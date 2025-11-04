2025. november 4. kedd Károly
Smart TV a szekrényen a modern nappaliban fehér falon. Modern fehér polc lapos TV-vel otthon
Otthon

Jó hírt kaptak az albérletvadászok: az Otthon Start beindította a lakáspiaci fordulatot

Pénzcentrum
2025. november 4. 21:03

Októberben ismét a lélektani 250 ezer forintos szint alá süllyedtek Budapesten a kínálati bérleti díjak, amire utoljára januárban volt példa. A csökkenés fő oka az Otthon Start Program, amely egyszerre mérsékli a keresletet és növeli a kínálatot: a kedvezményes hitellel lakást vásárlók kiesnek a bérleti piacról, miközben a programmal szerzett befektetési lakások most jelennek meg a kínálati oldalon. A legnagyobb vesztesek a középkategóriás bérlemények – a 250-350 ezer forintért kínált lakásokat a legnehezebb kiadni.

Az egy évvel korábbihoz képest nominálisan is olcsóbban lehet most albérlethez jutni Budapesten, miután 248 ezer forintra estek az átlagos kínálati bérleti díjak – mutat rá friss albérletpiaci elemzésében a Rentingo.

A keresleti árak az augusztusi mélypont után stabilizálódtak: a bérlők átlagosan 219 ezer forintért kerestek kiadó lakást, így az augusztusi 20 százalékos rekord árolló 13 százalékra mérséklődött októberre. A bérbeadási platform szerint az árcsökkenés nem egyenletes: a 250–350 ezer forintért hirdetett, középkategóriás lakások bérleti díja esett vissza leginkább. Ezek azok az ingatlanok, amelyekre jelenleg a legnehezebb bérlőt találni.

Átlagos Kínálati és keresleti díjak a budapesti albérletpiacon - Forrás: RentingoÁtlagos Kínálati és keresleti díjak a budapesti albérletpiacon - Forrás: Rentingo

Az elemzés alapján az albérletpiaci változások fő mozgatórugója a szeptembertől elérhető, de már nyáron beharangozott Otthon Start Program. A folyamat első lépéseként a keresleti oldalról eltűntek a magasabb jövedelemmel és az önrészhez szükséges megtakarítással rendelkező bérlők, akik részt tudnak venni a programban és immár saját ingatlan vásárlása mellett dönthettek.

A kínálati oldalon pedig most jelennek meg azok a lakások, amelyeket a felső középosztály befektetési céllal vásárolt a program segítségével. Ezek a frissen piacra kerülő bérlakások tovább növelik a kínálatot, ami várhatóan a következő hónapokban is nyomást gyakorolhat a bérleti díjakra.

Címlapkép: Getty Images
#otthon #Budapest #bérlakás #albérlet #bérlés #bérleti díj #albérletárak #albérletpiac #albérlet árak #budapesti #otthon start

