A Pénzcentrum több budapesti kerületnél is rákérdezett, hogy terveznek-e élni ezzel a korlátozással. Most a VIII. kerület is elküldte álláspontját.
Új korszak jön a lakáspiacon: ennyiért vehetsz használt vagy új lakást pár éven belül
Októberben jelentősen lassult a lakásárak növekedése Magyarországon. Az ingatlan.com legfrissebb adatai szerint a havi drágulás üteme 1,5 százalékra esett vissza a szeptemberi 2,8 százalékról, vagyis közel felére csökkent. Az éves áremelkedés is mérséklődött, 17,1 százalékról 15,9 százalékra.
A lakásdrágulás lassulása elsősorban a kínálat bővülésével és a kereslet mérséklődésével magyarázható. A szakértők szerint az év végéig már nem várható érdemi áremelkedés, mivel a piaci szereplők beárazták az Otthon Start Program kedvező hitellehetőségeit.
Budapesten november elején 1,49 millió forint volt a használt társasházi lakások átlagos négyzetméterára, ami két hónap alatt 2,2 százalékos drágulást jelent. Ugyanakkor az emelkedés üteme a korábbi időszakhoz képest több mint a felére esett vissza. A szakértők szerint a fővárosi lakásárakat mostanra gyakorlatilag megfogta az 1,5 millió forintos négyzetméterár-szint, ami természetes korlátot jelent a további drágulásnak.
A budapesti kerületek között továbbra is nagy a különbség. Az V. kerületben 2 millió, az I. és XII. kerületben 1,8 millió forint körül alakul a medián négyzetméterár, míg a peremkerületekben akár harmadáron is lehet ingatlant vásárolni: a XXIII. kerületben 800 ezer, a XVIII.-ban 900 ezer, a XVI.-ban pedig körülbelül 1 millió forint az átlag.
A vármegyeszékhelyek közül Debrecen vezeti az árlistát, 998 ezer forintos átlagos négyzetméterárral. Győrben és Szegeden 900–950 ezer forint között mozognak az árak, Salgótarjánban viszont mindössze 300 ezer forintért kínálják a használt lakások négyzetméterét.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A szakértők szerint a következő fordulat 2026-ban jöhet el, amikor megjelennek a piacon az Otthon Start Program keretében épülő új lakások. Ezek több településen hasonló áron kerülhetnek piacra, mint a jó állapotú használt ingatlanok, ami újra átrendezheti az árakat.
Ennyi volt, nagy lakáskedvezményt vezet ki a magyar kormány 2026-tól? Megszólalt Nagy Márton minisztériuma, erre készülhet a lakosság
2025 végéig egészen biztosan él az a lehetőség, hogy az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítását lakáscélra lehet fordítani. De mi lesz jövőre?
Mikor van Márton-nap és a libanapok 2025-ben? Mit ünneplünk Márton napján? - A Szent Márton-nap története, legendája, népszokások, hagyományok
Cikkünkből kiderül többek között, mi a Márton-nap története, honnan ered a Márton-napi lámpás szokása és az is, hogy mikor lesznek a Márton-napi libanapok 2025-ben.
Októberben ismét a lélektani 250 ezer forintos szint alá süllyedtek Budapesten a kínálati bérleti díjak, amire utoljára januárban volt példa
2 millió magyar család várja gyomorideggel a hóvégét: nincs mit tenni, egyszerűen ezt nem képesek megugrani
A magyar háztartások 49 százaléka valamilyen nehézséggel nézett szembe 2024-ben, ezzel pedig az EU-s átlag fölé kerültünk.
Az év első kilenc hónapjában 7490 lakás épült, ami 14 százalékos csökkenés az előző év azonos időszakához képest.
Beköltözési stop jöhet a pesti agglomeráció sztártelepülésén: 5 milliót fizethet, aki lakást, házat vesz
Akár 5 millió forintos hozzájárulást is fizetniük kellene azoknak, akik Törökbálintra költöznek.
Agyrém, ami a fővárosi ingatlanpiacon folyik: lassan annyiba kerül egy panel, mint egy újépítésű lakás
A felújítandó panellakásoknál most már 1,5 millió forint közelébe kúszó négyzetméterárakkal lehet találkozni.
2025 I–III. negyedévében 7490 új lakás épült, 14%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban.
A várakozásokkal ellentétben nem megugrott, hanem visszaesett szeptemberben a lakáshitelezés Magyarországon.
Az alternatív ingatlanpiac egy kevésbé ismert szegmens, amely gyakran bonyolultabb ügyleteket takar, cserébe viszont jelentős kedvezményt jelent.
Úgy látszik, Budapesten lecsengett az Otthon Start Program első nagy hulláma, de a vidéki városokban még mindig nagyon pörög a kereslet.
Irdatlan lakáskatasztrófa közelít Magyarországon: ez milliókat érint, visszafordíthatatlannak tűnik a folyamat
Egész Európában növekszik a megfizethető lakhatás hiánya, a városokban az ingatlan befektetési eszközzé válása fokozza a társadalmi egyenlőtlenséget.
Vandálok rombolták le a népszerű Manófalvát a budapesti Római-parton. A művész közölte, hogy nem állítja helyre a teljesen ingyenesen látogatható installációt.
Mikor ingyenes a tulajdoni lap lekérés 2025-ben? Mutatjuk, mik a lekérés módjai, milyen díjakra számíthatunk és milyen fontos változások léptek életbe idén az ügyintézés kapcsán.
Esővel és lehűléssel kezdődik november első hete, majd keddtől már nyugodt, csendes őszi idő várható csapadék nélkül - olvasható a friss előrejelzésben.
Megkezdődhet a rossz állapotú, elhagyatott fülkék eltávolítása Budapest utcáiról - a Közgyűlés elfogadta az erről szóló javaslatot.
Megszólaltak a kerületi polgármesterek: tényleg beköltözési korlátozást vezetnek be Budapest-szerte?
A Pénzcentrum utána járt a többi budapesti kerületnél is, hogy terveznek-e élni ezzel a korlátozással.
Súlyos hírt kapott, aki klímával fűtene 2025 telén: ezzel kevesen számolnak, pokol lehet a fűtési szezon
A nyári klímaszezon után is kulcsfontosságú a berendezések karbantartása, mivel az elhanyagolt készülékek légúti betegségek forrásai lehetnek.