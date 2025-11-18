Váratlan fordulat a CSOK Plusznál: sokkal többen lehetnek jogosultak, mint eddig

A CSOK Plusz jelenleg azoknak a gyermeket vállaló házaspároknak érhető el, ahol a feleség a hitelkérelem beadásakor még nem múlt el 40 éves. A szabály alól 2025. december végéig kivételt kapnak azok a párok, ahol a nő várandós és a magzat betöltötte a 12. hetet.

A Bankmonitor szerint a friss jogszabálymódosítás ezt a könnyítést tenné véglegessé. A határidő így megszűnne, vagyis a jövőben is igényelhetné a hitelt az a házaspár, ahol a feleség már elmúlt 40 éves, de igazoltan várandós.

A CSOK Plusz továbbra is lakáscélra használható fel és legfeljebb 3 százalékos kamattal érhető el. A maximális összeg a gyerekek számától függ. Egy gyermeknél a felső határ 15 millió forint, két gyermeknél 30 millió forint. Három vagy több gyermeknél 50 millió forint. A meglévő és a vállalt gyerekeket is beszámítják, de legalább egy babát vállalnia kell a párnak. A ténylegesen felvehető összeg a hitelképességtől is függ.

A Bankmonitor rámutat, hogy a kivétel nemcsak a várandósságra vonatkozik. Azok a házaspárok is jogosultak maradnak a hitelre, ahol a feleség már elmúlt 40 éves és az örökbefogadás miatt a gyámhatóságnál már benyújtották a kérelmet. Ez a könnyítés továbbra is érvényes. A módosítás 2026. január elsején lép hatályba.

A kormány becslése szerint évente körülbelül 350 családot érinthet a változás. A 2025 októbere és 2028 vége közti időszakban ez nagyjából 2,8 milliárd forint plusz terhet jelenthet a költségvetésnek. A Bankmonitor emlékeztet, hogy 2024-ben a bankok 11 300 CSOK Plusz hitelszerződést kötöttek. A 350 eset ehhez képest nem nagy arány, de minden évben ennyi család juthat támogatott hitelhez, ami fontos segítség lehet a gyermekvállaláshoz és a saját otthon megszerzéséhez.