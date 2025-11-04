Súlyos mélypontra kerül a lakásátadások száma, de már látszik a fény az alagút végén

Az év első kilenc hónapjában 7490 lakás épült, ami 14 százalékos csökkenés az előző év azonos időszakához képest. Az építési engedélyek és a beruházók friss bejelentései alapján viszont jövőre fordulat jöhet a lakásépítésekben. Az Otthon Start Program július és szeptember között látványosan felpörgette az új lakások iránti keresletet minden településtípus esetében, és sok helyen robbanásszerű növekedést okozott. Országosan és éves összevetésben közel 50 százalékkal nőtt az érdeklődés az új építésű lakások iránt. A budapesti 25 százalékos erősödéshez képest a vármegyeszékhelyeken 65, a községekben pedig 93 százalékos élénkülés látható.

Az év első kilenc hónapjában 7490 lakás épült, ez 14 százalékos csökkenést jelent éves szinten. A lakásépítési kedv ugyanakkor erősödött, miután kilenc hónap alatt az egy évvel korábbinál 37 százalékkal több, összesen közel 20 ezer lakóingatlan kapott építési engedélyt a most megjelent hivatalos adatok szerint.

A különböző településtípusokat nézve az látszik, hogy a fővárosban 9,1, a megyei jogú városokban 33, a községekben 22 százalékkal kevesebb lakás épült. A kisebb vidéki városokban minimális, 1,5 százalékos növekedés történt az idei év első kilenc hónapjában.

Keresletrobbanás az új lakások piacán

Az átadott új lakások számát tekintve nagyon gyengén áll a lakáspiac, innen már csak felfelé vezethet az út. A fejlődés motorja a lakásépítési kedv élénkülését követő lakóingatlanok átadása lesz. Mind a családi és ikerházak, mind pedig a több tucat vagy több száz lakás megépítését magában foglaló társasházi beruházások a következő években jelennek majd meg átadott lakásként a statisztikákban

– értékelte az adatokat Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Az új lakások piacán kialakult jelenlegi helyzetet ismertetve hozzátette, hogy a kereslet az utóbbi hónapokban kiugró mértékben nőtt, részben az Otthon Start Program (OSP) élénkítő hatása miatt.

A portál adatai szerint az Otthon Start Program júliusi bejelentése óta országosan 76 százalékkal nőttaz új lakások iránti kereslet az előző év azonos időszakához képest. Budapesten a kereslet 49 százalékkal bővült július és október között, a megyei jogú városokban és vármegyeszékhelyeken pedig 86 százalékos volt az élénkülés.

A többi településtípus esetében pedig még drasztikusabb lökést adott az új lakások iránti igényeknek a kedvezményes, 3 százalékos lakáshitel lehetősége. Az elmúlt négy hónapban a városokban 92 százalékkal, a községekben pedig 142 százalékkal élénkült az új építésű ingatlanok iránt kereslet éves összevetésben.

Érdekes jelenség a lakáspiacon, hogy 2,5 éve először fordult elő októberben, hogy az új építésű kertes házak iránti érdeklődések száma meghaladta az új társasházi lakásokét. Ez arra utal, hogy a kisebb települések új építésű ingatlanai is nagyobb szerepet kaphatnak a lakásépítési tortában

- mutatott rá a változásokra Balogh László.

Mennyit és mennyiért lehet venni a különböző településeken?

Az új lakások és családi házak kínálatát is élénkíti, hogy az OSP akár 50 millió forintos hitelkerete építkezésre is felhasználható, ami a kisebb települések lakásépítéseit is felpörgetheti. Az ÉVOSZ becslése szerint jelenleg körülbelül 800 ezer forintba kerül egy négyzetméternyi új lakóingatlan megépítése.

Ezzel párhuzamosan a községekben is 903 ezer forint az újépítésű otthonok átlagos négyzetméterára, míg a városokban a magasabb telekárak miatt 1,02 millió forint ez az érték. A most megjelent KSH-adatok alapján a 2025-ben átadott új lakások várhatóan 3-4 éves mélypontot érnek el, de az OSP hatására 2027 végéig akár több tízezer új lakóingatlan is átadásra kerülhet. Emellett az év elején a befektetők számára értékesített, főként Budapesten és a nagyvárosokban zajló több ezer új lakás is 2026–2027-re készülhet el, ami rövidebb távon is lendületet adhat a lakásátadásoknak.

A jelenlegi kínálatban 17,5 ezer ingatlan hirdetése elérhető el 2025-ös vagy annál későbbi átadással. Ezeknek az új építésű lakásoknak és házaknak több mint 30 százaléka budapesti, a vármegyeszékhelyek és megyei jogú városok részesedése pedig 20 százalékos, vagyis minden második eladó új lakóingatlan valamelyik fővárosi kerületben vagy nagyvárosban található.

A különböző településtípusokat nézve az is kiderül, hogy október elején az a budapesti új lakóingatlanok medián négyzetméterára 1,62 millió forintot tett ki. Az eladási árak mediánja pedig súrolja a 113 millió forintot. Vagyis a budapesti új lakások és házak felét ennél olcsóbban, a másik részét pedig ennél drágábban kínálják eladásra.

A vármegyeszékhelyeken és megyei jogú városokban az új lakások és házak átlagos négyzetméterára 1,03 millió forint és 84,7 millió forint a kínálati árak mediánja. A községekben és nagyközségekben az új lakóingatlanokra 903 ezer forintos négyzetméterár a jellemző, az eladási áraknál pedig 86,8 millió forint a középérték.

