a feleség már elmúlt 40 éves, de igazoltan várandós.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A CSOK Plusz továbbra is lakáscélra használható fel és legfeljebb 3 százalékos kamattal érhető el. A maximális összeg a gyerekek számától függ. Egy gyermeknél a felső határ 15 millió forint, két gyermeknél 30 millió forint. Három vagy több gyermeknél 50 millió forint. A meglévő és a vállalt gyerekeket is beszámítják, de legalább egy babát vállalnia kell a párnak. A ténylegesen felvehető összeg a hitelképességtől is függ.

Kapcsolódó cikkeink:

A Bankmonitor rámutat, hogy a kivétel nemcsak a várandósságra vonatkozik. Azok a házaspárok is jogosultak maradnak a hitelre, ahol a feleség már elmúlt 40 éves és az örökbefogadás miatt a gyámhatóságnál már benyújtották a kérelmet. Ez a könnyítés továbbra is érvényes. A módosítás 2026. január elsején lép hatályba.

A kormány becslése szerint évente körülbelül 350 családot érinthet a változás. A 2025 októbere és 2028 vége közti időszakban ez nagyjából 2,8 milliárd forint plusz terhet jelenthet a költségvetésnek. A Bankmonitor emlékeztet, hogy 2024-ben a bankok 11 300 CSOK Plusz hitelszerződést kötöttek. A 350 eset ehhez képest nem nagy arány, de minden évben ennyi család juthat támogatott hitelhez, ami fontos segítség lehet a gyermekvállaláshoz és a saját otthon megszerzéséhez.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #lakáshitel #lakásvásárlás #gyermekvállalás #otthonteremtés #családtámogatás #bankmonitor #támogatott hitelek #csok plusz

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
07:45
07:32
07:15
06:29
05:33
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 18.
Újabb mélyütés jöhet a magyar autóipari álomnak? Komoly válság érik, ezt nagyon nehéz lesz kivédeni
2025. november 17.
Banki csalások: milliárdos anyagi károk, tízezer fölött a visszaélések száma – hogyan védekezzünk?
2025. november 17.
Ezeket a munkahelyeket 5 éven belül kinyírja a mesterséges intelligencia: ma jól fizető szakmák is a listán
2025. november 17.
Ezekben az országokban már szinte senki sem ül autóba, a magyar adat is meglepő
2025. november 17.
Kevés magyar ingatlantulaj tudja, erre bizony nem fizet a biztosító: sokan csak akkor eszmélnek, amikor már késő
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. november 18. kedd
Jenő
47. hét
November 18.
A koraszülöttek világnapja
Ajánlatunk
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Brutális lakáskatasztrófa közelít Magyarországon: erre még nagyon ráfázhatunk
2
3 hete
Brutális lesz, amikor kidurran a lakáspiaci lufi Magyarországon: már 2025-ben megvan rá az esély?
3
1 hete
Advent 2025: mikor van advent első vasárnapja? - A karácsonyi ünnepkör története, a rózsaszín gyertya jelentése, népszokások, hagyományok adventkor
4
2 hete
Az Otthon Start után jön a kijózanodás: vége az őrületnek - ezzel bizony nagyon sokan nem számoltak
5
3 hete
Súlyos hírt kapott, aki klímával fűtene 2025 telén: ezzel kevesen számolnak, pokol lehet a fűtési szezon
PÉNZÜGYI KISOKOS
Elektronikus pénz
a kártya nem csak a birtokos azonosítását segíti, hanem adattárolója pénzösszeg információt is tartalmaz, amely kisebb összegű vásárlásoknál gyors, kényelmes fizetést tesz lehetővé.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 18. 06:29
Így spórolnak vagyonokat a karácsonyi bevásárláson a legélelmesebb magyarok: bármelyik hazai boltláncál működik a trükk
Pénzcentrum  |  2025. november 18. 05:33
Újabb mélyütés jöhet a magyar autóipari álomnak? Komoly válság érik, ezt nagyon nehéz lesz kivédeni
Agrárszektor  |  2025. november 18. 07:03
Ez kemény: nem akárhogy próbálnak faragni a költségeken a gazdák